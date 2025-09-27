  • Magyar Nemzet
Harry Kane nem hiszi el, ami a Bayern München pénteki meccsén történt + videó

A címvédő és listavezető Bayern München hazai pályán 4-0-ra nyert a Werder Bremen ellen a német labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának péntek esti zárómérkőzésén. A Bayern München duplázó angol klasszisa, Harry Kane történelmet írt: megdöntötte Cristiano Ronaldo és Erling Haaland rekordját.

2025. 09. 27. 6:31
Harry Kane, a Bayern München hőse Forrás: SVEN SIMON
A Bayern München remekül kezdte a bajnokságot, az első négy meccsét megnyerte, és ezeken 18 gólt szerzett. Vincent Kompany csapata pénteken este a Werder Bremen csapatát fogadta, és a vendégeknek nem sok jó nézett ki, hiszen négy pontjukkal a 14. helyen álltak a tabellán. S a bajorok nem is hibáztak, félidőben 2-0-ra vezettek, és végül 4-0-ra nyertek Harry Kane vezérletével.

Harry Kane történelmet írt
Harry Kane történelmet írt (Forrás: X/FC Bayern)

Harry Kane számára ez egy különleges nap lett

Harry Kane, aki a Bundesliga idei szezonjának első négy mérkőzésén nyolc gólt szerzett, tartotta a tempóját, duplázott, ami azt jelenti, hogy ebben az évszázadban ő érte el leggyorsabban a száz gólt új csapatában. Az angol válogatott kapitánya 104. fellépésén érte el ezt a számot. Az eddigi rekordot Cristiano Ronaldo (Real Madrid) és Erling Haaland (Manchester City) tartotta 105-tel. Kane azt mondta, maga is alig hiszi, hogy ez megtörtént, ez egy igazán különleges nap lett a számára.

A bajorok továbbra is százszázalékosak a Bundesligában.

 

Bundesliga, 5. forduló:

Bayern München–Werder Bremen 4-0 (2-0)

szombaton játsszák:
Heidenheim–Augsburg 15.30
Mainz–Borussia Dortmund 15.30
St. Pauli–Bayer Leverkusen 15.30
Wolfsburg–RB Leipzig 15.30
Mönchengladbach–Eintracht Frankfurt 18.30

vasárnap játsszák:
Freiburg–Hoffenheim 15.30
Köln–Stuttgart 17.30
Union Berlin–Hamburg 19.30

A tabella:

1. Bayern München 5 22-3 15 pont
2. Borussia Dortmund 4 9-3 10
3. RB Leipzig 4 6-7 9
4. Köln 4 9-7 7
5. St. Pauli 4 7-6 7
6. Eintracht Frankfurt 4 11-9 6
7. Freiburg 4 8-8 6
8. Stuttgart 4 5-5 6
9. Hoffenheim 4 8-10 6
10. Union Berlin 4 8-11 6
11. Bayer Leverkusen 4 8- 7 5
12. Wolfsburg 4 7-6 5
13. Mainz 4 5-4 4
14. Werder Bremen 5 8-14 4
15. Hamburg 4 2-8 4
16. FC Augsburg 4 7-10 3
17. Mönchengladbach 4 1-6 2
18. Heidenheim 4 2-9 0


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

