Összeesett egy labdaszedő, Fucsovics győzelemmel kezdett az Australian Openen

Fucsvics Márton argentin ellenfele, Camilo Ugo Carabelli az első szettben még tartotta a lépést a magyar versenyzővel, de végül Fucsovics 7:6, 6:1, 6:2-re nyert az ausztrál nyílt teniszbajnokság, az Australian Open első fordulójában. A Grand Slam-verseny első napján ijesztő jelenetek részesei is lehetettek a nézők, a nagy melegben összeesett egy labdaszedő Zeynep Sönmez és Jekatyerina Alekszandrova női mérkőzésén.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 9:53
Fucsovics Márton az Australian Open első fordulójában argentin ellenféllel találkozott
Fucsovics Márton az Australian Open első fordulójában argentin ellenféllel találkozott Fotó: WILLIAM WEST Forrás: AFP
A magyar teniszezők közül elsőként a világranglistán 55. Fucsovics Márton kezdte meg 2026 első Grand Slam tornáját, az Australian Opent. A 33 éves Fucsovics sérülésből tért vissza, az elmúlt hetekben három mérkőzést is végig bírt játszani – Brisbane-ben egyet, Adelaide-ben kettőt –, a teniszező pedig igyekezett erre építeni Melbourne-ben. Fucsovics első ellenfele az argentin Camilo Ugo Carabelli volt, aki az ATP-ranglistán a 47. helyen várta az összecsapást, így az Australian Openen kétszer is nyolcaddöntős magyar versenyzőnek nem ígérkezett könnyű kezdésnek a magyar idő szerint vasárnap reggeli mérkőzés.

Fucsovics Márton egy nagyon hosszú első szett után simán nyert az Australian Open első fordulójában
Fucsovics Márton egy nagyon hosszú első szett után simán nyert az Australian Open első fordulójában (Fotó: AFP/Patrick Hamilton)

Fucsovics Márton győzelemmel kezdett 

Ennek megfelelően zajlott az első szett is. 4:4-ig mindkét játékos hozta a kezdéseit, ezután az argentin adogatott, Fucsovicsnak háromszor is bréklabdája volt, a harmadikat már beütötte. Ezután viszont a nyíregyházi születésű teniszező nem tudta rögtön lezárni az első játszmát, argentin ellenfele is brékelt – majd a következő kettőben is a fogadó nyert, jöhetett a rövidítés. 

A hét pontig tartó menetben Fucsovics 5-5-nél egy remek röptével jelentkezett, majd az első szettlabdát is beütötte. Maratoni kezdés volt, 75 percig tartott az első szett.

Fucsovicsnak mindez meghozta a kedvét, a következő játszmában már esélyt sem adott az argentinnak. A magyar versenyző kétszer is brékelt, végül 30 perc alatt 6:1-re megnyerte a szettet. 

A harmadik felvonásban Fucsovics 1:1-nél brékelt, Ugo Carabelli egyre idegesebben teniszezett, de nem adta fel. 3:2-es magyar vezetésnél Fucsovics adogatott, nagyon hosszú gém volt, de Fucsovics végül hozta, ezzel megerősítette az előnyét. Innentől pedig nem volt megállás, 6:2-re behúzta ezt a szettet is a magyar, aki így bejutott a legjobb 64 közé, ahol a 10. kiemelt Alekszandr Bublik és a Jenson Brooksby meccs győztesével találkozik.

Az Australian Open hétfői versenynapján mutatkozik be Marozsán Fábián, Bondár Anna és Gálfi Dalma.

Australian Open: a melegben összeesett a labdaszedő

Az Australian Open első főtáblás napján a versenyzőknek a meleggel is meg kellett küzdeniük. A selejtezőből érkező török Zeynep Sönmez és a 11. helyen kiemelt Jekatyerina Alekszandrova női mérkőzése aztán félbe is szakadt, miután a tűző napon álló labdaszedő váratlanul összeesett. 

A lentebbi videón jól látszik, hogy a kislány először elvesztette az egyensúlyát, ekkor még talpon maradt, ezután viszont elesett. Sönmez egyből szólt a bírónak, hogy álljon meg a mérkőzés.

A török árnyékos részre kísérte a labdaszedőt, a sportszerű jelenet után folytatódott a mérkőzés. Sönmez végül nagy meglepetésre három szettben 7:5, 4:6, 6:4-re megnyerte a meccset – mindezt úgy, hogy a döntő szettben 0:3-ról fordított Alekszandrova ellen. 

