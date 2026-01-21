Marozsán-parádé Melbourne-ben, az orosz medve lehet a következő áldozata

Igazi magyar napot tartottak ma, a kora reggeli órákban Melbourne-ben, ami egyelőre negatív eredménnyel zárult a mieink számára. Egyedül Marozsán Fábián volt az, aki az idei Australian Open férfi egyes küzdelmeiben magasra emelte a magyar zászlót, ugyanis az idén eddig mindössze két vereséggel álló magyar teniszező újabb fantasztikus teljesítménnyel már ott van a legjobb 32 között. A világranglistán jelenleg 47. magyarral a 24. kiemelt francia Arthur Rinderknech után – az első körben ellenfele bréklabdáig sem jutott, miközben Marozsán 62 nyerőt ütött ellene – a lengyel Kamil Majchrzak (59.) sem tudott mit kezdeni, és 2 óra 24 perc alatt a magyar Davis Kupa-játékos 6:3, 6:4, 7:6-ra legyőzte őt, amivel már ott van a harmadik fordulóban.

Marozsán Fábián fantasztikus játékkal jutott tovább az Australian Openen, és a következő ellenfele az orosz Danyiil Medvegyev lesz Fotó: AFP/Michael Bradley

Marozsán Fábián másfél szettig álomteniszt mutatott be

A Vasas sportolója – aki a múlt héten elődöntős volt Aucklandben – a harmadik fordulóig jutott az előző két melbourne-i Grand Slam-tornán, azaz zsinórban harmadszor is megcsinálta ezt a bravúrt. A 26 éves Marozsán remekül kezdett, 2-0-ra elhúzott, de az 59. helyen álló ellenfél egyenlített. A magyar teniszező a hatodik játékban ismét elvette ellenfele adogatását, majd 34 perc alatt hozta a szettet.

A folytatásban Marozsán lendületben maradt, 5:0-nál három játszmalabdája is volt, végül 6:4-re nyerte ezt a szakaszt. A harmadik szettben 1:1 után egy maratoni hosszúságú játék következett, amelyben a lengyel nyolc bréklabdát hárított. Marozsánnak 2:2-nél már sikerült elnyernie Majchrzak szerváját, aki azonban 5:5-nél utolérte, majd jöhetett a rövidítés, amelyet 7-5-re nyert meg a magyar játékos.

A meccs statisztikája

Marozsán Fábián – Kamil Majchrzak

végeredmény: 6:3, 6:4, 7:6

ász/kettős hiba: 5/2 – 3/4

beütött első szerva/megnyert pont: 71 százalék/63 százalék (80-ból 50) – 67 százalék/57 százalék (80-ból 46)

első szerva átlagsebessége: 173 km/h – 168 km/h

kivédett bréklabda: 67 százalék (12-ből 8) – 57 százalék (14-ből 8)

nyerő ütések/ki nem kényszerített hibák: 49/40 – 25/25

megnyert összes pont: 55 százalék (232-ből 128) – 45 százalék (232-ből 104)

– A mérkőzés elején kihasználtam minden lehetőséget, aztán jött egy hullámvölgy, de szerencsére elég nagy volt az előnyöm. Higgadtabb voltam, mint a múlt héten Aucklandben, és kiküzdöttem magamnak a második szettet is. Tudtam a közös edzéseinkről, hogy a fonákja veszélyes, és a tenyeresen kell valamit keresnem, ami meglepett, hogy a szervája picit lassabb volt, mint amire számítottam. Sorozatban harmadszor vagyok itt a harmadik fordulóban, de nincs még vége, és bízom benne, hogy tudok még mérkőzést nyerni – értékelte a teljesítményét Marozsán Fábián.