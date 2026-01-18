Venus Williams visszatért az Australian Openen, teljes összeomlás lett a vége + videó

Az Australian Open első napjának egyik legjobban várt mérkőzésén a 45 éves korábbi világelső és hétszeres Grand Slam-győztes Venus Williams visszatérése volt Melbourne-ben. Az amerikai teniszező legutóbb öt éve szerepelt az ausztrál tornán, most a szervezőktől szabadkártyát kapott, s nagy elánnal készült a szerb Olga Danilovics elleni mérkőzésre – a két játékos között a WTA-világranglistán több mint 500 hely volt, s Williams korban is 21 évet vert a szerb fiatalra.

Venus Williams öt év után játszott újra az Australian Open Grand Slam-tornán (Fotó: AFP/Martin Keep)

Australian Open: Venus Williams visszatért, meghökkentő utolsó szett

Az amerikai jól kezdett 1:0-nál egyből brékelt, utána viszont Danilovics is fogadóként nyert, ezután 6:6-ig mindketten hozták a kezdéseiket – pedig Williamsnek játszmalabdája volt 5:4-nél, de hiába. A rövidítésben aztán a korábbi világelsőnek további három szettlabdája volt, s a harmadikat már beütötte. Így egy szettre került a történelmi győzelemre, ugyanis 45 évesen és 215 naposan korábban senki nem nyert Grand Slam-mérkőzést.

Age is but a number, kinda like 7-6(5)...



Venus Williams winds back the clock to take an absorbing first set off Olga Danilovic!@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/HoXbe2TSyr — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2026

A szerb nem hagyta magát, a következő játszmát 30 perc alatt, 6:3-ra megnyerte, így jöhetett a mindent eldöntő szett.

Williams remekül kezdett, már 4:0-ra is vezetett, aztán innentől kezdve egy gémet sem nyert az amerikai. Danilovics percek alatt visszajött 4:4-re, majd jött egy maratoni hosszúságú gém, ahol a szerb a harmadik bréklabdáját már beütötte, ezután pedig a meccset is megnyerte.

A mérkőzés után hatalmas ováció közepette távozott Venus Williams, a szerb teniszező is elismerően beszélt legendás ellenfeléről.

– Csodálatos hangulat volt, tudtam, hogy a legtöbben Venusnak szurkolnak, de szerb zászlókat is láttam a tömegben. Venus Williams ellen pályára lépni rendkívül különleges érzés, ezeket a pillanatokat nem szabad magától értetődőnek venni – mondta Danilovics a pályán adott interjújában.

A világelső Arina Szabalenka öt játékot vesztett az ausztrál nyílt teniszbajnokság első fordulójában. A harmadik melbourne-i trófeájára hajtó fehérorosz kiválóság vasárnap a szabadkártyás Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah ellen kezdett, és noha rögtön elvesztette az adogatását, végül magabiztosan verte balkezes francia riválisát 6:4, 6:1-re. A 27 éves Szabalenka a 64 között az orosz Anasztaszija Pavljucsenkovával vagy a selejtezős kínai Paj Csuo-hszüannal találkozik.