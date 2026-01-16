Federer lesz Alcaraz edzője? Árulkodó a svájci legenda válasza

Carlos Alcaraz vasárnap, az Australian Open első fordulójában vívja első tétmeccsét azóta, hogy már nem az eddigi sikerkovács, Juan Carlos Ferrero az edzője. A világelső hat Grand Slam-tornát nyert Ferrero irányításával, a még hiányzó GS-serleget, az Australian Open-trófeát viszont már nélküle szerezné meg. Ott van Ausztráliában Roger Federer is, a svájci legenda húsz Grand Slam-sikeréből hatot Melbourne-ben aratott, többek között az utolsót is 2018-ban. Mats Wilander szerint – aki játékosként szintén nyert Australian Opent – Federer lenne az ideális edző Carlos Alcaraz számára.

A világelső Carlos Alcaraz jó hangulatban az Australian Open előtt, a Grand Slam-torna helyszínén ott van Roger Federer is, de nem a spanyol edzőjeként Fotó: AFP/David Gray

A svájci legenda 2022-es visszavonulása óta nem távolodott el a tenisztől, de edzői feladatot még nem vállalt.

Federer néhány év múlva lenne Alcaraz edzője?

Roger Federer hangsúlyozta: jelenleg nem férne bele az életébe a családja és az egyéb feladatai mellett az edzősködés. Ugyanakkor teljesen nem vetette el a gondolatot, sőt…

Soha ne mondd, hogy soha. Stefan Edberg ugyanezt mondta

– mondta Federer. Mint ismert, Edberg végül éppen Federer mellé csatlakozott edzőként 2013 végén, két éven át dolgoztak együtt.