Fucsovics bátor célt tűzött ki maga elé, női teniszezőink kiemelt ellenfeleket kaptak

A héten Adelaide-ben nyolcaddöntős, világranglista-55. Fucsovics Márton először csap össze a dél-amerikai riválissal, aki 47. az ATP rangsorában. A magyar teniszező vasárnap lép pályára az Australian Openen.

Fucsovics Márton sérülés után bizonyíthat Fotó: Zain Mohammed/MTI/EPA/AAP

Fucsovics Márton sérülés után tér vissza

– Egyre jobban érzem magam. Nem kezdtem túl jól az évet, a felkészülésem sem úgy sikerült, ahogy elterveztük, sajnos a sérülésem hátráltatott, de most már azt mondhatom, hogy egy-két hete elkezdtem rendes edzésmunkát végezni. Még nem vagyok százszázalékos fizikálisan, de motivált vagyok, és nagyon várom a holnapi meccset – nyilatkozott a Nemzeti Sportrádiónak Melbourne-ben Fucsovics Márton.

Hozzátette: idén 34 éves lesz, ezért már számol azzal, hogy kisebb-nagyobb sérülések elő fognak jönni nála, de ez a mostani vállprobléma azért volt különösen kellemetlen, mert pont a felkészülését zavarta meg.

Mint mondta, akadt azért pozitívum is az elmúlt hetekben, örül, hogy három mérkőzést végig tudott játszani – Brisbane-ben egyet, Adelaide-ben kettőt.

– Kettőt ugyan elvesztettem ezek közül, de biztató volt, hogy egyre jobban szerváltam, mozogtam, egyre jobban együtt tudtam élni a játékkal. A tenyeresem is kezd hasonlítani a régi tenyeresemhez. Messze van még a csúcsforma, de tégláról téglára építkezem – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy vasárnap nyugodtan, felszabadultan szeretne pályára lépni.

Fucsovics azt mondta, az egyik kedvence a melbourne-i viadal, kétszer volt itt nyolcaddöntős – mindkétszer Roger Federertől kapott ki – és mindig jól játszott, jó érzéssel ütötte a labdát.

Az első ellenfeléről beszélve elárulta, hogy edzett már vele néhányszor, kemény meccsre számít, már csak azért is, mert a dél-amerikai játékosok nagy küzdők, és egyre jobban játszanak kemény pályán is.

– Azzal lennék elégedett, ha legalább két mérkőzést nyernék. De már az is nagyon jó lenne, ha jobb formában mennék el a következő versenyre, mint amilyenben megérkeztem – vázolta a célját Fucsovics Márton.

Kiemelt ellenfelekkel szemben a hölgyek

Női párosban Babos Tímea és Bondár Anna kettőse is kiemelt ellenfelet kapott: a torna után családalapítási szándékkal szünetre vonuló Babos és Leylah Fernandez duója nem lett kiemelt, mert a kanadai játékos ranglistahelyezése nem elég jó, így már a 32 közé jutásért nehéz rivális vár rájuk a kilencedikként rangsorolt spanyol Cristina Bucsa és amerikai Nicole Melichar-Martinez személyében. Érdekesség, hogy Babos tavaly utóbbi teniszezővel indult Melbourne-ben.