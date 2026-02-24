révész bulcsújohn higginsgyőzelemsznúker

Videón Révész Bulcsú szenzációs győzelme – a sznúker legendája, John Higgins következhet

Révész Bulcsú nagy győzelmet aratott a sznúkeresek Welsh Open nevű sorozatában. Az első fordulóban 1:3-ról fordítva nyert 4:3-ra a walesi Ryan Day ellen, és nagy esély van rá, hogy a második fordulóban a sznúker legendája, a skót John Higgins lesz az ellenfele.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 18:19
Révész Bulcsú nagy győzelmet ünnepelhet
Révész Bulcsú nagy győzelmet ünnepelhet Fotó: Kurucz Árpád
A világranglistán 87. helyen álló, 19 éves Révész Bulcsú ellenfele, Ryan Day a rangsorban a 36. helyen áll, így egyértelműen ő számított az esélyesnek a legjobb 32 közé jutásért rendezett mérkőzésen. S 3:1-re vezetett is. Révész azonban háromszor is ötven pontnál nagyobb sorozatot lökött a hazaiak kedvence ellen – aki amúgy pályafutása során háromszor játszott negyeddöntőt a világbajnokságon –, s így 4:3-ra felülkerekedett.

Révész Bulcsú 1:3-ról fordított 4:3-ra
Révész Bulcsú 1:3-ról fordított 4:3-ra. Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

 

Jön Révész Bulcsú és John Higgins meccse? 

A sznúker első magyar profi játékosára a következő körben akár egy igazi legenda, a skót John Higgins várhat, amennyiben a négyszeres világbajnok az este 20 órától sorra kerülő meccsén túljut a kínai Liu Ven-vejen.

Révész Bulcsú a januári selejtezőben előbb egy amatőr játékost, a szintén walesi Oliver Briffett-Payne-t 4-2-re, majd a 35. helyen rangsorolt thaiföldi Noppon Saengkhamot 4-0-ra verte a 64-es főtáblára kerülésért.

Révész Bulcsú győzelme Ryan Day ellen:

Révész Bulcsú a második frame-ben lökte meg a legnagyobb breakjét, egy 74-est:

Egy korábbi győzelem:

Belföldi híreink

Külföldi híreink

