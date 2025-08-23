idezojelek
Vélemény

Nyolcvanöt éve hunyt el Pethő Sándor

A Magyar Nemzet alapító-főszerkesztője a szerkesztőségi szobában is hazájának, nemzetének tanítómestere maradt.

Faggyas Sándor avatarja
Faggyas Sándor
Cikk kép: undefined
Pethő SándorbalesetMagyar NemzettanítómesterSzekfű GyulaBalatonfüred 2025. 08. 23. 6:58

„Halála pillanatáig tanítómestere maradt hazájának, hűséges munkás, önfeláldozó tanítvány és mester egyszerre. A magyar közírás egyik legnagyobb egyéniségét sújtotta le a végzet, mikor Pethő Sándor véres teteme fölött elrobogott a gépkocsi a balatoni országúton.” E szavakkal búcsúzott Márai Sándor a Pesti Hírlapban az 1940. augusztus 25-én meghalt Pethő Sándortól. 

A Magyar Nemzet alapító-főszerkesztője 85 évvel ezelőtt Balatonfüreden egy fatális autóbalesetben vesztette életét, még csak 55 éves volt.

A Magyar Nemzet augusztus 27-i, keddi száma részletesen beszámolt a vasárnapi tragédiáról (hétfőn nem jelent meg a lap). Eszerint Pethő Sándor már egy hónapja Balatonfüreden, az ottani híres szanatóriumban tartózkodott gyógykezelésen, miután – búcsúlevele szerint „teljesen szabad akaratából”, de 

valójában a fokozódó szélsőjobboldali politikai és sajtókampány és az erősödő német nyomás következtében – lemondott a főszerkesztői állásáról, egyúttal kilépett az általa alapított lap szerkesztőségéből. 

25-én reggel telefonon felhívta budapesti lakásukban levő feleségét, és közölte vele, hogy az ősziesre fordult idő ­miatt még a hét folyamán visszatér a fővárosba. Ebédre hivatalos volt Czapik Gyula veszprémi megyés püspökhöz, azonban a meghívást lemondta, mert a Magyar Nemzet szerkesztőségéből várt vendégeket. Parragi György, Udvary Gyöngyvér, Puskás Lajos és felesége jelezték, hogy augusztus 25-én volt főnökükkel együtt szeretnének megemlékezni a lap elindulásának aznapi, második évfordulójáról. Pethő a füredi vasútállomáson várta őket, s miután a társaság tizenegy óra után a vonatról leszállt, ő a két nővel együtt beült az állomás előtt várakozó egyetlen taxiba, a két férfi pedig gyalogosan indult utánuk a szanatórium felé.

Az idős sofőr által vezetett taxi alig húsz kilométeres sebességgel haladt az országúton, amikor 

a füredi ún. halálkanyarban, a mai 71-es út és a Jókai utca sarkán (ahol már addig is több súlyos baleset történt) Tihany felől odaérkezve nagy – a szemtanúk állítása szerint mintegy nyolcvan-száz kilométeres! – sebességgel a taxiba rohant egy túragépkocsi, 

az ifjú Nemes Vince gróf Alfa Romeója. A borzalmas ütközés hatására a taxi az árokpartra repült és felborult, Pethő Sándor fejjel a járdaszegélyre zuhant. A baleset közelében lakó két orvos azonnal a szerencsétlenül jártak segítségére sietett, de Pethő olyan súlyos koponyaalapi törést és nyakcsigolya-sérülést szenvedett, hogy pillanatok alatt meghalt. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A taxi két nőutasa is megsérült, de túlélték az ütközést, azonban az idős taxisofőr másnap a veszprémi kórházban meghalt, Nemes Vince viszont sértetlen maradt. Később a vizsgálóbíró számos tanúvallomás alapján megállapította, hogy a halálos balesetet a gróf gondatlansága okozta, és a győri ítélőtábla hat hónapi fegyházbüntetést szabott ki rá és tíz évre eltiltotta az autóvezetéstől.

A Magyar Nemzet alapító-főszerkesztőjét augusztus 28-án délután a Kerepesi úti temetőben több ezer gyászoló – köztük a magyar politikai, társadalmi, szellemi élet és a sajtó vezető képviselői, továbbá egyszerű hivatalnokok, szegény kisemberek, munkások sokasága – kísérte utolsó útjára, 

s a főváros által adományozott díszsírhelyen helyezték örök nyugalomba. A katolikus egyházi szertartást Pethő barátja, a lapban is publikáló Almásy József, a központi papnövelde alkormányzója végezte. A fölravatalozott koporsó fölött a Magyar Nemzet szerkesztősége és kiadóhivatala nevében Hegedűs Gyula felelős szerkesztő, az újságíró-társadalom képviseletében Gáspár Jenő, a Sajtókamara főtitkára mondott búcsúbeszédet.

Hegedűs kiemelte, Pethő Sándor személyi varázsa és kiválósága révén életképessé tudta tenni a szabadságnak és a rendnek azt az ötvözetét, amelyben hitt és amelyért tollal harcolt az egész magyarság számára is, és be tudta bizonyítani, hogy az ízlés, a tehetség, a jó szándék, az úri hang és az igazi képzettség a fontos és megbecsülendő. 

Minden ízé­ben és idegrezdülésében hű volt a magyarsághoz, a történelmi és politikai meggyőződéséhez, de soha nem akarta rábírni legkisebb munkatársát sem, hogy mást vagy másképp írjon, mint hajlama, hite, legjobb tudása diktálja. A Magyar Nemzet szabad emberek munkaközössége volt az ő vezetése mellett, 

és szellemének nemessége kötelez arra, hogy ez a közösség mindig az maradjon, aminek ő akarta: „európai és magyar, mértéktartó és úri, emberséges és magabízó, keresztényi és tiszta”.

Pethő Sándor tanár volt és tudós történész, konzervatív politikus és harcos közíró, aki a szerkesztőségi szobában is hazájának, nemzetének tanítómestere maradt. Egész élete és műve azt tükrözte, hogy a tudás és a teljesítmény mindig előbbre való, mint a siker. Barátja és történésztársa, Szekfű Gyula a Magyar Nemzet szeptember 1-jei számában megjelent nekrológban kiemelte: 

Pethő Sándort „ismerősei és olvasói mindnyájan szerették, mindenkit megnyert ragyogó beszéde, külseje, fénylő és melegítő gondolatai”, melyeknek központjában a magyar függetlenség, állami szabadság és méltányos egyéni önállóság szimbólumaként a Szent István-i állam elképzelése állt.

Nyolcvanöt évvel lapunk alapítójának halála után mi, mai nemzetes újságírók a legtöbb, amit tehetünk (és a legkevesebb, amit tennünk kell), hogy minél többször olvassuk s továbbgondoljuk az írásait, és tiszteljük, egyben követjük az ő nemes szellemét hivatásunkban, közösségünkben, mindennapi munkánkban.
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelektűzijáték

Éljen gusztus 20., kotmányunk ünnepe!

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekDe Gaulle

Orbán Viktor De Gaulle szerepében

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekEurópa

A sokszínűség idiótái

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojelekJókai Mór

Jókai Mór megpihen

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekFlamingo

A háború legvégzetesebb bakija + videó

Magyar Nemzet avatarja

Ukrajna cáfol, az oroszok a legnagyobb csapásra készülnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu