Szoboszlai nehéz kérdést kapott a bombagólja után

Szoboszlai Dominik talpra ugrasztotta az Anfield közönségét. A Liverpool magyar játékosa csereként állt be a Leicester City elleni Angol Ligakupa-mérkőzésen, s ha már pályára lépett, bombagóllal jelentkezett. Szoboszlai találata nemcsak szépségdíjas, hanem rendkívül fontos is volt, hiszen azzal szerzett vezetést a Liverpool, amely ezután már nem is engedte ki az előnyt a kezéből.

Szoboszlai Dominik ünnepli a találatát (Fotó: X/Liverpool FC)

Pedig a Vörösök ismét hátrányba kerültek, a Premier League-ből a tavalyi idény végén kiesett Leicester 1-0-ra vezetett az Anfielden.

– Amióta megérkeztem, állandóan így kezdünk, 1-0-s hátrányba kerülünk. De mindig jól reagálunk a helyzetre, bárki is van a pályán, bárki is áll be, mindig megszerezzük a győzelmet – mondta Szoboszlai a Liverpool klubmédiájának.