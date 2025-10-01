Rendkívüli

Robbanás és lövöldözés volt Münchenben + fotók

Sinner 72 perc alatt trófeát nyert, ilyen még nem fordult elő Fucsoviccsal

Olasz sikerrel zárult a Pekingben zajló férfi kemény pályás tenisztorna. Jannik Sinner a döntőben az amerikai Learner Tien ellen nyert 6:2, 6:2-re. Fucsovics Márton Sanghajban lépett pályára, de kikapott Jaume Munar ellen.

2025. 10. 01. 11:11
Peking újdonsült bajnoka nem izzadt meg a fináléban Fotó: Pedro Pardo Forrás: AFP
A negyeddöntőben Marozsán Fábiánt felülmúló Jannik Sinner mindössze 72 perc alatt legyőzte az élete első ATP-döntőjét játszó Learner Tient, s így elhódította karrierje 21. trófeáját. A korábbi világelső 2023 után diadalmaskodott ismét Pekingben, Novak Djokovics és Rafael Nadal után ő lett mindössze a harmadik teniszező, aki egynél többször tudta megnyerni az ATP 500-as besorolású viadalt.

Jannik Sinnerrel ellentétben Fucsovics Márton nem tudott nyerni
Jannik Sinnerrel ellentétben Fucsovics Márton nem tudott nyerni. Fotó: AFP/Philip Fong

– Ez nagyon különleges hely a számomra. Köszönöm a csapatomnak a megértést és a velem való munkát, s bár nincs itt mindenki, remélem, a többiek otthonról nézték a meccset. Nagyon boldog vagyok, hogy megoszthatom ezt a trófeát mindannyiótokkal – mondta a négyszeres Grand Slam-tornagyőztes klasszis.

Fucsovics Márton három szettben, 4:6, 7:5, 6:1-re kikapott a spanyol Jaume Munartól a sanghaji kemény pályás ATP 1000-es torna első fordulójában. A vereség amiatt is lehet fájó, mert a világranglistán 58. magyar előzőleg mindkét mérkőzését megnyerte a szeptemberi US Openen nyolcaddöntős riválisa ellen: 2019-ben Stuttgartban és másfél hónapja Winston-Salemben is ő bizonyult jobbnak.

A 2 óra 43 percig tartó csatában Fucsovics behúzta az első szettet, a másodikban viszont nagyon fontos pillanatokban hibázott, míg a minden eldöntő játszmában teljesen elfogyott az ereje, egy alkalommal egy percig feküdt kimerülten a földön, majd jeges zacskóval próbálta hűteni magát.

A sanghaji verseny másik magyar indulója, Marozsán a háromszoros GS-győztes svájci Stan Wawrinka (129.) ellen kezd szerdán 14 óra körül.

 

