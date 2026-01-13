Marozsán Fábián megakadályozta a címvédést, még nehezebb riválissal folytatja + videó

A francia Gael Monfils pályafutása utolsó idényét kezdte el, a búcsúturné első állomása Új-Zéland, Auckland volt, ahol tavaly egészen a trófeáig menetelt. Két éve viszont Marozsán Fábián legyőzte Aucklandben Monfilst, akkor a második fordulóban, most pedig már az első körben összecsaptak. Ezúttal is háromszettes dráma kerekedett Marozsán és Monfils meccséből.

Gael Monfils és Elina Szvitolina múlt héten utóbbi trófeáját ünnepelhették Aucklandben, a franciát viszont Marozsán Fábián legyőzte az Australian Open felvezetőversenyén. Fotó: AFP/Michael Bradley

A 2024-es aucklandi összecsapásukat Marozsán, a tavalyi két meccsüket Miamiban és Monte-Carlóban Monfils nyerte, valamennyi alkalommal döntő játszmáig jutottak egymás ellen, s ez a sorozat most is folytatódott.

Gael Monfils vezetett, de Marozsán Fábián nyert

Az első játszmát késői brékkel Monfils nyerte meg, aki már múlt héten is Aucklandben volt, ahol figyelhette, hogy felesége, Elina Szvitolina tornagyőzelemmel kezdi az évet.