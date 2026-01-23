Marozsán FábiánAustralian OpenDanyiil MedvegyevArina Szabalenka

Marozsán varázslatosan kezdett Medvegyev ellen, majd olyan történt vele, mint még soha

Bár kétszettes előnybe került a korábbi világelső Danyiil Medvegyev ellen, a harmadik fordulóban véget ért Marozsán Fábián Australian Open-szereplése. Az orosz teniszező 6:7, 4:6, 7:5, 6:0, 6:3-ra nyert Marozsán ellen, aki pályafutása során először veszített meccset kétszettes előnyből. Medvegyev következő ellenfele Learner Tien lesz, aki tavaly legyőzte őt a melbourne-i Grand Slam-tornán. Női párosban Stollár Fanny drámai küzdelemben, egyesben a világelső, Arina Szabalenka két szoros szettben jutott tovább, Carlos Alcaraz viszont simán nyert.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 6:26
Marozsán Fábián fájó vereséget szenvedett Danyiil Medvegyev ellen, de büszkén köszönhetett el az Australian Open közönségétől Fotó: AFP/Paul Crock
Marozsán Fábián nagyon közel került ahhoz, hogy vitathatatlanul karrierje legjobb Grand Slam-tornája legyen az idei Australian Open. A magyar játékos az első és a második játszmát is megnyerte a korábbi világelső Danyiil Medvegyev ellen. Sőt, a harmadik játszma elején rögtön brékelőnybe került Marozsán, aki még sosem jutott a nyolcaddöntőbe a négy legfontosabb tenisztorna egyikén sem.

Danyiil Medvegyev kétszettes hátrányból fordított Marozsán Fábián ellen, az Australian Open nyolcaddöntőjében visszavághat Learner Tiennek
Danyiil Medvegyev kétszettes hátrányból fordított Marozsán Fábián ellen, az Australian Open nyolcaddöntőjében visszavághat Learner Tiennek (Fotó: AFP/Paul Crock)

Szoros volt az első két játszma (7:6, 6:4), de Marozsán kiváló és látványos játéka ekkor eredményre vezetett.

Marozsán a harmadik játszmát is brékkel kezdte, de Medvegyev azonnal visszazárkózott, s az orosz végül 7:5-tel életben maradt

Medvegyev nagy fordítása Marozsán ellen

Az orosz a negyedik játszmát nagyon simán megnyerte (6:0), az ötödikre viszont Marozsán újra összeszedte az erejét. Maratoni játékban 2:3-nál elveszítette az adogatását, de egyszer még vissza tudott brékelni. A továbbjutáshoz ez sem volt elég, Medvegyev 6:3-ra nyerte a döntő szettet. Az orosz pályafutása során ötödször fordított kétszettes hátrányból (negyedszer az Australian Openen), míg Marozsán először veszített el olyan meccset, amelyen megnyerte az első két játszmát.

– Az első szett után mérges voltam magamra, úgy éreztem, játszhattam volna jobban, és ez hatással volt a második játszmára is. Marozsánnak a tie breakben kis szerencséje is volt, de hihetetlenül jól játszott, sokat mozgatott. Aztán küzdöttem, ahogy szoktam – mondta Medvegyev, aki azt is elárulta, hogy az utolsó játék előtt elővigyázatosságból ivott uborkalevet, hogy ne kezdjen el görcsölni a majdnem négyórás meccs végén.

Medvegyev tavaly a második fordulóban hasonló hátrányból közel állt a fordításhoz, de akkor nem tudott nyerni Learner Tien ellen. Most, a nyolcaddöntőben visszavághat az amerikainak.

Stollár drámai győzelme, Szabalenka és Alcaraz továbbjutása

Marozsán kiesésével már csak Stollár Fanny van versenyben a magyarok közül az év első Grand Slam-tornáján, ő női párosban drámai küzdelemben, döntő szett szuper tie breakben jutott a legjobb tizenhat közé. Ugyanez vegyes párosbannem sikerült Stollárnak.

Egyesben a női világelső, Arina Szabalenka két 7:6-os szettel jutott tovább, a másodikban négy játszmalabdát is hárította Anastasia Potapova ellen. Sokkal simábban nyert a férfi világelső, Carlos Alcaraz a kiszámíthatatlan francia Corentin Moutet ellen.

Australian Open, pénteki eredmények

Férfi egyes, 3. forduló

  • Medvegyev (orosz, 11.)–Marozsán (magyar) 6:7, 4:6, 7:5, 6:0, 6:3
  • Alcaraz (spanyol, 1.)–Moutet (francia, 32.) 6:2, 6:4, 6:1
  • Paul (amerikai, 19.)–Davidovich Fokina (spanyol) 6:1, 6:1-nél Davidovich Fokina feladta
  • Tien (amerikai, 25.)–Borges (portugál) 7:6, 6:4, 6:2

Női egyes, 3. forduló

  • Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Potapova (osztrák) 7:6, 7:6
  • Mboko (kanadai, 17.)–Tauson (dán, 14.) 7:6, 5:7, 6:3
  • Putyinceva (kazah)–Sönmez (török) 6:3, 6:7, 6:3

Női páros, 2. forduló

  • Stollár, Kato (magyar, japán, 15.)–Malecková, Skoch (cseh) 2:6, 7:5, 7:6

Vegyes páros, 1. forduló

  • Townsend, Mektic (amerikai, horvát, 4.)–Stollár, Krawietz (magyar, német) 6:1, 2:6, 10-6

 

 

