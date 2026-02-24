Videón Révész Bulcsú szenzációs győzelme – a sznúker legendája, John Higgins következhet

A világranglistán 87. helyen álló, 19 éves Révész Bulcsú ellenfele, Ryan Day a rangsorban a 36. helyen áll, így egyértelműen ő számított az esélyesnek a legjobb 32 közé jutásért rendezett mérkőzésen. S 3:1-re vezetett is. Révész azonban háromszor is ötven pontnál nagyobb sorozatot lökött a hazaiak kedvence ellen – aki amúgy pályafutása során háromszor játszott negyeddöntőt a világbajnokságon –, s így 4:3-ra felülkerekedett.

Révész Bulcsú 1:3-ról fordított 4:3-ra. Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

Jön Révész Bulcsú és John Higgins meccse?

A sznúker első magyar profi játékosára a következő körben akár egy igazi legenda, a skót John Higgins várhat, amennyiben a négyszeres világbajnok az este 20 órától sorra kerülő meccsén túljut a kínai Liu Ven-vejen.

Révész Bulcsú a januári selejtezőben előbb egy amatőr játékost, a szintén walesi Oliver Briffett-Payne-t 4-2-re, majd a 35. helyen rangsorolt thaiföldi Noppon Saengkhamot 4-0-ra verte a 64-es főtáblára kerülésért.