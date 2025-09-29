Marozsán szenzációs labdamenetét Sinner is csak nézte, majd jött, aminek jönnie kellett…

Marozsán Fábián két, nála magasabban rangsorolt francia teniszező kiejtésével – a világranglistán 47. Benjaim Bonzi és a 38. Alexandre Muller – bejutott a pekingi ATP 500-as torna negyeddöntőjében. A magyar teniszező itt viszont ismét nem számított esélyesnek, miután az olasz Jannik Sinner volt az ellenfél.

Marozsán Fábián a pekingi torna negyeddöntőjében Jannik Sinnerrel találkozott Fotó: BAI XUEFEI / XINHUA

Marozsán remek kezdése után Jannik Sinner megnyugtatott mindenkit

A kínai idő szerinti kora délutáni meccs az időpontja miatt sok embert nem mozgatott meg, akik viszont kilátogattak, azok láthatták, ahogy Marozsán magabiztosan kezdett az olasz ellen, semmire hozta az első adogatását. Ezután viszont Sinner pillanatai következtek.

Nemcsak a saját kezdését hozta, hanem rögtön kétszer brékelt, így már 4:1-re vezetett, Marozsán kétszer is kettős hibát ütött.

De ezután az olasz is belehibázott az adogatásaiba, Marozsán 30-0-ra vezetett, de a magyar teniszező nem tudott brékelni, sőt, brékpontig sem jutott el. A 25 éves versenyző fejében ott lehetett ez a gém, Sinner ezután harmadszor is simán brékelt, ezzel pedig az első játszmát meg is nyerte mindössze 26 perc alatt.

A winner to clinch the first set 💥



Jannik Sinner takes the first set 6-1 over Fabian Marozsan in 26 minutes!

Hihetetlen, honnan jött vissza Marozsán

A második szettben Marozsán szervái elkezdtek működni, Sinner fonákjára rá tudott játszani. A magyar versenyző tartotta a lépést az olasszal, 3:3 után Marozsán fogadóként 0-30-ra is vezetett, de ahogy az első szettben, most sem jutott el bréklabdáig.

Marozsánnak a következő gémet szinte kötelező volt hoznia, ha meccsben akart maradni, s ez sikerült egy hatalmas feltámadással. Honfitársunk 0-40-ről fordított, ráadásul elképesztő labdamenetekkel, Sinner is csak nézett.

Ez pedig erőt adott Marozsán Fábiánnak, aki ezután brékelte Sinnert! A világranglista-második a saját adogatásainál már kénytelen volt védekezni. Marozsán a szettért adogatott, de Sinner elővette a klasszisát, és semmire hozta fogadóként, majd a saját szerváját is simán hozta…

Pár perccel később a magyar versenyző már a meccsben maradásért szervált. Sinner ezt is semmire hozta, és két szettben továbbjutott.

Marozsán Fábián következő állomása Shanghai, ahol az ATP 1000-es tornán indul – itt még egy magyarnak, Fucsovics Mártonnak is szoríthatunk.