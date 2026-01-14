Különben is erre készült, Marozsán gyorsan hazaküldte világhírű ellenfelét

Marozsán Fábián korábban egyszer találkozott Casper Ruuddal, még 2023-ban Sanghajban, s akkor a magyar bizonyult jobbnak. A magyar teniszező megőrizte hibátlan mérlegét, ugyanis Aucklandban is legyőzte a a világranglistán jelenleg 13., tehát lényegesen magasabban jegyzett norvég játékost. Másik két magyar teniszező is pályán volt (magyar idő szerint) a mai reggelen: Fucsovics Márton az adelaide-i kemény pályás tenisztorna nyolcaddöntőjében búcsúzott, Bondár Anna a nyolc közé jutott a hobarti kemény pályás női tenisztornán.

Marozsán Fábián tovább menetel. Fotó: AFP

Marozsán Fábián kiváló napot fogott ki

Marozsán Fábián a címvédő Gael Monfils elleni 5:7, 6:3, 6:4-es győzelmével jutott az aucklandi ATP 250-es tenisztorna második fordulójába, ahol a háromszoros Grand Slam-döntős Casper Ruud volt az ellenfele.

Nagy csatára lehetett számítani előzetesen, ez azonban elmaradt, ugyanis a magyar játékos egészen kiválóan teniszezett. Magabiztosan hozta szervajátékait, Ruudnak az egész meccsen egyetlen bréklabdája volt csupán, de azt sem tudta kihasználni. Rögtön az első adogatását elvesztette Ruud, majd Marozsán hozta a sajátját, 2:0-s előnyre tett szert a magyar teniszező. Ez pedig meg is alapozta a játszma kimenetelét. A folytatásban mindketten hozták adogatásaikat, így 6:4-re nyert Marozsán. A magyar teniszező a második játszmában 4-4-nél vette el ellenfele adogatását, majd mindössze 1 óra 23 perc alatt le is zárta a meccset 6:4-gyel.

Azaz tett róla, hogy Casper Ruud már most hazautazhat, a norvég teniszező a várandós felesége miatt akár az Australian Opentől is visszaléphet.

– Végig jól szerváltam, és agresszív tudtam maradni. Egy háromszettes mérkőzés után sosem könnyű a következő meccs, de ma nagyon jó napom volt. Casper nagyszerű játékos, de nekem erőt adott, hogy vertem már meg őt korábban – mondta közvetlenül a győzelme után Marozsán Fábián, aki a rangsorban 89., selejtezőből érkezett amerikai Spizziri ellen lép pályára a nyolc között holnap magyar idő szerint hajnal fél háromkor.

Fucsovics Márton a nyolcaddöntőben búcsúzott Adelaide-ben

A világranglistán 55. helyezett magyar játékos kedden a selejtezőből érkezett kazah Alekszandr Sevcsenkóval (104.) csapott össze az adelaide-i kemény pályás tenisztornán. A negyedik ütközetben az ellenfél 1:2-nél elvette Fucsovics Márton adogatását, aki 3:5-nél még adogatóként hárított négy szettlabdát, de aztán Sevcsenko kiszerválta a játszmát. A folytatás szorosabban alakult, brék nélkül jutottak el a rövidítésig, melyben a 2024-ig orosz színekben indult rivális a harmadik meccslabdáját már értékesítette, így 1 óra 43 perc után ő ünnepelhetett.

Fucsovics Márton így a nyolcaddöntőben búcsúzott.

Bondár Anna a nyolc között a hobarti tenisztornán

A magyar játékos két kiélezett játszmában győzte le a német Tatjana Mariát, így bejutott a legjobb nyolc közé a 283 ezer dollár (98 millió forint) összdíjazású hobarti kemény pályás női tenisztornán.