Putyin is ott lesz a vb-n? Trump két héten belül dönt

Kifejtette, hogy döntése a két oldal hozzáállásán is múlik. – Meglátom majd, hogy kinek a hibája és melyek az okok – fejtette ki az elnök. Donald Trump a Munkácson amerikai befektetésből épült elektronikai üzemet ért csütörtöki orosz rakétatámadás kapcsán feltett kérdésre azt mondta, hogy egyáltalán nem örül neki, hozzátéve, semminek nem örül, aminek köze van ehhez a háborúhoz.

Donald Trump amerikai elnök egy fényképet tart a kezében, amelyen ő maga és Vlagyimir Putyin látható. Fotó: Getty Images

Az elnök ismét elismerte, hogy az orosz–ukrán konfliktus rendezése nehezebb, mint gondolta, és megjegyezte, azt gondolta, hogy mostanra már megoldják, de rengeteg ott a gyűlölet.

Az elnök a Fehér Házban a 2026 nyarán, az Egyesült Államok társszervezésében rendezendő labdarúgó-világbajnoksághoz kapcsolódó bejelentésen, Gianni Infantino FIFA-elnök jelenlétében kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szeretne ellátogatni a sporteseményre.

Vagy el tud jönni majd, vagy nem, függően attól, hogy mi történik

– mondta. Majd felmutatott egy fotót, amely a múlt héten róla és az orosz elnökről készült Alaszkában, és annak a véleményének adott hangot, hogy Vlagyimir Putyin tisztelettel viszonyul hozzá mint amerikai elnökhöz és országához, miközben kevesebb tisztelettel viseltetik mások iránt. Donald Trump az elnöki dolgozószobában tartott rendezvényen bejelentette, hogy december 5-én Washingtonban, a Kennedy Központban rendezik a labdarúgó-világbajnokság csoportjainak sorsolását.