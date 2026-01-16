Roger FedererAustralian OpenCarlos Alcaraz

Federer lesz Alcaraz edzője? Árulkodó a svájci legenda válasza

A világelső Carlos Alcaraz már az Australian Open nyitónapján, vasárnap megkezdi szereplését az év első Grand Slam-tornáján, a hazai pályán játszó Adam Walton papíron nem jelenthet gondot neki. Alcaraz edzője a tavalyi év végéig Juan Carlos Ferrero volt, a kiemelkedően sikeres idény ellenére az együttműködés decemberben véget ért. Mats Wilander szerint a hússzoros Grand Slam-bajnok Roger Federer tökéletes edző lenne Alcaraz számára, a svájci legenda is reagált a felvetésre.

Koczó Dávid
2026. 01. 16. 18:12
Juan Carlos Ferrero (balra) már nem Carlos Alcaraz (jobbra) edzője, Roger Federer (középen) idővel vajon elvállalja a feladatot? Fotó: AFP/Hector Retamal
Carlos Alcaraz vasárnap, az Australian Open első fordulójában vívja első tétmeccsét azóta, hogy már nem az eddigi sikerkovács, Juan Carlos Ferrero az edzője. A világelső hat Grand Slam-tornát nyert Ferrero irányításával, a még hiányzó GS-serleget, az Australian Open-trófeát viszont már nélküle szerezné meg. Ott van Ausztráliában Roger Federer is, a svájci legenda húsz Grand Slam-sikeréből hatot Melbourne-ben aratott, többek között az utolsót is 2018-ban. Mats Wilander szerint – aki játékosként szintén nyert Australian Opent – Federer lenne az ideális edző Carlos Alcaraz számára.

A világelső Carlos Alcaraz jó hangulatban az Australian Open előtt, a Grand Slam-torna helyszínén ott van Roger Federer is, de nem a spanyol edzőjeként
A világelső Carlos Alcaraz jó hangulatban az Australian Open előtt, a Grand Slam-torna helyszínén ott van Roger Federer is, de nem a spanyol edzőjeként Fotó: AFP/David Gray

A svájci legenda 2022-es visszavonulása óta nem távolodott el a tenisztől, de edzői feladatot még nem vállalt.

Federer néhány év múlva lenne Alcaraz edzője?

Roger Federer hangsúlyozta: jelenleg nem férne bele az életébe a családja és az egyéb feladatai mellett az edzősködés. Ugyanakkor teljesen nem vetette el a gondolatot, sőt…

Soha ne mondd, hogy soha. Stefan Edberg ugyanezt mondta

– mondta Federer. Mint ismert, Edberg végül éppen Federer mellé csatlakozott edzőként 2013 végén, két éven át dolgoztak együtt.

A svájci hozzátette: Alcaraz olyan jó, hogy akár edző nélkül is nyerhet Grand Slam-trófeát.

Miért váltott edzőt Alcaraz?

A spanyol világelsőt Federerről nem kérdezték, Ferreróról viszont igen. Alcaraz válaszaiból nem kerültünk közelebb a rejtélyes szakítás megoldásához.

– Hálás vagyok a Juan Carlosszal töltött hét évért, rengeteget tanultam. Valószínűleg neki köszönhetem, hogy az a játékos vagyok, aki. De belső körben így döntöttünk, közösen lezártuk ezt a fejezetet – mondta Alcaraz, aki az Australian Open-sorsolás nyertesének tekinthető, habár első ellenfele, Adam Walton a hazai közönség támogatását élvezheti majd elleni vasárnap, a magyar idő szerint délelőtti meccsen.

A legutóbbi Grand Slam-tornát, a tavalyi US Opent Alcaraz nyerte meg

 

