Szoboszlai Dominik reagált arra, ami Linzben történt

– Azt gondolom, minden futballista álma, hogy Liverpool játékosa legyen, ez a világ egyik legnagyobb klubja. Annyiszor akarok játszani, amennyiszer csak tudok, én is élvezem és a szurkolók is élvezik – mondta klubja honlapjának Szoboszlai, aki az elmondottak alapján aligha önként jelentkezett, hogy Linzben csak a kispadon kezdjen. Ugyanakkor a Premier League-ben eddig a Liverpool öt meccsét kivétel nélkül végigjátszotta, a hosszú idényre gondolva pedig szükséges lépés mellett döntött Klopp, amikor egyik legfontosabb játékosát egy órán át pihentette.

Szoboszlai Dominik az első gólra vágyik

Szoboszlai maga is hangsúlyozta, hogy a keret csupa erős játékosból áll, sokan képesek a padról beállva lendületet adni a Liverpoolnak. Talán ennek is tudható be, hogy az elmúlt öt meccsét mind megnyerte a csapat, noha négy alkalommal is hátrányba került.

– Alapból sincs probléma az önbizalmammal, de természetesen segít rajta, hogy több meccset is meg tudtunk fordítani. Ugyanakkor még jobb lenne, ha nem kerülnénk 1-0-s hátrányba, ha mi szereznénk az első gólt, könnyebb dolgunk lenne – fogalmazott Szoboszlai Dominik azok után, hogy a Bournemouth, a Newcastle és a Wolverhampton után legutóbb a Linz is vezetett 1-0-ra a Vörösök ellen.

A Liverpool vezetőedzője, Jürgen Klopp is szóba hozta csapata kétarcúságát, bár nem a linzi, hanem még a wolverhamptoni meccsel példálózott.

– A Liverpoolnál már az út elején is szeretni kell a csapatot, ugyanakkor látni kell a hibákat is. A múlt hét végén, a Wolves ellen jó eredményt értünk el, nagyszerű második félidőt játszottunk, három csodás gólt lőttünk. Viszont nem tehetjük meg, hogy figyelmen kívül hagyjuk az első félidőt, olyan teljesítményt nem engedhetünk meg magunknak – mondta a német szakvezető, aki a West Hamről úgy fogalmazott: „nem is lehetne veszélyesebb ellenfél”.