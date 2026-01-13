Rendkívüli

A békére és háborúból való kimaradásra az egyetlen garancia a Fidesz-kormány Orbán Viktor vezetésével + videó

Marozsán Fábián megakadályozta a címvédést, még nehezebb riválissal folytatja + videó

Marozsán Fábián bejutott az aucklandi ATP 250-es tenisztorna második fordulójába, miután 5:7, 6:3, 6:4-re nyert a címvédő Gael Monfils ellen. Marozsán következő ellenfele a háromszoros Grand Slam-döntős Casper Ruud lesz. Bondár Anna Hobartban még nevesebb ellenféllel játszhatott volna az Ella Seidel elleni sikere után, de Venus Williams nem tudott nyerni Tatjana Maria ellen.

2026. 01. 13. 8:58
Marozsán Fábián 2024 után idén is nyert Aucklandben Gael Monfils ellen, aki tavaly egyáltalán nem talált legyőzőre az új-zélandi ATP-tornán Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff
A francia Gael Monfils pályafutása utolsó idényét kezdte el, a búcsúturné első állomása Új-Zéland, Auckland volt, ahol tavaly egészen a trófeáig menetelt. Két éve viszont Marozsán Fábián legyőzte Aucklandben Monfilst, akkor a második fordulóban, most pedig már az első körben összecsaptak. Ezúttal is háromszettes dráma kerekedett Marozsán és Monfils meccséből.

Gael Monfils és Elina Szvitolina múlt héten utóbbi trófeáját ünnepelhettek Aucklandben, a franciát viszont Marozsán Fábián legyőzte az Australian Open felvezetőversenyén
Gael Monfils és Elina Szvitolina múlt héten utóbbi trófeáját ünnepelhették Aucklandben, a franciát viszont Marozsán Fábián legyőzte az Australian Open felvezetőversenyén. Fotó: AFP/Michael Bradley

A 2024-es aucklandi összecsapásukat Marozsán, a tavalyi két meccsüket Miamiban és Monte-Carlóban Monfils nyerte, valamennyi alkalommal döntő játszmáig jutottak egymás ellen, s ez a sorozat most is folytatódott.

Gael Monfils vezetett, de Marozsán Fábián nyert

Az első játszmát késői brékkel Monfils nyerte meg, aki már múlt héten is Aucklandben volt, ahol figyelhette, hogy felesége, Elina Szvitolina tornagyőzelemmel kezdi az évet.

Monfils viszont a címvédés közelébe sem kerülhet Aucklandben. Marozsán a második játszmában egy korai bréket vitt végig (6:3), majd a döntő szettet is a maga javára fordította (6:4), noha ebben a francia egyszer még vissza tudott kapaszkodni brékhátrányból.

Bár a címvédőt búcsúztatta, Marozsán Fábián mégis nehezebb ellenféllel folytatja Aucklandben: a második kiemelt, háromszoros Grand Slam-döntős Casper Ruud vár rá, akinek az első fordulóban nem kellett játszania.

Ugyanakkor Marozsánnak nincs félnivalója sem: korábbi egyetlen találkozójuk alkalmával, 2023-ban, Sanghajban, szintén kemény pályán legyőzte a norvégot.

Bondár Anna nem játszhat Venus Williams ellen

Nem Marozsán az egyetlen magyar teniszező, aki nyert kedden. Bondár Anna rendkívül sima, 6:0, 6:1-es sikerrel jutott a hobarti WTA 250-es torna második fordulójába. A szerencsés vesztes Ella Seidel legyőzése azt is jelenthette volna, hogy Bondár összecsaphat a második fordulóban a hétszeres Grand Slam-bajnok legendával, Venus Williamsszel, ám az amerikai játékos 6:4, 6:3-as vereséget szenvedett Tatjana Maria ellen, így Bondár a hatodik kiemelt német játékos ellen folytatja szereplését.

Adelaide-ben Gálfi Dalma a sikerrel megvívott selejtező után a főtábla első fordulójában 6:4, 6:4-es vereséget szenvedett a kazah Julija Putyinceva ellen.

 

