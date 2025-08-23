Elleptek a rendőrök egy fővárosi lakótelepet

A X. kerületi tiszti lakótelepről július 1. óta kilenc, míg a szomszédos MÁV-telepről két, kábítószerekkel összefüggő bejelentést tettek a rendőrségen. A Budapesti Rendőr-főkapitányság már a nyár eleje óta összehangolt bűnügyi-rendészeti ellenőrzéseket tartott a környéken – írja a Metropol.

A kőbányai lakótelepen razziáznak a rendőrök. Fotó: Csudai Sándor

Két kábítószer-kereskedőt a rendőrök már elfogtak, több fogyasztót előállítottak.

Augusztus 13. óta a kerületi járőrök és a BRFK közrendvédelmi főosztálya éjjel-nappal járőröznek a területen, valamint civil ruhás nyomozók is látnak el szolgálatot.

A rendőrök figyelik a térfigyelő kamerák képeit is, a tanév kezdetétől pedig a közeli általános iskolánál is rendőr fog állni. A körzeti megbízottak tartják a kapcsolatot a lakókkal és a társasházak képviselőivel, az önkormányzatokkal pedig a rendőri vezetők egyeztettek, és több területbejárást tartottak.

