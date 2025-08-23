Visszatér a veretlen bokszlegenda, hogy ellássa Anthony Joshua baját

Úgy tűnik, hogy egy korábbi bokszlegenda visszatér a szorítóba, legutóbb a 46 éves Manny Pacquiao mutatta meg, hogy az öreg harcos nem vén harcos a ringben. A Secondsout.com információja szerint a nagyközépsúly és a félnehézsúly korábbi egyesített bajnoka, Andre Ward (32-0, 16 KO) nemcsak megkezdte az edzéseket, de azt is konkrétan bejelentette, hogy kivel és hol akar bokszolni. A 41 éves amerikai szupersztár utoljára 2017. június 17-én lépett ringbe, amikor a 8. menetben kivégezte az orosz Szergej Kovaljovot, így megvédte az IBF, a WBO és a WBA félnehézsúlyú vb-öveit. A találkozó után bejelentette a visszavonulását 33 évesen, és több mint nyolc esztendő kellett ahhoz, hogy meghallja a ring hívó szavát.

Andre Ward veretlenül, 32 meccset nyerve vonult vissza Fotó: AFP/John Gurzinski

Andre Ward minden klasszist legyőzött nagyközépsúlyban, a legendás Super Six viadalt is megnyerte

Ward egészen elképesztő pályafutást futott be ökölvívóként, ugyanis az Espn.co.uk adatai szerint a most 41 éves exbunyós 1996 óta nem veszített meccset a ringben, azaz csak 12 éves volt, amikor utoljára megérezte a vereség ízét. Kitűnő amatőr karrierje a 2004-es athéni olimpián a dobogó tetején ért véget – nyolc év után ő volt az első amerikai, aki olimpiai aranyat nyert –, 115 győzelemmel és 5 gyermekkori vereséggel.

Ward profiként ott folytatta, ahol az amatőrök között abbahagyta, és előbb nagyközépsúlyban lett profi világbajnok – 2009 és 2015 között –, majd fellépve félnehézsúlyba, ő lett 2016 és 2017 között a súlycsoport egyesített bajnoka.

A legjobbak között tartották számon mindig is, ám a koronát karrierjére a 2009-ben kezdődő Super Six viadal tette fel, ahol a nagyközépsúly hat legjobb bunyósa küzdött meg egymással, és Ward elképesztő ágon jutott előbb a döntőbe, majd megnyerte talán legnagyobb riválisa ellen a finálét is.

2009. november 21. Mikkel Kessler (46-3, 35 KO) WBA világbajnoka – a 11. menetben leállították a meccset a dán fejsérülései miatt

2010. június 19. Allan Green (33-6, 22 KO) – egyhangú pontozásos győzelem

2011. május 14. Artur Abraham (47-6, 30 KO) korábbi IBF és WBO-világbajnok – egyhangú pontozásos győzelem

2011. december 17. Carl Froch (33-2, 24 KO) WBC-világbajnok – egyhangú pontozásos győzelem

A legendás Froch elleni Super Six-döntő: