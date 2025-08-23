világbajnokságVlagyimir PutyinFIFAorosz-ukrán háború

Putyin is ott lesz a vb-n? Trump két héten belül dönt

Az amerikai elnök újságírók kérdéseire válaszolva kijelentette, hogy két hét múlva döntést hoz. – Ez egy nagyon fontos döntést lesz arról, hogy lesznek-e súlyos szankciók vagy súlyos vámok, vagy mindkettő, vagy semmit nem teszünk, hanem azt mondjuk, a ti harcotok – fogalmazott Donald Trump, aki a 2026-os labdarúgó-világbajnokságról is tett bejelentést.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2025. 08. 23. 7:05
Gianni Infantino, a FIFA elnöke a 2026-os világbajnokságról beszél Donald Trump amerikai elnökkel és JD Vance alelnökkel a Fehér Ház Ovális Irodájában 2025. augusztus 22-én Washingtonban. Fotó: CHIP SOMODEVILLA Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kifejtette, hogy döntése a két oldal hozzáállásán is múlik. – Meglátom majd, hogy kinek a hibája és melyek az okok – fejtette ki az elnök. Donald Trump a Munkácson amerikai befektetésből épült elektronikai üzemet ért csütörtöki orosz rakétatámadás kapcsán feltett kérdésre azt mondta, hogy egyáltalán nem örül neki, hozzátéve, semminek nem örül, aminek köze van ehhez a háborúhoz.

Donald Trump amerikai elnök egy fényképet tart a kezében, amelyen ő maga és Vlagyimir Putyin látható
Donald Trump amerikai elnök egy fényképet tart a kezében, amelyen ő maga és Vlagyimir Putyin látható. Fotó: Getty Images

 

Az elnök ismét elismerte, hogy az orosz–ukrán konfliktus rendezése nehezebb, mint gondolta, és megjegyezte, azt gondolta, hogy mostanra már megoldják, de rengeteg ott a gyűlölet.

Az elnök a Fehér Házban a 2026 nyarán, az Egyesült Államok társszervezésében rendezendő labdarúgó-világbajnoksághoz kapcsolódó bejelentésen, Gianni Infantino FIFA-elnök jelenlétében kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szeretne ellátogatni a sporteseményre. 

Vagy el tud jönni majd, vagy nem, függően attól, hogy mi történik

– mondta. Majd felmutatott egy fotót, amely a múlt héten róla és az orosz elnökről készült Alaszkában, és annak a véleményének adott hangot, hogy Vlagyimir Putyin tisztelettel viszonyul hozzá mint amerikai elnökhöz és országához, miközben kevesebb tisztelettel viseltetik mások iránt. Donald Trump az elnöki dolgozószobában tartott rendezvényen bejelentette, hogy december 5-én Washingtonban, a Kennedy Központban rendezik a labdarúgó-világbajnokság csoportjainak sorsolását.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekPethő Sándor

Nyolcvanöt éve hunyt el Pethő Sándor

Faggyas Sándor avatarja

A Magyar Nemzet alapító-főszerkesztője a szerkesztőségi szobában is hazájának, nemzetének tanítómestere maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.