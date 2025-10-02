Djokovics egyedül maradt, nincs esély a Sinner elleni döntőre

Novak Djokovics harmincnyolc évesen már nem teniszezi végig az évet, a májusi genfi tornagyőzelme óta csak a Grand Slam-versenyeken ragadott ütőt: a Roland Garros, Wimbledon és a US Open során is az elődöntő jelentette neki a végállomást, kétszer Jannik Sinner, egyszer Carlos Alcaraz állította meg. Velük szemben a Grand Slam-rekorder Djokovics szettet sem nyert ezeken a meccseken, de ez nem törte le, tovább próbálkozik. A Sanghaj Mastersen a szerb klasszis újra játszik, de ezúttal legfőbb rajongói nem kísérték el a versenyre: felesége, Jelena és gyermekei, Sztefan és Tara nem lesznek a lelátón.

Lehet, hogy Sanghajban nem látjuk Djokovics hegedűs ünneplését, amelyet lánya, Tara kedvéért szokott bemutatni (Fotó: AFP/William West)

– A fiam többet teniszezik, követi az eseményeket. Nagyon velem akart tartani Kínába, de végeznie kell az iskolát is, úgyhogy ez nem olyan egyszerű. A gyerekeim és a feleségem a legnagyobb rajongóim, minden pontot szinte velem együtt játszanak le, ami persze óriási inspirációt jelent – mondta Djokovics, aki Sanghajban nem számíthat arra, hogy a lelátón szurkoló családjára nézve merítsen energiát.

Djokovics Grand Slam-bajnok ellen kezd

A szerb teniszezőnek negyedik kiemeltként az első fordulóban nem kellett játszania, pénteken a 2014-es US Open-bajnok, Marin Cilic ellen vívja idei első meccsét a tornán, aki ellen 19-2 a szerb mérlege.