Nyolcvanöt éve hunyt el Pethő Sándor

„Halála pillanatáig tanítómestere maradt hazájának, hűséges munkás, önfeláldozó tanítvány és mester egyszerre. A magyar közírás egyik legnagyobb egyéniségét sújtotta le a végzet, mikor Pethő Sándor véres teteme fölött elrobogott a gépkocsi a balatoni országúton.” E szavakkal búcsúzott Márai Sándor a Pesti Hírlapban az 1940. augusztus 25-én meghalt Pethő Sándortól.

A Magyar Nemzet alapító-főszerkesztője 85 évvel ezelőtt Balatonfüreden egy fatális autóbalesetben vesztette életét, még csak 55 éves volt.

A Magyar Nemzet augusztus 27-i, keddi száma részletesen beszámolt a vasárnapi tragédiáról (hétfőn nem jelent meg a lap). Eszerint Pethő Sándor már egy hónapja Balatonfüreden, az ottani híres szanatóriumban tartózkodott gyógykezelésen, miután – búcsúlevele szerint „teljesen szabad akaratából”, de

valójában a fokozódó szélsőjobboldali politikai és sajtókampány és az erősödő német nyomás következtében – lemondott a főszerkesztői állásáról, egyúttal kilépett az általa alapított lap szerkesztőségéből.

25-én reggel telefonon felhívta budapesti lakásukban levő feleségét, és közölte vele, hogy az ősziesre fordult idő ­miatt még a hét folyamán visszatér a fővárosba. Ebédre hivatalos volt Czapik Gyula veszprémi megyés püspökhöz, azonban a meghívást lemondta, mert a Magyar Nemzet szerkesztőségéből várt vendégeket. Parragi György, Udvary Gyöngyvér, Puskás Lajos és felesége jelezték, hogy augusztus 25-én volt főnökükkel együtt szeretnének megemlékezni a lap elindulásának aznapi, második évfordulójáról. Pethő a füredi vasútállomáson várta őket, s miután a társaság tizenegy óra után a vonatról leszállt, ő a két nővel együtt beült az állomás előtt várakozó egyetlen taxiba, a két férfi pedig gyalogosan indult utánuk a szanatórium felé.

Az idős sofőr által vezetett taxi alig húsz kilométeres sebességgel haladt az országúton, amikor

a füredi ún. halálkanyarban, a mai 71-es út és a Jókai utca sarkán (ahol már addig is több súlyos baleset történt) Tihany felől odaérkezve nagy – a szemtanúk állítása szerint mintegy nyolcvan-száz kilométeres! – sebességgel a taxiba rohant egy túragépkocsi,

az ifjú Nemes Vince gróf Alfa Romeója. A borzalmas ütközés hatására a taxi az árokpartra repült és felborult, Pethő Sándor fejjel a járdaszegélyre zuhant. A baleset közelében lakó két orvos azonnal a szerencsétlenül jártak segítségére sietett, de Pethő olyan súlyos koponyaalapi törést és nyakcsigolya-sérülést szenvedett, hogy pillanatok alatt meghalt.