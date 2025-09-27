  • Magyar Nemzet
  „Sallait sikerült kicsinálni!" – a török futball legendája a kritikusokra támadt + videó
„Sallait sikerült kicsinálni!” – a török futball legendája a kritikusokra támadt + videó

A Galatasaray a török labdarúgó-bajnokság 7. hetedik fordulójában is megőrizte a hibátlan mérlegét, pénteken este 1-0-ra győzött az Alanyaspor otthonában. A találkozó 78. percében Sallai Roland összefejelt az egyik hazai játékossal, mindketten összeestek a füvön és hosszú másodpercekig ott is maradtak, de aztán mindketten folytatni tudták a játékot. Sallai Roland most mindenesetre nem népszerű a Galatasaray szurkolóinak körében.

2025. 09. 27. 6:36
Sallai Roland végig pályán volt az Alanyaspor ellen Fotó: ORHAN CICEK Forrás: ANADOLU
A Galatasaray nagy vereséggel kezdte a Bajnokok Ligáját, 5-1-re kikapott az Eintracht Frankfurt otthonában, és az alapszakasz második fordulójában jövő kedden még nehezebb ellenfél vár rá, otthon a Liverpool. Sallai Rolandék a török élvonalban hibátlanok, a 7. fordulóban a hetedik meccsüket is megnyerték, 1-0-ra győztek az Alanyaspor otthonában, Mauro Icardi a 22. percben talált  be, és a sérülése után még kissé túlsúlyosnak tűnő támadó visszatérését követően hat bajnokin már öt gólt szerzett. A Galatasaray pedig még soha nem kezdte hét győzelemmel a bajnokságot. 

Sallai Roland is ünnepelhette, hogy megvan a Galatasaray hetedik győzelme is
Sallai Roland is ünnepelhette, hogy megvan a Galatasaray hetedik győzelme is (Forrás: X/Galatasaray)

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a házigazda a játék képe alapján akár több góllal is nyerhetett volna, de valamennyi helyzetét elpuskázta. Sokat elmond, hogy a SofaScore-nál a mezőny legjobbja a Galata kapusa, Ugurcan Cakir lett 9,6-es osztályzattal, aki nyolc védést mutatott be.

Sallai megúszta a  fejsérülést és a sárga lapot is

Sallai Roland végig a pályán volt, de a 6,6-es osztályzatával nem tartozott a csapata legjobbjai közé. Most egyébként a védelemből előrébb került. A magyar válogatott erőssége a 78. percben nagy erővel összefejelt az egyik hazai játékossal, mindketten összeestek a füvön – nagyon ijesztő jelenet volt! –, és hosszú másodpercekig ott is maradtak, de aztán ápolás után mindketten folytatni tudták a játékot.

Sallai egy másik megmozdulásával is bekerült a hírekbe, egy kemény és szabálytalan belépőjével is, amiért nem kapott sárga lapot, és a közösségi médiában ezt sokan nehezményezik… Már csak azért is, mert a Galata előző meccsein is volt ilyen belépője, és akkor sem kapott lapot. De a saját csapata szurkolói is elégedetlenek a játékával, főleg azután, hogy Frankfurtban nagyon gyenge napot fogott ki. 

A török futball egyik legendája, a televíziós kommentátorként dolgozó Hasan Sas azonban védelmébe vette honfitársunkat:

– Sallait is sikerült kicsinálni! A Galatának volt egy igazán használható játékosa, azt is tönkretettétek. Na de Icardit nehogy kritizáljátok! Aranyba kellene foglalni a nevét! Ilyen súllyal, ennyi sérülés után tizenkét pontot hozott a Galatasaraynak. A srác próbál futni, küzd, ahogy csak tud! – üzent Hasan Sas a Galatasaray szurkolóinak.

Mauro Icardi azt mondta, hogy hallja a kritikákat, de nem kövérebb lett, hanem sok izmot szedett fel.

 

