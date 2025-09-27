  • Magyar Nemzet
Marozsán megint megvert egy nála magasabban jegyzett teniszezőt + videó

Marozsán Fábián második győzelmével bejutott a negyeddöntőbe a 4,01 millió dollár (1,32 milliárd forint) összdíjazású pekingi keménypályás tenisztornán. Marozsán következő ellenfele a volt világelső Jannik Sinner lehet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 8:27
Marozsán Fábián már negyeddöntős Pekingben Fotó: MATTHEW STOCKMAN Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A világranglistán 57. Marozsán Fábián a nála tíz hellyel előrébb rangsorolt Benjamin Bonzi után szombaton ismét egy franciával csapott össze Alexandre Muller személyében, aki karriercsúccsal 38. az ATP-rangsorban. A 28 éves rivális eddig egy ATP-tornát nyert (idén Hongkongban), a Grand Slameken pedig a második forduló a legjobb eredménye. Első találkozójukon a nyitószett 4:3-nál dőlt el, amikor a 25 éves magyar elvette Muller adogatását, majd kiszerválta a játszmát. A folytatás szorosabban alakult, egy-egy brékkel jutottak el a rövidítésig, melyben 5-5 után a nyerő ütéseket szóró Marozsánnak sikerült egymás után két labdamenetet hoznia, így 1 óra 34 perc elteltével ő ünnepelhetett a  6:3, 7:6 (7-5)-ös győzelme után.

Marozsán Fábián
Marozsán Fábián (Fotó: MTI/Derencsényi István)

Jön Marozsán és Sinner összecsapása?

A negyeddöntőben a négyszeres Grand Slam-bajnok Jannik Sinner következhet, ha az olasz sztár a későbbiekben legyőzi a 68. helyezett francia Terence Atmane-t.

A mindent eldöntő ütését Marozsán Fábián nagy kiáltással nyugtázta:

Fucsovics Márton búszúzott Tokióban

Fucsovics Márton a nyolcaddöntőben kiesett a 2,23 millió dollár (740 millió forint) összdíjazású tokiói keménypályás tornán. A világranglistán 58. magyar – aki a selejtezőből került fel a főtáblára – a nyitókörben bravúrral 3:6, 6:1, 7:5-re verte a nyolcadik kiemelt Frances Tiafoe-t (29.). Szombaton a szintén amerikai Brandon Nakashima (33.) következett, aki igazi keménypályás specialista, és korábbi egyetlen találkozójukat a nyíregyházi teniszező nyerte 2020-ban Cincinnatiben. Most viszont  Nakashima bizonyult jobbnak, 7:5, 6:3-ra. Így Fucsovics Tokióban nem futhat össze a világelső spanyol Carlos Alcarazzal.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

