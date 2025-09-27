Harry Kane nem hiszi el, ami a Bayern München pénteki meccsén történt + videó

A Bayern München remekül kezdte a bajnokságot, az első négy meccsét megnyerte, és ezeken 18 gólt szerzett. Vincent Kompany csapata pénteken este a Werder Bremen csapatát fogadta, és a vendégeknek nem sok jó nézett ki, hiszen négy pontjukkal a 14. helyen álltak a tabellán. S a bajorok nem is hibáztak, félidőben 2-0-ra vezettek, és végül 4-0-ra nyertek Harry Kane vezérletével.

Harry Kane történelmet írt (Forrás: X/FC Bayern)

Harry Kane számára ez egy különleges nap lett

Harry Kane, aki a Bundesliga idei szezonjának első négy mérkőzésén nyolc gólt szerzett, tartotta a tempóját, duplázott, ami azt jelenti, hogy ebben az évszázadban ő érte el leggyorsabban a száz gólt új csapatában. Az angol válogatott kapitánya 104. fellépésén érte el ezt a számot. Az eddigi rekordot Cristiano Ronaldo (Real Madrid) és Erling Haaland (Manchester City) tartotta 105-tel. Kane azt mondta, maga is alig hiszi, hogy ez megtörtént, ez egy igazán különleges nap lett a számára.

A bajorok továbbra is százszázalékosak a Bundesligában.