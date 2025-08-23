Távhőpályázat: kevesebbet fizethetnek a családok a távfűtésért

A benyújtási lehetőség felfüggesztéséig az eredeti keretösszeg másfélszeresére, 7,6 milliárd forintra nyújtottak be igényeket. A százszázalékos, vissza nem térítendő támogatással saját forrás igénybevétele nélkül telepíthetők korszerű mérési rendszerek. A fejlesztések megvalósításával a családok a tényleges fogyasztásuk alapján, kevesebbet fizethetnek a távfűtésért – írja szombati Facebook-bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium.

A pályázatkezelő a benyújtási lehetőséget a keretösszeg 120 százalékának elérése után, 2025. augusztus 21-én felfüggesztette. Az érdeklődők ezt követően még hat órán keresztül adhattak be érvényes kérelmeket. Többletforrás biztosítása esetén a pályázat újranyitható.

A jelentkezők közel kétszázezertől több mint 85 millió forintig kértek állami hozzájárulást tervezett fejlesztéseikhez. Az átlagos támogatási igény nyolcmillió forint felett alakult. Az elbírálás a beérkezési sorrendben történik.

A beruházásoknak köszönhetően a lakók a jövőben nem a légköbméterrel vagy az alapterülettel, hanem a tényleges felhasználásukkal arányosan fizetnek a távfűtésért.

A folyamatosan nyomon követhető adatok tudatosabb fogyasztást tesznek lehetővé, ez is a rezsikiadások csökkenéséhez vezethet

– hangsúlyozza a tárca.

A kormány a Jedlik Ányos energetikai program távhőtermelőknek és -szolgáltatóknak szóló felhívásaival együtt 2025 nyarán összesen több mint százmilliárd forint támogatást tett elérhetővé a távfűtési rendszerek korszerűsítésére.