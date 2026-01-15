Kemény sorsolás, világelső is jutott a magyaroknak az Australian Openen

Rendkívüli

Nem volt kegyes a sorsolás a magyar teniszezőkhöz az Australian Open egyes főtábláján: az öt induló közül papíron egyedül Bondár Anna számít esélyesebbnek az első fordulóban. A férfiaknál Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is magasabban rangsorolt ellenféllel kezd, a nőknél pedig Udvardy Panna egy világranglista-elsővel találkozik – igaz, Siniakova „csak” párosban a legjobb.

2026. 01. 15. 9:26
Marozsán Fábián, a legmagasabban jegyzett magyar teniszező a francia Arthur Rinderknech ellen kezd az Australian Openen Fotó: DIMITAR DILKOFF Forrás: AFP
Öt magyar teniszező szerepel az Australian Open egyes főtábláján: a férfiaknál Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, a nőknél Bondár Anna, Gálfi Dalma és Udvardy Panna. A melbourne-i Grand Slamen párosban is lesz magyar érdekeltség, hiszen a többszörös Grand Slam-győztes Babos Tímea is rajthoz áll. Csütörtök reggel a szervezők elkészítették az AO sorsolását.

Fucsovics Márton rutinja sokat érhet az Australian Openen, noha csakúgy, mint Marozsán Fábián és a többi magyar teniszező esetében, a sorsolás nem igaz kegyes hozzá
Fucsovics Márton rutinja sokat érhet az Australian Openen, noha csakúgy, mint Marozsán Fábián és a többi magyar teniszező esetében, a sorsolás nem igaz kegyes hozzá (Fotó: AFP/Patrick Hamilton)

Marozsán jó formában, nem reménytelen a rajt

Marozsán Fábián (a világranglistán 50.) az első fordulóban a francia Arthur Rinderknech-sel (27.) csap össze. A ranglista alapján a francia az esélyesebb, ugyanakkor az egymás elleni mérleg 1–1, vagyis korántsem lefutott a párharc. Ráadásul Marozsán kifejezetten jó formában érkezik Melbourne-be: szerdán Aucklandben legyőzte a GS-tornákon már háromszor döntős Casper Ruudöt, majd a negyeddöntőben az amerikai Eliot Spizziri elleni mérkőzése eső miatt félbeszakadt.

Ha Marozsán túljut Rinderknechen, akkor a sorsolás szerint a második fordulóban papíron kedvezőbb ellenfél következhet, a harmadik körben viszont már igazi óriás várhat rá: ott akár a korábbi US Open-győztes, top 20-as Danyiil Medvegyev is szembejöhet.

Fucsovics rutinja sokat érhet

Fucsovics Márton (54.) az argentin Camilo Ugo Carabelli (43.) ellen kezdi a tornát. A ranglista alapján itt is az ellenfél számít esélyesebbnek, ám a magyar teniszező tapasztalata sokat nyomhat a latban. Fucsovics tavaly az év elején kiesett a top 100-ból, de fokozatosan visszakapaszkodott az élmezőny közelébe, és az Australian Openen korábban már a nyolcaddöntőig is eljutott.

Ha sikerrel veszi az első akadályt, a második fordulóban a 10. kiemelt kazah Alekszandr Bublik következhet, aki ugyan rendkívül veszélyes, de kiszámíthatatlan játéka miatt nem verhetetlen. Azért ez sem álomszerű sorsolás…

Katerina Siniakova (balra) és az amerikai Taylor Townsend sorra nyerték párosban a Grand Slam-tornákat.
Katerina Siniakova (balra) és az amerikai Taylor Townsend sorra nyerték párosban a Grand Slam-tornákat (Fotó: NurPhoto/Artur Widak)

Bondár favorit, a párosban világelső Siniakova Udvardy ellenfele

A nőkhöz sem volt kegyes a melbourne-i sorsolás. Egyedül Bondár Anna mondható egyértelmű esélyesnek az első fordulóban, ahol a selejtezőből a főtáblára feljutott amerikai Elizabeth Mandlikkel találkozik. Bondár stabilitása és Grand Slam-rutinszerű játéka alapján jó eséllyel pályázik a továbbjutásra.

Gálfi Dalma viszont már az elején nehéz feladat előtt áll: a világranglista-14. Clara Tauson ellen bravúrra lenne szüksége. Udvardy Panna szintén kemény ellenfelet kapott Katerina Siniakova személyében, aki bár egyesben „csak” top 50-es, párosban világelső, többszörös Grand Slam-győztes, és óriási rutinnal rendelkezik.

Australian Open, 1. forduló, magyar sorsolás

  • Marozsán Fábián (50.) – Arthur Rinderknech (27.)
  • Fucsovics Márton (54.) – Camilo Ugo Carabelli (43.)
  • Bondár Anna (75.) – Elizabeth Mandlik (181.)
  • Gálfi Dalma (99.) – Clara Tauson (14.)
  • Udvardy Panna (91.) – Katerina Siniakova (48.)

Marozsán-meccs Ruud ellen:

 

