Marozsán Fábián három szettet nyert az éjszaka, mégis kiesett + videó

Az aucklandi tenisztornán eső miatt félbeszakadt Marozsán Fábián negyeddöntője csütörtökön. Miután a világranglistán 52. játékos a címvédő francia Gael Monfilst, majd a második helyen kiemelt norvég Casper Ruudöt is búcsúztatta, a selejtezőből érkezett amerikai Eliot Spizzirri (89.) következett, ám az első szettben 5:4-es Marozsán-vezetésnél másnapra halasztották a folytatást. Pénteken aztán hamar lezárta az első játszmát (6:4) a Vasas teniszezője, és bár Spizzirri 6:2-vel egyenlített, a döntő felvonás ismét 6:2-vel már a magyar sportolóé volt, aki bő egy órát töltött a pályán másodjára. A vasárnap induló Australian Open előtt tehát még következett egy elődöntő is a cseh Jakub Mensík (18.) ellen.

A magyar teniszező, Marozsán Fábián Eliot Spizzirri ellen győzött, majd Jakub Mensík ellen kikapott Aucklandben. Fotó: AFP/Michael Bradley

Az ATP is foglalkozott Marozsán álomszerű menetelésével:

The dream run continues 💫



Fabian Marozsan defeats Spizzirri 6-4, 2-6, 6-2 to reach the second tour-level semi-final of his career.@ASB_Classic | #ASBClassic26 pic.twitter.com/7B5G2JJw52 — ATP Tour (@atptour) January 16, 2026

Marozsán Fábián az elődöntőig jutott az aucklandi tenisztornán

Mensík sem volt sokkal kipihentebb, szintén előtte jutott tovább az aucklandi negyeddöntőből, ehhez képest a karrierje második ATP-elődöntőjét játszó Marozsánnal bő két órán keresztül gyűrték egymást. Az első játszmát a cseh úgy nyerte meg rövidítésben, hogy Marozsánnak öt szettlabdája is volt. Ezt a lelki fölényt mégsem tudta végigvinni a húszéves Mensík, aki 3:1-es előnyből 6:4-re elbukta a második szettet – a harmadikban ugyanakkor nem hagyott kérdést, és 6:1-gyel bejutott a fináléba.

Marozsán Fábián egyik győztes labdamenetét az ATP is kiemelte:

A Jakub Mensík ellen a tavalyi római párharcuk után ismét vereséget szenvedett Marozsán Fábián tehát egy éjszaka alatt három játszmát is megnyert, végül egy aucklandi elődöntős szerepléssel készülhet az AO főtáblájára. Az év első Grand Slam-tornájának nyitókörében a francia Arthur Rinderknech (27.) lesz a 26 éves magyar játékos ellenfele.