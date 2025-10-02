Rendkívüli

Kocsis Máté: Juhász Péter egy futóbolonddal közösen alkotta meg Zsolt bácsi karakterét

Djokovics egyedül maradt, nincs esély a Sinner elleni döntőre

Pénteken Novak Djokovics is megkezdi szereplését a Sanghaj Mastersen, egy másik Grand Slam-bajnok, Marin Cilic lesz az ellenfele. Djokovics négyszer már megnyerte a tornát, tavaly a döntőben viszont Jannik Sinner jobbnak bizonyult nála. Bár Carlos Alcaraz visszalépett, Djokovics és Sinner döntője idén nem ismétlődhet meg, nagyon sűrű az alsó ág.

2025. 10. 02. 17:33
Tavaly Novak Djokovics ellen Jannik Sinner nyerte meg a Sanghaj Masters döntőjét, idén már az elődöntőben összefutnának az ATP 1000-es tenisztornán Fotó: NurPhoto via AFP/Costfoto
Novak Djokovics harmincnyolc évesen már nem teniszezi végig az évet, a májusi genfi tornagyőzelme óta csak a Grand Slam-versenyeken ragadott ütőt: a Roland Garros, Wimbledon és a US Open során is az elődöntő jelentette neki a végállomást, kétszer Jannik Sinner, egyszer Carlos Alcaraz állította meg. Velük szemben a Grand Slam-rekorder Djokovics szettet sem nyert ezeken a meccseken, de ez nem törte le, tovább próbálkozik. A Sanghaj Mastersen a szerb klasszis újra játszik, de ezúttal legfőbb rajongói nem kísérték el a versenyre: felesége, Jelena és gyermekei, Sztefan és Tara nem lesznek a lelátón.

Shanghai Masters: Novak Djokovic hegedűs ünneplése elmaradhat, lánya Tara és fia Stefan sem lesz ott a lelátón. Sinner indul, Alcaraz nem
Lehet, hogy Sanghajban nem látjuk Djokovics hegedűs ünneplését, amelyet lánya, Tara kedvéért szokott bemutatni (Fotó: AFP/William West)

– A fiam többet teniszezik, követi az eseményeket. Nagyon velem akart tartani Kínába, de végeznie kell az iskolát is, úgyhogy ez nem olyan egyszerű. A gyerekeim és a feleségem a legnagyobb rajongóim, minden pontot szinte velem együtt játszanak le, ami persze óriási inspirációt jelent – mondta Djokovics, aki Sanghajban nem számíthat arra, hogy a lelátón szurkoló családjára nézve merítsen energiát.

Djokovics Grand Slam-bajnok ellen kezd

A szerb teniszezőnek negyedik kiemeltként az első fordulóban nem kellett játszania, pénteken a 2014-es US Open-bajnok, Marin Cilic ellen vívja idei első meccsét a tornán, aki ellen 19-2 a szerb mérlege.

Sok más csúcsa mellett Djokovics Sanghajban is rekorder, négyszer nyerte meg a kínai mesterversenyt, s öt döntőt játszott, mindkettő csúcs.

Alcaraz nem indul, Sinner és Djokovics sűrű ága

Djokovics egyetlen elveszített sanghaji döntője a tavalyi volt, amikor Jannik Sinner győzte le. Idén ez a finálé biztosan nem ismétlődik meg, Djokovics és Sinner azonos ágon szerepel, az elődöntőben futhatnak össze.

A világelső Carlos Alcaraz visszalépésével igencsak felborult az egyensúly: az öt legmagasabban rangsorolt játékosból négy – Djokovics és Sinner mellett Taylor Fritz és Ben Shelton – is az alsó ágon szerepel. Közülük Fritz lesz Marozsán Fábián következő ellenfele, a magyar teniszező nyitányként Grand Slam-bajnokot vert Kínában.

Djokovicsnak a többi riválishoz hasonlóan egyre kevesebb babér terem Sinner és Alcaraz ellen, de nem adja fel.

– Amikor nem a világ két legjobb játékosa közül az egyik ellen játszottam, akkor jól teljesítettem a Grand Slam-tornákon, hiszen eljutottam az elődöntőkig. De a bennem élő győztes mindig a legjobb akar lenni – mondta Djokovics, aki ugyan korábban úgy fogalmazott, hogy a GS-versenyek vannak a fókuszban, de azok megnyerésére egyre csökken az esélye.

Két nyert szettig tartó meccsek, ideális esetben hét napos torna, ilyen körülmények között van a legjobb esélyem trófeát nyerni.

 

