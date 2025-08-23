Gianluigi Donnarummafoci vb 2026vb-selejtező

A PSG-től kiebrudalt Donnarumma Debrecenbe érkezik

Izrael labdarúgó-válogatottja a közel-keleti háború miatt továbbra sem játszhat hazai pályán. A 2026-os világbajnokság selejtezőin eddig Debrecen volt az otthona, s ez így lesz szeptemberben is, amikor az olasz válogatott lesz Izrael ellenfele. Azaz olyan sztárok érkeznek hazánkba, mint a PSG-től kiebrudalt Gianluigi Donnarumma vagy a BL-döntős Inter motorja, Nicolo Barella.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 8:12
Gianluigi Donnarumma a PSG-nek már nem kell, az olasz válogatott kapuját viszont minden bizonnyal Debrecenben, Izrael ellen is ő védi Fotó: AFP/Franck Fife
Olaszország a 2006-os vb-címe óta egészen borzasztó sorozatnál jár a labdarúgó-világbajnokságokat tekintve. 2010-ben és 2014-ben a csoportkörben ragadt, 2018-ban és 2022-ben pedig le is maradt a tornáról, noha az olasz válogatott az utóbbi két vb között megnyerte az Európa-bajnokságot. A válság idei tünete, hogy a 2026-os vb-selejtezősorozat alatt is volt már kapitányváltás az olaszoknál: szeptemberben már nem Luciano Spalletti, hanem Gennaro Gattuso dirigálja az azúrkékeket, méghozzá Debrecenben. Izrael a háború miatti kényszerhelyzetében ugyanis továbbra is a hajdúsági városban vívja a hazai vb-selejtezőit.

Norway's forward #09 Erling Braut Haland (L) and Israel's defender #05 Idan Nachmias vie for the ball during the 2026 World Cup Group I qualifier football match between Israel and Norway, in Debrecen, Hungary, on March 25, 2025. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Erling Haaland és a norvég válogatott után Gianluigi Donnarumma és az olasz válogatott is Debrecenben játszik Izrael ellen. Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

A választás immár nem meglepő, tavasszal Észtországot és Norvégiát is Debrecenben fogadta Izrael. A norvégok színeiben is valódi világsztár, Erling Haaland érkezett Debrecenbe, aki be is talált az izraeliek kapujába.

Lehet, hogy hamarosan Haaland csapattársa lesz a Manchester Cityben Gianluigi Donnarumma, akinek a BL-győztes PSG-nél nincs maradása, már el is köszönt a párizsi drukkerektől. Vélhetően az olasz kapuscsillag átigazolási ügyének végére előbb pont kerül, mint hogy szeptember 8-án pályára lépne Debrecenben.

 

Hogy áll az olasz válogatott a vb-selejtezőkön?

Nem az lesz egyébként Olaszország következő meccse, szeptember 5-én Észtországot fogadja Bergamóban.

Az olaszokat Izrael egyelőre megelőzi a csoportban, igaz, egy meccsel többet is játszott. Izrael már oda-vissza verte az észteket, s ugyanúgy kikapott a norvégoktól, mint Olaszország, amely aztán Moldova ellen javított.

Az olaszok számára az aktuális állást nézve kulcsfontosságú lesz az Izrael elleni debreceni fellépés. Ha balul sül el a meccs, könnyen folytatódhat Olaszország szégyensorozata, még az első 48 csapatos vb-ről is lemaradhat.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

