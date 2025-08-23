Andre WardJoshuabokszlegendavilágbajnokvisszatérés

Visszatér a veretlen bokszlegenda, hogy ellássa Anthony Joshua baját

Nagyon úgy tűnik, hogy a retro érzése nemcsak a zenében éli a reneszánszát, hanem a profi ökölvívásban is. Egyre többen térnek vissza a múlt nagy bajnokai közül, és a sorból a veretlenül visszavonult, két súlycsoportban is egyesített vb-címet szerzett Andre Ward sem akar kimaradni. Az amerikai bokszlegenda elkezdte az edzéseket, és nem akárki ellen lép ringbe, a volt nehézsúlyú világbajnok Anthony Joshua lesz az ellenfele. Ha Ward képes lesz felidézni régi önmagát, bizony nehéz pillanatokat élhet majd át a brit bunyós a ringben.

2025. 08. 23.
Andre Ward (balra) nyolc éve 32 megnyert ringcsata után visszavonult az orosz Kovaljov elleni meccset követően Fotó: JOHN GURZINSKI Forrás: AFP
Úgy tűnik, hogy egy korábbi bokszlegenda visszatér a szorítóba, legutóbb a 46 éves Manny Pacquiao mutatta meg, hogy az öreg harcos nem vén harcos a ringben. A Secondsout.com információja szerint a nagyközépsúly és a félnehézsúly korábbi egyesített bajnoka, Andre Ward (32-0, 16 KO) nemcsak megkezdte az edzéseket, de azt is konkrétan bejelentette, hogy kivel és hol akar bokszolni. A 41 éves amerikai szupersztár utoljára 2017. június 17-én lépett ringbe, amikor a 8. menetben kivégezte az orosz Szergej Kovaljovot, így megvédte az IBF, a WBO és a WBA félnehézsúlyú vb-öveit. A találkozó után bejelentette a visszavonulását 33 évesen, és több mint nyolc esztendő kellett ahhoz, hogy meghallja a ring hívó szavát.

Boxer Andre Ward of the US poses during his weigh in at the MGM Grand in Las Vegas, November 18, 2016. Ward will meet Sergey Kovalev of Russia for the WBA, IBF and WBO light heavyweight world championship on November 19, 2016, at the T-Mobile Arena in Las Vegas. (Photo by John GURZINSKI / AFP)
Andre Ward veretlenül, 32 meccset nyerve vonult vissza      Fotó: AFP/John Gurzinski

Andre Ward minden klasszist legyőzött nagyközépsúlyban, a legendás Super Six viadalt is megnyerte

Ward egészen elképesztő pályafutást futott be ökölvívóként, ugyanis az Espn.co.uk adatai szerint a most 41 éves exbunyós 1996 óta nem veszített meccset a ringben, azaz csak 12 éves volt, amikor utoljára megérezte a vereség ízét. Kitűnő amatőr karrierje a 2004-es athéni olimpián a dobogó tetején ért véget – nyolc év után ő volt az első amerikai, aki olimpiai aranyat nyert –, 115 győzelemmel és 5 gyermekkori vereséggel. 

Ward profiként ott folytatta, ahol az amatőrök között abbahagyta, és előbb nagyközépsúlyban lett profi világbajnok – 2009 és 2015 között –, majd fellépve félnehézsúlyba, ő lett 2016 és 2017 között a súlycsoport egyesített bajnoka. 

A legjobbak között tartották számon mindig is, ám a koronát karrierjére a 2009-ben kezdődő Super Six viadal tette fel, ahol a nagyközépsúly hat legjobb bunyósa küzdött meg egymással, és Ward elképesztő ágon jutott előbb a döntőbe, majd megnyerte talán legnagyobb riválisa ellen a finálét is.

  • 2009. november 21. Mikkel Kessler (46-3, 35 KO) WBA világbajnoka – a 11. menetben leállították a meccset a dán fejsérülései miatt
  • 2010. június 19. Allan Green (33-6, 22 KO) – egyhangú pontozásos győzelem
  • 2011. május 14. Artur Abraham (47-6, 30 KO) korábbi IBF és WBO-világbajnok – egyhangú pontozásos győzelem
  • 2011. december 17. Carl Froch (33-2, 24 KO) WBC-világbajnok – egyhangú pontozásos győzelem

A legendás Froch elleni Super Six-döntő:

A bokszlegenda egy Joshua elleni meccs miatt tér vissza

Ward a nagyközépsúly után kitakarította a félnehézsúlyt is, majd 32, veretlenül megvívott csata után visszavonult. A 41 éves bokszzseni azonban nem bírt a vérével – holott szakértőként mindig is ott lehetett a legnagyobb gálákon, és egy korábbi nagy riválisával, a két súlycsoportban is címmeccsig jutó Andre Dirrellel (29-3, 19 KO) folytatott podcast-beszélgetésben árulta el, hogy újra edzésbe állt és nagy tervei vannak. Legalábbis egy.

– A legtöbb nap nem hiányzik a boksz, a küzdelem. Nagyon elégedett vagyok azzal, amit most csinálok az életben. Hiszen kivel is verekednék? Van egy név, amit már korábban is említettem, ha kimondod, el tudom képzelni magam, ahogy megküzdök vele. Ma. Ha a szerződés és az anyagi háttér rendben lesz, akkor én és Anthony Joshua megküzdünk a Wembley-ben. Ez egy veszélyes csata lesz rám nézve minden tekintetben, de benne kell lennem ebben a ringháborúban – jelentette ki saját közösségi oldalán Ward.

Andre Ward a félnehézsúlyban is egyesített bajnok lett, mielőtt visszavonult
Andre Ward a félnehézsúlyban is egyesített bajnok lett, mielőtt visszavonult     Fotó: AFP/John Gurzinski

Roy Jones Jr. komoly pénzt tenne Ward sikeres visszatérésére

Az All The Smoke Fight című műsorban egy másik bokszlegenda, Roy Jones Jr. beszélt Ward lehetséges ringbe való visszatéréséről, és azt állította, hogy nem kevés pénzt tenne a 41 éves sportolóra a Joshua elleni meccsen.

– Én Evander Holyfieldet szoktam példaként felhozni. Az emberek mindig azt mondták: „Nos, lyuk van a szívén, és ez vagy az van.” Azt mondtam: Figyeljetek, amikor Evander olyan dolgokat csinált, amikről azt hittük, hogy nem tudja megcsinálni, ti nem panaszkodtatok, hanem szurkoltatok és fizettetek, hogy láthassátok, ugye? Szóval, Andre akár tíz évet is kiengedhetett, de ha ő azt mondja, hogy van valami, ami fellobbantja a tüzet, és visszamegy oda, ahol legenda lett, akkor tudod, kire teszem a pénzem? Andre Wardra – jelentette ki Roy Jones Jr.

