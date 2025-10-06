Az olimpiai bajnok nevetség tárgya lett: kudarc a meghökkentő kijelentés után

Alexander Zverev a harmadik helyen áll a világranglistán, de a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner páros mögött alaposan lemaradva. A német teniszező nehezen emészti meg, hogy fiatalabb riválisai árnyékában él, s még mindig nem szerzett Grand Slam-trófeát. Zverev Sanghajban az első meccse után összeesküvés-elmélettel állt elő: szerinte a tornaigazgatók direkt Alcaraz és Sinner ízlése alapján alakítják ki a pályákat, ezért dominál a spanyol és az olasz teniszező. Zverev Kínában kiváló esélyt kapott, hogy rangos tornagyőzelmet arasson, hiszen Alcaraz sérülés miatt végül el sem indult, Sinner pedig hasonló okokból a harmadik fordulós meccse közben lépett vissza a mesterversenytől, azonban Tokió olimpiai bajnoka sem jutott be a legjobb tizenhat közé, a világranglistán 54. helyen álló francia Arthur Rinderknech búcsúztatta Zverevet.

Arthur Rinderknech Wimbledon után Sanghajban is a tokiói olimpiai bajnok Alexander Zverev fölé kerekedett (Fotó: AFP/Hector Retamal)

Rinderknech nem először tréfálta meg a német teniszezőt: néhány hónapja Wimbledonban is nyert Zverev ellen, most pedig Sanghajban szetthátrányból fordított (4:6, 6:3, 6:2).

Zverev meghökkentő nyilatkozatát átírták

A teniszrajongók, akik meghökkentve fogadták Zverev két nappal korábban vázolt összeesküvés-elméletét, azonnal meglátták a lehetőséget, s apró változtatást eszközöltek az idézetben.