Marozsán-parádé Melbourne-ben, az orosz medve lehet a következő áldozata

Úgy tűnik, hogy a legjobb magyar férfiteniszező tényleg bombaformában játszik 2026-ban. Az idei esztendő első Grand Slam-tornáján, az Australian Openen – egyedüli magyarként –Marozsán Fábián már ott van a legjobb 32 között, miután három szettben, 6:3, 6:4, 7:6-ra legyőzte a lengyel Kamil Majchrzakot. A sikere egyben azt is jelentette, hogy a harmadik fordulóban egy olyan ellenféllel találkozik, aki idén mind a hét eddigi meccsét megnyerte: a korábbi GS-bajnok orosz Danyiil Medvegyevvel. Mindeközben Fucsovics Márton három, igencsak küzdelmes játszmában kikapott a 10. helyen kiemelt kazah Alekszandr Bubliktól (5:7, 4:6, 5:7), míg a hölgyek is befejezték szereplésüket Melbourne-ben, és a szormorú statisztikájuk szerint egy siker mellé – Bondár Anna egyesben nyert az első körben – öt vereség társult. Fucsovics Márton találkozója később kezdődik.

Molnár László
2026. 01. 21. 9:29
Marozsán Fábián ott van az Australian Open harmadik fordulójában
Marozsán Fábián ott van az Australian Open harmadik fordulójában Fotó: AFP/Paul Crock
Igazi magyar napot tartottak ma, a kora reggeli órákban Melbourne-ben, ami egyelőre negatív eredménnyel zárult a mieink számára. Egyedül Marozsán Fábián volt az, aki az idei Australian Open férfi egyes küzdelmeiben magasra emelte a magyar zászlót, ugyanis az idén eddig mindössze két vereséggel álló magyar teniszező újabb fantasztikus teljesítménnyel már ott van a legjobb 32 között. A világranglistán jelenleg 47. magyarral a 24. kiemelt francia Arthur Rinderknech után – az első körben ellenfele bréklabdáig sem jutott, miközben Marozsán 62 nyerőt ütött ellene – a lengyel Kamil Majchrzak (59.) sem tudott mit kezdeni, és 2 óra 24 perc alatt a magyar Davis Kupa-játékos 6:3, 6:4, 7:6-ra legyőzte őt, amivel már ott van a harmadik fordulóban.

Marozsán Fábián fantasztikus játékkal jutott tovább az Australian Openen és a következő ellenfele az orosz Danyiil Medvegyev lesz
Marozsán Fábián fantasztikus játékkal jutott tovább az Australian Openen, és a következő ellenfele az orosz Danyiil Medvegyev lesz     Fotó: AFP/Michael Bradley

Marozsán Fábián másfél szettig álomteniszt mutatott be

A Vasas sportolója – aki a múlt héten elődöntős volt Aucklandben – a harmadik fordulóig jutott az előző két melbourne-i Grand Slam-tornán, azaz zsinórban harmadszor is megcsinálta ezt a bravúrt. A 26 éves Marozsán remekül kezdett, 2-0-ra elhúzott, de az 59. helyen álló ellenfél egyenlített. A magyar teniszező a hatodik játékban ismét elvette ellenfele adogatását, majd 34 perc alatt hozta a szettet.

A folytatásban Marozsán lendületben maradt, 5:0-nál három játszmalabdája is volt, végül 6:4-re nyerte ezt a szakaszt. A harmadik szettben 1:1 után egy maratoni hosszúságú játék következett, amelyben a lengyel nyolc bréklabdát hárított. Marozsánnak 2:2-nél már sikerült elnyernie Majchrzak szerváját, aki azonban 5:5-nél utolérte, majd jöhetett a rövidítés, amelyet 7-5-re nyert meg a magyar játékos.

