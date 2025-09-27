Marozsán megint megvert egy nála magasabban jegyzett teniszezőt + videó

A világranglistán 57. Marozsán Fábián a nála tíz hellyel előrébb rangsorolt Benjamin Bonzi után szombaton ismét egy franciával csapott össze Alexandre Muller személyében, aki karriercsúccsal 38. az ATP-rangsorban. A 28 éves rivális eddig egy ATP-tornát nyert (idén Hongkongban), a Grand Slameken pedig a második forduló a legjobb eredménye. Első találkozójukon a nyitószett 4:3-nál dőlt el, amikor a 25 éves magyar elvette Muller adogatását, majd kiszerválta a játszmát. A folytatás szorosabban alakult, egy-egy brékkel jutottak el a rövidítésig, melyben 5-5 után a nyerő ütéseket szóró Marozsánnak sikerült egymás után két labdamenetet hoznia, így 1 óra 34 perc elteltével ő ünnepelhetett a 6:3, 7:6 (7-5)-ös győzelme után.

Marozsán Fábián (Fotó: MTI/Derencsényi István)

Jön Marozsán és Sinner összecsapása?

A negyeddöntőben a négyszeres Grand Slam-bajnok Jannik Sinner következhet, ha az olasz sztár a későbbiekben legyőzi a 68. helyezett francia Terence Atmane-t.