Összeesett egy labdaszedő, Fucsovics győzelemmel kezdett az Australian Openen

A magyar teniszezők közül elsőként a világranglistán 55. Fucsovics Márton kezdte meg 2026 első Grand Slam tornáját, az Australian Opent. A 33 éves Fucsovics sérülésből tért vissza, az elmúlt hetekben három mérkőzést is végig bírt játszani – Brisbane-ben egyet, Adelaide-ben kettőt –, a teniszező pedig igyekezett erre építeni Melbourne-ben. Fucsovics első ellenfele az argentin Camilo Ugo Carabelli volt, aki az ATP-ranglistán a 47. helyen várta az összecsapást, így az Australian Openen kétszer is nyolcaddöntős magyar versenyzőnek nem ígérkezett könnyű kezdésnek a magyar idő szerint vasárnap reggeli mérkőzés.

Fucsovics Márton egy nagyon hosszú első szett után simán nyert az Australian Open első fordulójában (Fotó: AFP/Patrick Hamilton)

Fucsovics Márton győzelemmel kezdett

Ennek megfelelően zajlott az első szett is. 4:4-ig mindkét játékos hozta a kezdéseit, ezután az argentin adogatott, Fucsovicsnak háromszor is bréklabdája volt, a harmadikat már beütötte. Ezután viszont a nyíregyházi születésű teniszező nem tudta rögtön lezárni az első játszmát, argentin ellenfele is brékelt – majd a következő kettőben is a fogadó nyert, jöhetett a rövidítés.

A hét pontig tartó menetben Fucsovics 5-5-nél egy remek röptével jelentkezett, majd az első szettlabdát is beütötte. Maratoni kezdés volt, 75 percig tartott az első szett.

Fucsovicsnak mindez meghozta a kedvét, a következő játszmában már esélyt sem adott az argentinnak. A magyar versenyző kétszer is brékelt, végül 30 perc alatt 6:1-re megnyerte a szettet.

A harmadik felvonásban Fucsovics 1:1-nél brékelt, Ugo Carabelli egyre idegesebben teniszezett, de nem adta fel. 3:2-es magyar vezetésnél Fucsovics adogatott, nagyon hosszú gém volt, de Fucsovics végül hozta, ezzel megerősítette az előnyét. Innentől pedig nem volt megállás, 6:2-re behúzta ezt a szettet is a magyar, aki így bejutott a legjobb 64 közé, ahol a 10. kiemelt Alekszandr Bublik és a Jenson Brooksby meccs győztesével találkozik.

Az Australian Open hétfői versenynapján mutatkozik be Marozsán Fábián, Bondár Anna és Gálfi Dalma.

Australian Open: a melegben összeesett a labdaszedő

Az Australian Open első főtáblás napján a versenyzőknek a meleggel is meg kellett küzdeniük. A selejtezőből érkező török Zeynep Sönmez és a 11. helyen kiemelt Jekatyerina Alekszandrova női mérkőzése aztán félbe is szakadt, miután a tűző napon álló labdaszedő váratlanul összeesett.

A lentebbi videón jól látszik, hogy a kislány először elvesztette az egyensúlyát, ekkor még talpon maradt, ezután viszont elesett. Sönmez egyből szólt a bírónak, hogy álljon meg a mérkőzés.

A török árnyékos részre kísérte a labdaszedőt, a sportszerű jelenet után folytatódott a mérkőzés. Sönmez végül nagy meglepetésre három szettben 7:5, 4:6, 6:4-re megnyerte a meccset – mindezt úgy, hogy a döntő szettben 0:3-ról fordított Alekszandrova ellen.