A meccs statisztikája

Marozsán Fábián – Kamil Majchrzak

  • végeredmény: 6:3, 6:4, 7:6
  • ász/kettős hiba: 5/2 – 3/4
  • beütött első szerva/megnyert pont: 71 százalék/63 százalék (80-ból 50) – 67 százalék/57 százalék (80-ból 46)
  • első szerva átlagsebessége: 173 km/h – 168 km/h
  • kivédett bréklabda: 67 százalék (12-ből 8) – 57 százalék (14-ből 8)
  • nyerő ütések/ki nem kényszerített hibák: 49/40 – 25/25
  • megnyert összes pont: 55 százalék (232-ből 128) – 45 százalék (232-ből 104)

– A mérkőzés elején kihasználtam minden lehetőséget, aztán jött egy hullámvölgy, de szerencsére elég nagy volt az előnyöm. Higgadtabb voltam, mint a múlt héten Aucklandben, és kiküzdöttem magamnak a második szettet is. Tudtam a közös edzéseinkről, hogy a fonákja veszélyes, és a tenyeresen kell valamit keresnem, ami meglepett, hogy a szervája picit lassabb volt, mint amire számítottam. Sorozatban harmadszor vagyok itt a harmadik fordulóban, de nincs még vége, és bízom benne, hogy tudok még mérkőzést nyerni – értékelte a teljesítményét Marozsán Fábián.

A 26 éves magyar teniszező idén tényleg pazar formában játszik, hiszen a hongkongi botlásától eltekintve – ott az első körben kikapott a kínai Vutól 6:4, 6:2-re – hat meccsből csak az aucklandi elődöntőben veszített a cseh Mensik ellen (6:7, 6:4, 1:6). 

Az Australian Open harmadik körében egy igazi nagyágyú vár Marozsánra a korábbi GS-bajnok, Melbourne-ben kétszer is döntőző Danyiil Medvegyev személyében. 

Az orosz is bombaformában van idén: megnyerte a Brisbane-ben rendezett tornát – legyőzve Fucsovics Mártont is (6:2, 6:3) –, és már hét megnyert meccsnél jár. Kettejük csatája igaz rangadó lesz a formák alapján a legjobb 32 között.

Fucsovics Márton ötödször is kikapott kazah mumusától, így a második fordulóban ért véget számára az Australian Open
Fucsovics Márton ötödször is kikapott kazah mumusától, így a második fordulóban ért véget számára az Australian Open     Fotó: AFP/Patrick Hamilton

Fucsovicsot ötödször is legyőzte Bublik

Sajnos több magyar sikerről nem tudunk beszámolni, hiszen a férfi mezőny másik magyarja, a fentebb említett Fucsovics Márton három szettben (5:7, 4:6, 5:7) kikapott a 10. helyen kiemelt kazah Alekszandr Bubliktól, így a második fordulóban búcsúzott az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A világranglistán 54., múlt héten Adelaide-ben nyolcaddöntős magyar játékos a tavalyi selejtezős búcsú után idén ismét a főtáblán kezdte az Australian Opent, 2018 óta már nyolcadszor lépett pályára a melbourne-i elitmezőnyben. Az argentin Camilo Ugo Carabelli (47.) nyitókörös búcsúztatása után alaposan rápihenhetett a következő mérkőzésére, mivel a vasárnapi győzelem után két szabadnapja is volt.

Szerdán a Kia Arena harmadik meccsén a kazah Bublik állt a háló túloldalán, akivel 2020 óta négyszer csapott össze, és valamennyiszer a 2016-ig orosz színekben indult ellenfél nyert. A 196 centis Bublik két hete begyűjtötte Hongkongban a kilencedik ATP-trófeáját, ennek köszönhetően a top 10-be emelkedett a rangsorban, és az élmezőny egyik legszínesebb játékosaként ismert, aki időnként alulról szervál, szívesen tréfálkozik a nézőkkel, és szokatlan vagy bravúros ütései gyakran fellelhetők a videomegosztó oldalakon.

Nos, ezúttal nem volt annyira vicces kedvében, és kiegyensúlyozott teljesítményével 2 óra 13 perc alatt legyőzte a hullámzóan teniszező Fucsovicsot. Az amerikaiak elleni, februári, tatabányai Davis Kupa-selejtezőt nemrég lemondó Fucsovics számára ezzel befejeződött az Australian Open.

Bondár Anna sajnos nem bírt a török meglepetésemberrel, így a páros után egyesben is kiesett az Australian Openen
Bondár Anna sajnos nem bírt a török meglepetésemberrel, így a páros után egyesben is kiesett az Australian Openen     Fotó: John G. Mabanglo / MTI/EPA

A hölgyek búcsúztak, se egyesben, se párosban nincs már magyar a mezőnyben

A nőknél egyesben érdekelt Bondár Anna kiesett a második fordulóban az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A világranglistán 74. magyar játékos a szabadkártyás amerikai Elizabeth Mandlik (181.) után a selejtezős török Zeynep Sönmezzel csapott össze (112.), aki a nyitókörben meglepetésre a 11. kiemelt orosz Jekatyerina Alekszandrovát búcsúztatta. Sajnos Bondár sem tudta megállítani, és Sönmez 6:2, 6:4-re bizonyult jobbnak legjobb női játékosunknál.

– Az ellenfelem végig hullámvölgy nélkül játszott, sajnos nem találtam fogást rajta. Nálam talán az első szerva hiányzott, ezt leszámítva megtettem, amit tudtam. A szurkolók néha olyan hangosak voltak, hogy a saját edzőmet nem hallottam, olyan volt, mint a Fed Kupában. Brisbane-ben és Hobartban is arattam értékes győzelmeket, és az is pozitív, hogy itt, az Australian Open-főtáblán is sikerült meccset nyernem – nyilatkozta a Nemzeti Sportrádiónak Bondár.

A tavalyi esztendőben a női páros WTA-vb döntőjébe jutó Babos Tímea kikapott a kanadai Leylah Fernandezzel az oldalán párosban az ausztrál nyílt teniszbajnokság első fordulójában. A torna után családalapítási szándékkal szünetre vonuló Babos és Fernandez duója nem lett kiemelt, mert a kanadai játékos ranglistahelyezése nem volt elég jó, így már a 32 közé jutásért nehéz rivális várt rájuk a kilencedikként rangsorolt spanyol Cristina Bucsa és amerikai Nicole Melichar-Martinez személyében. 

Babos Tímea az Australian Open után családalapítást tervez, 2028-ban viszont teniszezne a Los Angeles-i olimpián
Babos Tímea sajnos már az első fordulóban kiesett az Australian Open női páros küzdelmeiből     Fotó: NurPhoto via AFP/STR

A szerdai ütközetben a spanyol, amerikai duó biztosan hozta az első szettet. A másodikban Babosék 2-4 után sorozatban négy játékot nyertek és egyenlítettek. A harmadik azonban megint a kiemelt kettősé lett, így a végeredmény 6:4, 4:6, 6:3 lett az ellenfél javára.

– Kicsit rosszul indult a meccs, nem éreztem olyan jól a játékot, de Leylah küzdős játékos, és sikerült szett-, illetve brékhátrányból is visszajönni. A kezünkben volt a meccs, sajnos nem így alakult, Bucsa zseniálisan játszott, de a második szett közepétől nekem is jól ment. Ismertem korábbról Leylah-t, élveztem a játékot vele, és örülök, hogy őt választottam – fogalmazott Babos a Nemzeti Sportrádióban, majd hozzátette, nem tudna még egy évig utazni és hétről hétre a maximumot nyújtani, így pedig nincs értelme folytatni.

– Jó döntést hoztam az átmeneti visszavonulással. Sosem gondoltam volna, hogy egyéniben 25., párosban pedig világelső, Grand Slam-győztes és világbajnok leszek – zárta a nyilatkozatát Babos Tímea.

Australian Open, magyar vonatkozású eredmények

férfi egyes, 2. forduló (32 közé jutásért)

  • Marozsán Fábián–Majchrzak (lengyel) 6:3, 6:4, 7:6
  • Alekszandr Bublik (kazah, 10.)-Fucsovics Márton 7:5, 6:4, 7:5

női egyes. 2. forduló (32 közé jutásért)

  • Sönmez (török)–Bondár Anna 6:2, 6:4

női páros, 1. forduló (a 32 közé jutásért)

  • Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez (spanyol, amerikai, 9.)–Babos Tímea, Leylah Fernandez (magyar, kanadai) 6:4, 4:6, 6:3

