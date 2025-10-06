  • Magyar Nemzet
Az olimpiai bajnok nevetség tárgya lett: kudarc a meghökkentő kijelentés után

Alexander Zverev megkapta az esélyét Carlos Alcaraz és Jannik Sinner visszalépésével, de nem élt vele. A sanghaji ATP 1000-es tenisztorna harmadik kiemeltje a harmadik fordulóban 4:6, 6:3, 6:2-es vereséget szenvedett a francia Arthur Rinderknech ellen, így nem jutott be a nyolcaddöntőbe. Zverev az előző forduló után még összeesküvés-elmélettel jelentkezett, az internet népe a veresége után lecsapott a tokiói olimpiai bajnokra.

2025. 10. 06. 17:45
Alexander Zverev már a legjobb tizenhat közé sem jutott be a sanghaji ATP 1000-es tenisztornán, nem Alcaraz vagy Sinner, hanem Arthur Rinderknech állította meg Fotó: AFP/Hector Retamal
Alexander Zverev a harmadik helyen áll a világranglistán, de a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner páros mögött alaposan lemaradva. A német teniszező nehezen emészti meg, hogy fiatalabb riválisai árnyékában él, s még mindig nem szerzett Grand Slam-trófeát. Zverev Sanghajban az első meccse után összeesküvés-elmélettel állt elő: szerinte a tornaigazgatók direkt Alcaraz és Sinner ízlése alapján alakítják ki a pályákat, ezért dominál a spanyol és az olasz teniszező. Zverev Kínában kiváló esélyt kapott, hogy rangos tornagyőzelmet arasson, hiszen Alcaraz sérülés miatt végül el sem indult, Sinner pedig hasonló okokból a harmadik fordulós meccse közben lépett vissza a mesterversenytől, azonban Tokió olimpiai bajnoka sem jutott be a legjobb tizenhat közé, a világranglistán 54. helyen álló francia Arthur Rinderknech búcsúztatta Zverevet.

Arthur Rinderknech Wimbledon után Sanghajban is a tokiói olimpiai bajnok Alexander Zverev fölé kerekedett
Arthur Rinderknech Wimbledon után Sanghajban is a tokiói olimpiai bajnok Alexander Zverev fölé kerekedett (Fotó: AFP/Hector Retamal)

Rinderknech nem először tréfálta meg a német teniszezőt: néhány hónapja Wimbledonban is nyert Zverev ellen, most pedig Sanghajban szetthátrányból fordított (4:6, 6:3, 6:2).

Zverev meghökkentő nyilatkozatát átírták

A teniszrajongók, akik meghökkentve fogadták Zverev két nappal korábban vázolt összeesküvés-elméletét, azonnal meglátták a lehetőséget, s apró változtatást eszközöltek az idézetben.

„Utálom, hogy mindenhol ugyanolyan a borítás sebessége. Tudom, hogy a tornaigazgatók azért döntenek így, mert azt akarják, hogy Sinner, Alcaraz és Rinderknech minden tornán jól teljesítsen” – írta az X-en az egyik teniszrajongó.

Nem nehéz kitalálni, Rinderknech neve az eredeti Zverev-nyilatkozatban még nem szerepelt… Egy másik rajongó megjegyzte: Zverevnek ilyen teljesítmény mellett igazán kár Sinner vagy Alcaraz miatt aggódnia.

Alcaraz, Sinner, Zverev már nincs versenyben, Djokovics még áll

Sanghajban a legjobb tizenhat közé az első hat kiemelt közül így már csak egy játékos jutott be: Novak Djokovics, aki Kínába a családja nélkül utazott el.

A szerb klasszis idén eddig mindössze a genfi ATP 250-es versenyt nyerte meg, ATP 1000-es besorolású, azaz mestertornán a 2023-as párizsi diadala óta nem szerezte meg a trófeát.

 

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

