Kemény sorsolás, világelső is jutott a magyaroknak az Australian Openen

Öt magyar teniszező szerepel az Australian Open egyes főtábláján: a férfiaknál Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, a nőknél Bondár Anna, Gálfi Dalma és Udvardy Panna. A melbourne-i Grand Slamen párosban is lesz magyar érdekeltség, hiszen a többszörös Grand Slam-győztes Babos Tímea is rajthoz áll. Csütörtök reggel a szervezők elkészítették az AO sorsolását.
Marozsán jó formában, nem reménytelen a rajt
Marozsán Fábián (a világranglistán 50.) az első fordulóban a francia Arthur Rinderknech-sel (27.) csap össze. A ranglista alapján a francia az esélyesebb, ugyanakkor az egymás elleni mérleg 1–1, vagyis korántsem lefutott a párharc. Ráadásul Marozsán kifejezetten jó formában érkezik Melbourne-be: szerdán Aucklandben legyőzte a GS-tornákon már háromszor döntős Casper Ruudöt, majd a negyeddöntőben az amerikai Eliot Spizziri elleni mérkőzése eső miatt félbeszakadt.
Ha Marozsán túljut Rinderknechen, akkor a sorsolás szerint a második fordulóban papíron kedvezőbb ellenfél következhet, a harmadik körben viszont már igazi óriás várhat rá: ott akár a korábbi US Open-győztes, top 20-as Danyiil Medvegyev is szembejöhet.
Fucsovics rutinja sokat érhet
Fucsovics Márton (54.) az argentin Camilo Ugo Carabelli (43.) ellen kezdi a tornát. A ranglista alapján itt is az ellenfél számít esélyesebbnek, ám a magyar teniszező tapasztalata sokat nyomhat a latban. Fucsovics tavaly az év elején kiesett a top 100-ból, de fokozatosan visszakapaszkodott az élmezőny közelébe, és az Australian Openen korábban már a nyolcaddöntőig is eljutott.
Ha sikerrel veszi az első akadályt, a második fordulóban a 10. kiemelt kazah Alekszandr Bublik következhet, aki ugyan rendkívül veszélyes, de kiszámíthatatlan játéka miatt nem verhetetlen. Azért ez sem álomszerű sorsolás…
Bondár favorit, a párosban világelső Siniakova Udvardy ellenfele
A nőkhöz sem volt kegyes a melbourne-i sorsolás. Egyedül Bondár Anna mondható egyértelmű esélyesnek az első fordulóban, ahol a selejtezőből a főtáblára feljutott amerikai Elizabeth Mandlikkel találkozik. Bondár stabilitása és Grand Slam-rutinszerű játéka alapján jó eséllyel pályázik a továbbjutásra.
