Zelenszkij ismét Magyarországot támadja

Medvegyev a Marozsán elleni meccse előtt súlyos vádra reagált

Péntek hajnalban megkezdődik az Australian Open harmadik fordulója, rögtön az egyetlen magyar érdekeltségű meccsel. Marozsán Fábián 1.30-kor (tv: Eurosport 2) kezd a korábbi világelső, Danyiil Medvegyev ellen. Medvegyev elismerően beszélt Marozsán játékáról, de szóba került a korábbi US Open-bajnok sajtótájékoztatóján az esetleges nemzetiségváltása és az orosz–ukrán háború is.

Koczó Dávid
2026. 01. 22. 16:28
Danyiil Medvegyev nem érti: nem is kommentálta az ukrán vádat, az orosz teniszező Marozsán Fábián ellen játszik az Australian Open harmadik fordulójában Fotó: AFP/Paul Crock
Marozsán Fábián először juthat Grand Slam-torna nyolcaddöntőjébe, ehhez azonban bravúrra van szüksége a korábbi világelső, az idei Australian Open 11. kiemeltje, Danyiil Medvegyev ellen. Az orosz teniszező egyszer, a 2024-es US Openen már megállította Grand Slam-tornán Marozsánt, aki sem akkor, sem a másik egymás elleni meccsükön, tavaly Almatiban nem tudott szettet fogni Medvegyev ellen.

Marozsán Fábián harmadszor léphet pályára Daniil Medvedev ellen, ezúttal az Australian Open nyolcaddöntője lesz a tét
Marozsán Fábián harmadszor léphet pályára Danyiil Medvegyev ellen, ezúttal az Australian Open nyolcaddöntője lesz a tét Fotó: AFP/Martin Keep

– Medvegyevvel a tavalyi év vége felé egész jó meccset játszottam Almatiban, jó néhányszor edzettünk is közösen.

Kellemetlen a stílusa, nem is fekszik nekem, hátulról teniszezik, jól olvassa a játékot, taktikus és erős. Próbálok nem ezzel foglalkozni, hanem inkább a labdával, hogy minél többször beüssem.

Meglátjuk, mire leszek képes – mondta az oroszról Marozsán a Nemzeti Sportnak. A magyar játékos csütörtökön Babos Tímeától kapott biztatást különleges körülmények között.

Medvegyev nem becsüli le Marozsán Fábiánt

A két korábbi győzelme ellenére természetesen Medvegyev sem veszi fél vállról Marozsánt, aki eddig ugyanúgy egy játszmát vesztett az idei Australian Openen, mint a 11. kiemelt orosz.

– Fábián erős ellenfél, le tud győzni top 10-es játékosokat is, úgyhogy kemény meccsre készülök, mert a legjobbamat kell majd nyújtanom ellene – fogalmazott Medvegyev, aki azzal, hogy Melbourne-ben bejutott a harmadik fordulóba, már több Grand Slam-meccset nyert, mint tavaly a négy helyszínen összesen.

Medvegyev zászló nélkül is orosz marad

Lassan négy éve, hogy az orosz Medvegyev neve mellett nincs zászló a teniszversenyeken, az ukrajnai háború kirobbanása óta hivatalosan semleges színekben versenyezhet a Grand Slam-tornákon és az ATP Touron. Sok honfitársa váltott már, az Australian Openen kazah, osztrák, francia, ausztrál és üzbég színekben is játszott olyan teniszező, aki a háború előtt még orosz zászló alatt versenyzett.

Medvegyev tizenévesen a szüleivel Franciaországba költözött, jelenleg feleségével és két gyermekével Monacóban lakik, azaz lenne neki is lehetősége a váltásra, de nem tervez élni vele.

– Sosem merült fel bennem. Hiszek abban, hogy fontos, hol születtél. Sok játékos váltott, barátaim is, az ő döntésüket is tiszteletben tartom – mondta Medvegyev, akit oroszként az Australian Open alatt is ért támadás ukrán részről.

A címvédő Madison Keys ellen jó kezdés után végül kieső Olekszandra Olijnikova szerint a női világelső Arina Szabalenka, illetve Medvegyev, valamint Diana Snajder és Mirra Andrejeva mind olyan teniszezők, akik támogatják a háborút. Medvegyev az ukrán játékos által kiemelt bűne az volt, hogy a tavalyi idény végén részt vett a szentpétervári, Gazprom által támogatott bemutatótornán.

– Minden véleményt tiszteletben tartok, ez az övé. Őszintén szólva, nincs mit mondanom róla – reagált a vádra diplomatikusan Medvegyev.

Orosz–ukrán összecsapás az Australian Openen

Olijnikova felsorolásából az Australian Open pénteki programját elnézve a legpikánsabb Snajder esete, ő ugyanis a harmadik fordulóban az egyetlen állva maradt ukrán teniszező, Elina Szvitolina ellen lép pályára.

 

