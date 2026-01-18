venus williamsteniszAustralian OpenCarlos AlcarazArina Szabalenka

Venus Williams visszatért az Australian Openen, teljes összeomlás lett a vége + videó

Venus Williams öt év után szerepelt újra az Australian Openen, a 45 éves amerikai versenyző a döntő szettben már 4:0-ra is vezetett, mégsem jutott tovább a szerb Olga Danilovics ellen. A mérkőzés után az Australian Open közönsége az amerikait éltette, akinek a visszatérése igencsak emlékezetesre sikeredett.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 13:40
Venus Williams nagyon közel volt a továbbjutáshoz 45 évesen az Australian Openen
Venus Williams nagyon közel volt a továbbjutáshoz 45 évesen az Australian Openen Fotó: MARTIN KEEP Forrás: AFP
Az Australian Open első napjának egyik legjobban várt mérkőzésén a 45 éves korábbi világelső és hétszeres Grand Slam-győztes Venus Williams visszatérése volt Melbourne-ben. Az amerikai teniszező legutóbb öt éve szerepelt az ausztrál tornán, most a szervezőktől szabadkártyát kapott, s nagy elánnal készült a szerb Olga Danilovics elleni mérkőzésre – a két játékos között a WTA-világranglistán több mint 500 hely volt, s Williams korban is 21 évet vert a szerb fiatalra.

Venus Williams öt év után játszott újra az Australian Open Grand Slam-tornán
Venus Williams öt év után játszott újra az Australian Open Grand Slam-tornán (Fotó: AFP/Martin Keep)

Australian Open: Venus Williams visszatért, meghökkentő utolsó szett

Az amerikai jól kezdett 1:0-nál egyből brékelt, utána viszont Danilovics is fogadóként nyert, ezután 6:6-ig mindketten hozták a kezdéseiket – pedig Williamsnek játszmalabdája volt 5:4-nél, de hiába. A rövidítésben aztán a korábbi világelsőnek további három szettlabdája volt, s a harmadikat már beütötte. Így egy szettre került a történelmi győzelemre, ugyanis 45 évesen és 215 naposan korábban senki nem nyert Grand Slam-mérkőzést.

A szerb nem hagyta magát, a következő játszmát 30 perc alatt, 6:3-ra megnyerte, így jöhetett a mindent eldöntő szett.

Williams remekül kezdett, már 4:0-ra is vezetett, aztán innentől kezdve egy gémet sem nyert az amerikai. Danilovics percek alatt visszajött 4:4-re, majd jött egy maratoni hosszúságú gém, ahol a szerb a harmadik bréklabdáját már beütötte, ezután pedig a meccset is megnyerte. 

A mérkőzés után hatalmas ováció közepette távozott Venus Williams, a szerb teniszező is elismerően beszélt legendás ellenfeléről.

– Csodálatos hangulat volt, tudtam, hogy a legtöbben Venusnak szurkolnak, de szerb zászlókat is láttam a tömegben. Venus Williams ellen pályára lépni rendkívül különleges érzés, ezeket a pillanatokat nem szabad magától értetődőnek venni – mondta Danilovics a pályán adott interjújában.

A világelső Arina Szabalenka öt játékot vesztett az ausztrál nyílt teniszbajnokság első fordulójában. A harmadik melbourne-i trófeájára hajtó fehérorosz kiválóság vasárnap a szabadkártyás Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah ellen kezdett, és noha rögtön elvesztette az adogatását, végül magabiztosan verte balkezes francia riválisát 6:4, 6:1-re. A 27 éves Szabalenka a 64 között az orosz Anasztaszija Pavljucsenkovával vagy a selejtezős kínai Paj Csuo-hszüannal találkozik.

Alcaraz és Zverev is simán jutott tovább

A magyarok közül vasárnap egyedül Fucsovics Márton játszott, a 33 éves versenyző pedig három szettben, kevesebb mint két és fél óra alatt kiejtette az argentin Camilo Ugo Carabellit. Fucsovics a következő körben a tizedik kiemelt Alekszandr Bublikkal találkozik, aki szintén három szettben (6:4, 6:4, 6:4) nyert. Bublik a győzelme után már a Fucsovics elleni meccsre tekintett elő. – Mártont azóta ismerem, hogy challenger-tornákon szerepeltünk 2016-ban. Annyi biztos, hogy a saját játékomra kell összpontosítanom. A borításról nem tudok nyilatkozni, mert csak két nagyobb stadionban edzettem eddig, a külső pályákon nem, de minden bizonnyal igaza van Mártonnak a pálya lassúságát illetően – jelentette ki Bublik.

Fucsovics és Bublik 2020 óta négyszer csapott össze, és valamennyiszer a 2016-ig orosz színekben induló ellenfél nyert.

A világelső Carlos Alcaraz az ausztrál Adam Walton ellen kezdett, noha a spanyol a második játszmában már 3:1-es hátrányban volt, végül rövidítéssel ezt is hozta. Alcaraz végül három szettben továbbjutott (6:3, 7:6, 6:2), és készülhet a német Yannick Hanfmann elleni mérkőzésre.

Hanfmann honfitársa, a világranglista-harmadik Alexendar Zverev is továbbjutott. Zverev négy szettben (6:7, 6:1, 6:4, 6:2) múlta felül a kanadai Gabriel Diallót.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

