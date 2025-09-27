Szoboszlai Dominikkal riogat a Liverpool a közösségi oldalán + videó

A százszázalékos mérleggel listavezető Liverpool legutóbb meglehetősen régen, 2014 novemberében szenvedett vereséget a Premier League-ben a Palace otthonában, ugyanakkor így is van miért visszavágniuk Arne Slot tanítványainak: a londoni alakulat ugyanis a mostani szezont nyitó angol Szuperkupa-mérkőzésen 2-2-es döntetlen után tizenegyesekkel 3-2-re legyőzte Szoboszlai Dominikékat, és elhódította a trófeát. Az augusztus 10-i meccs és a kupagyőzelem lendületet adott a Crystal Palace-nak, amely azóta nyolc összecsapást vívott meg veretlenül, a PL-ben három döntetlen mellett kétszer nyert, igaz, a jelenleg az alsóházban szerénykedő Aston Villa, valamint West Ham United vendégeként. A pontszerzések ugyanakkor figyelemre méltók, mivel sem a Chelsea, sem az Európa-liga alapszakaszában majd a Ferencvárossal is találkozó Nottingham Forest nem tudta legyőzni a Palace-t, amely így öt kör után a Pool mellett egyedüliként veretlen még.

Szoboszlai Dominik ma is ott lehet a Liverpool csapatában (Fotó: NurPhoto)

Ez Szoboszlai pályafutásának egyik legszebb gólja

A Liverpool az X-odalán Szoboszlai Dominik egyik bombagóljának felidézésével riogatja az ellenfelét, nem véletlenül. A találat 2023. szeptember 27-én, azaz napra pontosan két éve született. Szoboszlai Dominik beállása után óriási gólt lőtt az angol Ligakupa 3. fordulójában. A Liverpool a magyar válogatott csapatkapitányának bombagóljával szerzett vezetést, s végül 3-1-es győzelemmel jutott tovább a másodosztályú Leicester City ellen. Szoboszlai Dominik a klub honlapjának akkor arról beszélt, hogy különleges gólt szerzett, amely pályafutása egyik legszebb találata. A Pool pedig végül meg is nyerte a Ligakupát.

S bár Szoboszlai azóta már jó néhány gólt szerzett, ez örökre emlékezetes marad neki!