Marozsán varázslatosan kezdett Medvegyev ellen, majd olyan történt vele, mint még soha

Marozsán Fábián nagyon közel került ahhoz, hogy vitathatatlanul karrierje legjobb Grand Slam-tornája legyen az idei Australian Open. A magyar játékos az első és a második játszmát is megnyerte a korábbi világelső Danyiil Medvegyev ellen. Sőt, a harmadik játszma elején rögtön brékelőnybe került Marozsán, aki még sosem jutott a nyolcaddöntőbe a négy legfontosabb tenisztorna egyikén sem.

Danyiil Medvegyev kétszettes hátrányból fordított Marozsán Fábián ellen, az Australian Open nyolcaddöntőjében visszavághat Learner Tiennek (Fotó: AFP/Paul Crock)

Szoros volt az első két játszma (7:6, 6:4), de Marozsán kiváló és látványos játéka ekkor eredményre vezetett.

Marozsán a harmadik játszmát is brékkel kezdte, de Medvegyev azonnal visszazárkózott, s az orosz végül 7:5-tel életben maradt

Medvegyev nagy fordítása Marozsán ellen

Az orosz a negyedik játszmát nagyon simán megnyerte (6:0), az ötödikre viszont Marozsán újra összeszedte az erejét. Maratoni játékban 2:3-nál elveszítette az adogatását, de egyszer még vissza tudott brékelni. A továbbjutáshoz ez sem volt elég, Medvegyev 6:3-ra nyerte a döntő szettet. Az orosz pályafutása során ötödször fordított kétszettes hátrányból (negyedszer az Australian Openen), míg Marozsán először veszített el olyan meccset, amelyen megnyerte az első két játszmát.