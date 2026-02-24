marozsán fábiándubajarthur rinderknechtenisz

Marozsán Fábián számára Dubaj elátkozott város lett, megint megjárta itt

A 3,3 millió dollár (egymilliárd forint) összdíjazású dubaji keménypályás férfi tenisztorna első fordulójában, a 16 közé jutásért Marozsán Fábián 3:6, 6:3, 6:4-re veszített a francia Arthur Rinderknech ellen. Marozsán Fábián sorozatban harmadszor távozik nyeretlenül Dubajból, nem lehet a kedvenc városa.

2026. 02. 24.
Marozsán Fábián (jobbra) nem bírt francia ellenfelével Forrás: Facebook/Hungarian Tennis
A világranglistán 50. helyezett és a múlt héten Dohában nyolcaddöntős Marozsán Fábián az ellen a francia Arthur Rinderknech (31.) ellen lépett pályára, akit egy hónapja négy szettben búcsúztatott az Australian Open nyitófordulójában. A melbourne-i mérkőzés előtt kétszer csaptak össze, 2023-ban Sanghajban Marozsán, tavaly októberben Párizsban pedig a harmincéves ellenfél bizonyult jobbnak. A 196 centis francia tavaly érte el eddigi legjobb Grand Slam-eredményét, amikor nyolcaddöntős volt a US Openen, majd októberben a döntőig menetelt Sanghajban, és ott emlékezetes meccsen kapott ki unokatestvérétől, Valentin Vacherot-tól.

Dubaj most sem hozott szerencsét, Marozsán Fábián három szettben veszített
Dubaj most sem hozott szerencsét, Marozsán Fábián három szettben veszített. Forrás: Facebook/Hungarian Tennis

Marozsán Fábiánnak Dubaj nem lesz a kedvenc városa

Negyedik ütközetük 4:3-ig még bréklabdát sem hozott, ekkor azonban  Marozsán Fábián elvette Rinderknech adogatását, majd könnyedén kiszerválta a 35 perces szettet. A folytatásban 2:3 után viszont komolyabb hullámvölgy következett, kilenc labdamenetből csak egyet tudott hozni Marozsán, és ellenfele nem sokkal később kiegyenlített. Az utolsó felvonásban 3:3-nál jöttek az újabb hibák a magyar éljátékos részéről, aki 3:5-nél adogatóként öt meccslabdát hárított, ám a francia ezután már lezárta a találkozót, 3:6, 6:3, 6:4-re győzött.

A mérkőzés statisztikája:

 

Marozsán – aki sorozatban harmadszor távozik nyeretlenül Dubajból – ezúttal az egyedüli magyar volt a mezőnyben, mert Fucsovics Márton visszalépett. A Hungarian Tennis Facebook-oldala arról tájákoztatott, hogy Marozsán Fábián legközelebb Indian Wellsben lép pályára.

 

Az idén visszavonuló háromszoros Grand Slam-győztes svájci Stan Wawrinka Dubajban negyvenévesen vette az első akadályt a libanoni Benjamin Hassan ellen.


 

