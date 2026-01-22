Medvegyev a Marozsán elleni meccse előtt súlyos vádra reagált

Marozsán Fábián először juthat Grand Slam-torna nyolcaddöntőjébe, ehhez azonban bravúrra van szüksége a korábbi világelső, az idei Australian Open 11. kiemeltje, Danyiil Medvegyev ellen. Az orosz teniszező egyszer, a 2024-es US Openen már megállította Grand Slam-tornán Marozsánt, aki sem akkor, sem a másik egymás elleni meccsükön, tavaly Almatiban nem tudott szettet fogni Medvegyev ellen.

Marozsán Fábián harmadszor léphet pályára Danyiil Medvegyev ellen, ezúttal az Australian Open nyolcaddöntője lesz a tét Fotó: AFP/Martin Keep

– Medvegyevvel a tavalyi év vége felé egész jó meccset játszottam Almatiban, jó néhányszor edzettünk is közösen.

Kellemetlen a stílusa, nem is fekszik nekem, hátulról teniszezik, jól olvassa a játékot, taktikus és erős. Próbálok nem ezzel foglalkozni, hanem inkább a labdával, hogy minél többször beüssem.

Meglátjuk, mire leszek képes – mondta az oroszról Marozsán a Nemzeti Sportnak. A magyar játékos csütörtökön Babos Tímeától kapott biztatást különleges körülmények között.

Medvegyev nem becsüli le Marozsán Fábiánt

A két korábbi győzelme ellenére természetesen Medvegyev sem veszi fél vállról Marozsánt, aki eddig ugyanúgy egy játszmát vesztett az idei Australian Openen, mint a 11. kiemelt orosz.