Djokovics Roger Federert kukkolta, aki szenzációs formát mutat Melbourne-ben

A teniszezők többsége – leszámítva persze azokat, akik még versenyben vannak valamelyik felkészülési tornán – már befutott Melbourne-be és az Australian Openen végzi el az utolsó simításokat a rajt előtt. Már a helyszínen gyakorol Novak Djokovics és a szurkolók örömére a mindenhol roppant népszerű Roger Federer is.

Roger Federer az alapvonal mögül várja a labdát, a kijáratból Novak Djokovics figyeli az edzést az Australian Openen Fotó: Jelena Medics/Sportal.rs

A Melbourne Parkban pénteken szinte megtelt a Rod Laver Aréna, amikor a húszszoros Grand Slam-bajnok Roger Federer pályára lépett egy bemutató edzés erejéig Casper Ruuddal, akit Aucklandben Marozsán Fábián legyőzött. A lelátón ott volt a svájci legenda családja is, a fogadtatása pedig inkább idézte egy korábbi döntő, mintsem egy edzés atmoszféráját.

Federer láthatóan tökéletes formában van, s a játéka alapján még ma is ott lehetne az élmezőnyben.

Djokovics a kulisszák mögül figyelte Federert

A reflektorfényben azonban nem csak Federer állt. A szerb sajtó kiszúrta, hogy Novak Djokovics – mintegy negyedórán át – az aréna alagútjából figyelte az edzést stábja társaságában. A tízszeres Australian Open-győztes nem kívánt feltűnést kelteni, de láthatóan érdeklődéssel szemlélte egykori nagy riválisa mozgását és a norvég játékos munkáját, mielőtt folytatta saját felkészülését.