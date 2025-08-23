A PSG-től kiebrudalt Donnarumma Debrecenbe érkezik

Olaszország a 2006-os vb-címe óta egészen borzasztó sorozatnál jár a labdarúgó-világbajnokságokat tekintve. 2010-ben és 2014-ben a csoportkörben ragadt, 2018-ban és 2022-ben pedig le is maradt a tornáról, noha az olasz válogatott az utóbbi két vb között megnyerte az Európa-bajnokságot. A válság idei tünete, hogy a 2026-os vb-selejtezősorozat alatt is volt már kapitányváltás az olaszoknál: szeptemberben már nem Luciano Spalletti, hanem Gennaro Gattuso dirigálja az azúrkékeket, méghozzá Debrecenben. Izrael a háború miatti kényszerhelyzetében ugyanis továbbra is a hajdúsági városban vívja a hazai vb-selejtezőit.

Erling Haaland és a norvég válogatott után Gianluigi Donnarumma és az olasz válogatott is Debrecenben játszik Izrael ellen. Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

A választás immár nem meglepő, tavasszal Észtországot és Norvégiát is Debrecenben fogadta Izrael. A norvégok színeiben is valódi világsztár, Erling Haaland érkezett Debrecenbe, aki be is talált az izraeliek kapujába.