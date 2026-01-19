Marozsán-bravúr Ausztráliában, honfitársa rögtön utána búcsúzott

Vasárnap Fucsovics Márton, majd hétfőn Bondár Anna is könnyed győzelemmel jutott be a második fordulóba az Australian Open teniszversenyen. Magyar idő szerint hétfő hajnalban még Marozsán Fábián és Gálfi Dalma is érdekelt volt a magyar játékosok közül, mindketten kiemelt ellen léptek pályára: a világranglista-47. Marozsán a francia Arthur Rinderknech (28.), míg Gálfi (91.) a dán Clara Tauson (14.) ellen játszott.
Marozsán Fábián továbbjutott, Gálfi Dalma kiesett
Marozsán a tavaly az olimpiai bajnok Alexander Zverevet kétszer is legyőző Rinderknech ellen nyolcvan perc alatt kétszettes előnybe került, és ugyan a harmadik játszmát rövidítésben elvesztette, a negyedik felvonásban lezárta az egy perc híján háromórás találkozót.
Mindhárom szettben egyszer brékelte az ellenfelét, miközben neki fogadóelőnnyel sem kellett szembenéznie az őt tavaly októberben Párizsban búcsúztató francia ellen.
A második körben a világranglistán mögötte álló, lengyel vagy brit ellenfél – Kamil Majchrzak (58.) vagy Jacob Fearnley (77.) – következik a Rinderknech ellen 62(!) nyerő ütésig jutó Marozsánnak.
Gálfi Dalmának a dánok nagy reménysége ellen nem alakult ilyen jól a találkozó, Tauson háromszor is brékelte a magyar teniszezőt, és 68 perc alatt kiejtette őt.
Egyéniben magyarként még a múlt héten kórházba került Udvardy Panna (90.) vár bemutatkozásra, ő kedden a cseh Katerina Siniaková (45.) ellen kezd majd Melbourne-ben, az év első Grand Slam-tornáján.
Australian Open, 1. forduló (a 64 közé jutásért):
férfiak:
Marozsán Fábián–Arthur Rinderknech (francia, 24.) 6:3, 6:4, 6:7 (2-7), 6:4
nők:
Gálfi Dalma–Clara Tauson (dán, 14.) 3:6, 3:6
korábban:
Bondár Anna–Elizabeth Mandlik (amerikai) 6:0, 6:4
