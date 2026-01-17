Australian OpenFucsovics MártonBabos TímeaStollár FannyBondár AnnateniszMarozsán Fábián

Fucsovics bátor célt tűzött ki maga elé, női teniszezőink kiemelt ellenfeleket kaptak

A magyarok közül elsőként Fucsovics Márton mutatkozik be az év első tenisz Grand Slam-tornáján, az Australian Openen, a nyitó forduló vasárnapi játéknapján az argentin Camilo Ugo Carabellivel találkozik. Fucsovics Márton kezdése mellett friss hír, hogy Babos Tímea és Bondár Anna kettőse is kiemelt ellenfelet kapott.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 11:58
Bondár Anna kemény ellenfelet kapott párosban Fotó: John G. Mabanglo Forrás: MTI/EPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A héten Adelaide-ben nyolcaddöntős, világranglista-55. Fucsovics Márton először csap össze a dél-amerikai riválissal, aki 47. az ATP rangsorában. A magyar teniszező vasárnap lép pályára az Australian Openen.

Fucsovics Márton sérülés után bizonyíthat
Fucsovics Márton sérülés után bizonyíthat Fotó: Zain Mohammed/MTI/EPA/AAP

Fucsovics Márton sérülés után tér vissza

– Egyre jobban érzem magam. Nem kezdtem túl jól az évet, a felkészülésem sem úgy sikerült, ahogy elterveztük, sajnos a sérülésem hátráltatott, de most már azt mondhatom, hogy egy-két hete elkezdtem rendes edzésmunkát végezni. Még nem vagyok százszázalékos fizikálisan, de motivált vagyok, és nagyon várom a holnapi meccset – nyilatkozott a Nemzeti Sportrádiónak Melbourne-ben Fucsovics Márton.

Hozzátette: idén 34 éves lesz, ezért már számol azzal, hogy kisebb-nagyobb sérülések elő fognak jönni nála, de ez a mostani vállprobléma azért volt különösen kellemetlen, mert pont a felkészülését zavarta meg.

Mint mondta, akadt azért pozitívum is az elmúlt hetekben, örül, hogy három mérkőzést végig tudott játszani – Brisbane-ben egyet, Adelaide-ben kettőt.

– Kettőt ugyan elvesztettem ezek közül, de biztató volt, hogy egyre jobban szerváltam, mozogtam, egyre jobban együtt tudtam élni a játékkal. A tenyeresem is kezd hasonlítani a régi tenyeresemhez. Messze van még a csúcsforma, de tégláról téglára építkezem – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy vasárnap nyugodtan, felszabadultan szeretne pályára lépni.

Fucsovics azt mondta, az egyik kedvence a melbourne-i viadal, kétszer volt itt nyolcaddöntős – mindkétszer Roger Federertől kapott ki – és mindig jól játszott, jó érzéssel ütötte a labdát.

Az első ellenfeléről beszélve elárulta, hogy edzett már vele néhányszor, kemény meccsre számít, már csak azért is, mert a dél-amerikai játékosok nagy küzdők, és egyre jobban játszanak kemény pályán is.

– Azzal lennék elégedett, ha legalább két mérkőzést nyernék. De már az is nagyon jó lenne, ha jobb formában mennék el a következő versenyre, mint amilyenben megérkeztem – vázolta a célját Fucsovics Márton.

Kiemelt ellenfelekkel szemben a hölgyek

Női párosban Babos Tímea és Bondár Anna kettőse is kiemelt ellenfelet kapott: a torna után családalapítási szándékkal szünetre vonuló Babos és Leylah Fernandez duója nem lett kiemelt, mert a kanadai játékos ranglistahelyezése nem elég jó, így már a 32 közé jutásért nehéz rivális vár rájuk a kilencedikként rangsorolt spanyol Cristina Bucsa és amerikai Nicole Melichar-Martinez személyében. Érdekesség, hogy Babos tavaly utóbbi teniszezővel indult Melbourne-ben.

Babos a Nemzeti Sportrádiónak nyilatkozva elárulta: még nem igazán tudatosult benne, hogy egy időre ez az utolsó versenye.

– Biztos furcsa lesz, hogy nincsenek versenyek, nincsen utazás. De összességében már az elmúlt pár hét is arról szólt, hogy a kötelező edzések mellett akkor teniszezek, amikor kedvem van – fogalmazott a 32 éves magyar játékos, aki párosban korábban világelső volt, és kétszer is diadalmaskodott az Australian Openen. – Nem égek olyan lázban, mint korábban, ettől függetlenül itt még mindenképpen szerettem volna indulni, ez az egyik legkedvesebb versenyem. Ha jól számoltam, felnőttként ez a 15. Ausztrál Openem, ez egy szép szám, azt hiszem.

Bondár Anna a román Jaqueline Cristiannal alkot majd egy egységet párosban, első ellenfelük a 12. kiemelt szlovák Tereza Mihalikova és brit Olivia Nicholls lesz.

– Egyszer-kétszer már játszottunk együtt Jaqueline-nal, bár én egy ideje már nem szerepeltem párosban. Az elején majd biztosan össze kell kicsit szoknunk, de addig még, ha lesz rá lehetőség, edzünk közösen és megbeszéljük a taktikát.

Stollár Fannyt és a japán Kato Mijut a 15. helyen emelték ki, az első fordulóban, a 32 közé jutásért a Viktorija Golubic, Ann Li svájci, amerikai kettős lesz a riválisuk.

– Remélem, jó versenyünk lesz – mondta Stollár, aki 26. helyen áll a páros-világranglistán. – Sokat edzünk, próbáljuk egyénileg is fejleszteni a játékunkat és bízunk benne, hogy még jobban össze tudunk szokni. Konkrét célunk nincs, meccsről meccsre kell haladnunk, és először a jó játékot elérni.

Marozsán Fábián ezúttal is az olasz Mattia Bellucci oldalán indul, a nyitó körben a portugál Francisco Cabral és az osztrák Lucas Miedler párosa vár rájuk.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkislány

Érti ezt valaki?

Bayer Zsolt avatarja

Öt év egy tízéves kislány megerőszakolásárt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu