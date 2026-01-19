teniszAustralian OpenMarozsán FábiánGálfi Dalma

Marozsán-bravúr Ausztráliában, honfitársa rögtön utána búcsúzott

Az ausztrál nyílt teniszbajnokság 1. fordulóját Fucsovics Márton és Bondár Anna után Marozsán Fábián is sikerrel vette, Gálfi Dalma ugyanakkor búcsúzott. Az Australian Open magyar teniszezői közül egyesben még Udvardy Panna nem lépett pályára.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 5:53
Marozsán Fábián ott van az Australian Open második fordulójában Fotó: AFP/Paul Crock
Vasárnap Fucsovics Márton, majd hétfőn Bondár Anna is könnyed győzelemmel jutott be a második fordulóba az Australian Open teniszversenyen. Magyar idő szerint hétfő hajnalban még Marozsán Fábián és Gálfi Dalma is érdekelt volt a magyar játékosok közül, mindketten kiemelt ellen léptek pályára: a világranglista-47. Marozsán a francia Arthur Rinderknech (28.), míg Gálfi (91.) a dán Clara Tauson (14.) ellen játszott.

Percekkel Marozsán Fábián továbbjutása után Gálfi Dalma első magyar teniszezőként kiesett, Australian Open
Percekkel Marozsán Fábián továbbjutása után Gálfi Dalma első magyar teniszezőként kiesett az Australian Openről Fotó: AFP/Glyn Kirk

Marozsán Fábián továbbjutott, Gálfi Dalma kiesett

Marozsán a tavaly az olimpiai bajnok Alexander Zverevet kétszer is legyőző Rinderknech ellen nyolcvan perc alatt kétszettes előnybe került, és ugyan a harmadik játszmát rövidítésben elvesztette, a negyedik felvonásban lezárta az egy perc híján háromórás találkozót. 

Mindhárom szettben egyszer brékelte az ellenfelét, miközben neki fogadóelőnnyel sem kellett szembenéznie az őt tavaly októberben Párizsban búcsúztató francia ellen.

A második körben a világranglistán mögötte álló, lengyel vagy brit ellenfél – Kamil Majchrzak (58.) vagy Jacob Fearnley (77.) – következik a Rinderknech ellen 62(!) nyerő ütésig jutó Marozsánnak.

Gálfi Dalmának a dánok nagy reménysége ellen nem alakult ilyen jól a találkozó, Tauson háromszor is brékelte a magyar teniszezőt, és 68 perc alatt kiejtette őt.

Egyéniben magyarként még a múlt héten kórházba került Udvardy Panna (90.) vár bemutatkozásra, ő kedden a cseh Katerina Siniaková (45.) ellen kezd majd Melbourne-ben, az év első Grand Slam-tornáján.

Australian Open, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

férfiak:

Marozsán Fábián–Arthur Rinderknech (francia, 24.) 6:3, 6:4, 6:7 (2-7), 6:4

nők:

Gálfi Dalma–Clara Tauson (dán, 14.) 3:6, 3:6

korábban:

Bondár Anna–Elizabeth Mandlik (amerikai) 6:0, 6:4

