Marozsán-bravúr Ausztráliában, honfitársa rögtön utána búcsúzott

Vasárnap Fucsovics Márton, majd hétfőn Bondár Anna is könnyed győzelemmel jutott be a második fordulóba az Australian Open teniszversenyen. Magyar idő szerint hétfő hajnalban még Marozsán Fábián és Gálfi Dalma is érdekelt volt a magyar játékosok közül, mindketten kiemelt ellen léptek pályára: a világranglista-47. Marozsán a francia Arthur Rinderknech (28.), míg Gálfi (91.) a dán Clara Tauson (14.) ellen játszott.

Percekkel Marozsán Fábián továbbjutása után Gálfi Dalma első magyar teniszezőként kiesett az Australian Openről Fotó: AFP/Glyn Kirk

Marozsán Fábián továbbjutott, Gálfi Dalma kiesett

Marozsán a tavaly az olimpiai bajnok Alexander Zverevet kétszer is legyőző Rinderknech ellen nyolcvan perc alatt kétszettes előnybe került, és ugyan a harmadik játszmát rövidítésben elvesztette, a negyedik felvonásban lezárta az egy perc híján háromórás találkozót.

Mindhárom szettben egyszer brékelte az ellenfelét, miközben neki fogadóelőnnyel sem kellett szembenéznie az őt tavaly októberben Párizsban búcsúztató francia ellen.

A második körben a világranglistán mögötte álló, lengyel vagy brit ellenfél – Kamil Majchrzak (58.) vagy Jacob Fearnley (77.) – következik a Rinderknech ellen 62(!) nyerő ütésig jutó Marozsánnak.

Gálfi Dalmának a dánok nagy reménysége ellen nem alakult ilyen jól a találkozó, Tauson háromszor is brékelte a magyar teniszezőt, és 68 perc alatt kiejtette őt.

Egyéniben magyarként még a múlt héten kórházba került Udvardy Panna (90.) vár bemutatkozásra, ő kedden a cseh Katerina Siniaková (45.) ellen kezd majd Melbourne-ben, az év első Grand Slam-tornáján.