Djokovics Roger Federert kukkolta, aki szenzációs formát mutat Melbourne-ben

Roger Federer visszatérése önmagában is eseményszámba ment Melbourne-ben, ám a Rod Laver Arénában tartott edzés külön pikantériát kapott. Novak Djokovics a háttérből figyelte a svájci legenda és Casper Ruud edzését. A szerb klasszis nem adja fel, kedvenc Grand Slam-tornáján, az Australian Openen újabb győzelemre készül, a sorsolása összességében kedvezőnek mondható.

2026. 01. 16. 9:37
Roger Federer jó hangulatban edzett Casper Ruuddel a Rod Laver Arénában Fotó: AFP/William West
A teniszezők többsége – leszámítva persze azokat, akik még versenyben vannak valamelyik felkészülési tornán – már befutott Melbourne-be és az Australian Openen végzi el az utolsó simításokat a rajt előtt. Már a helyszínen gyakorol Novak Djokovics és a szurkolók örömére a mindenhol roppant népszerű Roger Federer is.

Roger Federer az alapvonal mögül várja a labdát, a kijáratból Novak Djokovics figyeli az edzést az Australian Openen
Roger Federer az alapvonal mögül várja a labdát, a kijáratból Novak Djokovics figyeli az edzést az Australian Openen Fotó: Jelena Medics/Sportal.rs

A Melbourne Parkban pénteken szinte megtelt a Rod Laver Aréna, amikor a húszszoros Grand Slam-bajnok Roger Federer pályára lépett egy bemutató edzés erejéig Casper Ruuddal, akit Aucklandben Marozsán Fábián legyőzött. A lelátón ott volt a svájci legenda családja is, a fogadtatása pedig inkább idézte egy korábbi döntő, mintsem egy edzés atmoszféráját.

Federer láthatóan tökéletes formában van, s a játéka alapján még ma is ott lehetne az élmezőnyben.

Djokovics a kulisszák mögül figyelte Federert

A reflektorfényben azonban nem csak Federer állt. A szerb sajtó kiszúrta, hogy Novak Djokovics – mintegy negyedórán át – az aréna alagútjából figyelte az edzést stábja társaságában. A tízszeres Australian Open-győztes nem kívánt feltűnést kelteni, de láthatóan érdeklődéssel szemlélte egykori nagy riválisa mozgását és a norvég játékos munkáját, mielőtt folytatta saját felkészülését.

Novak Djokovics sorsolása kedvező az Australian Opene
Novak Djokovics sorsolása kedvező az Australian Openen Fotó: AFP/Patrick Hamilton

Milyen Djokovics sorsolása az Australian Openen?

Djokovics az Australian Opent eddig tíz alkalommal nyerte meg, Melbourne az ő „vadászterülete”. Bár Grand Slam-tornán legutóbb 2023-ban, a US Openen didalmaskodott, tavaly mind a négy GS-versenyen elődöntőig jutott, ami jól jelzi, hogy 38 évesen is a mezőny elitjéhez tartozik.

Az idei sorsolása alapján Djokovics az első körben a spanyol Pedro Martínez ellen kezd, és az első három fordulóban papíron nem vár rá topfavorit. Amennyiben érvényesíti a papírformát, a negyeddöntőben Taylor Fritz, az elődöntőben pedig Jannik Sinner lehet a következő komoly akadály – feltéve, hogy mindannyian eljutnak addig.

Federer és Ruud edzése:


 

