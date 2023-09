Kerkez Milos nagyon bosszús lehetett a Bournemouth meccse után

Két gól és egy gólpassz, ez volt a mérlege szombaton délután Erling Haalandnak. A Manchester City norvég csatára a héten vehette át az UEFA-tól az év legjobbjának járó elismerést, és a Premier League 4. fordulójában megmutatta, hogy a díj jó helyre került. A csapata a Fulhamet fogadta, előbb egy asszisztot írhatott a neve mellé, a londoni csapat azonban azt a találatot még kiegyenlítette. A szünet után azonban Haaland kézbe vette az irányítást, és elsősorban neki volt köszönhető a City 5-1-es sikere. Akadt másik ilyen fölényes győzelem a szombati játéknapon, a Tottenham idegenben verte 5-2-re a Burnley-t úgy, hogy a hazai csapat szerzett vezetést, a Hotspur azonban alaposan megfordította az eredményt, Szon Hung Min mesterhármast ért el.

Haaland ezúttal is parádézott Fotó: AFP/Oli Scarf

A forduló eddig legnagyobb meglepetése a Nottingham Forest győzelme a Stanford Bridge-en a Chelsea ellen. A Chelsea hiába dominálta az első játékrészt, gólt nem tudott szerezni. A fordulás után aztán jött a hideg zuhany, ugyanis az ex-Manchester United-játékos, Anthony Elanga a Forestnek vezetést szerzett. A svéd támadó alig pár perce volt a pályán. A 83. percben Nicolas Jackson egyenlíthetett volna, de közelről a kapu fölé helyezte a labdát. A Chelsea 21 lövésből csak kétszer találta el a kaput, és hatalmas meglepetésre vereséget szenvedett.

Bosszús lehetett Kerkez Milos, ugyanis a Bournemouth is fordítani tudott hátrányból Brentfordban, úgy tűnt, el is hozza a három pontot, ám a hazai csapat a 93. percben egyenlíteni tudott. A magyar válogatott futballista ezúttal is végigjátszotta a találkozót.

Premier League, 4. forduló Péntek Luton Town–West Ham United 1-2 Szombat Sheffield United–Everton 2-2

Brentford–AFC Bournemouth 2-2

Burnley–Tottenham Hotspur 2-5

Chelsea–Nottingham Forest 0-1

Manchester City–Fulham 5-1

Brighton & Hove Albion–Newcastle United 18.30 (tv.: Spíler1) Vasárnap

Crystal Palace–Wolverhampton Wanderers 15.00(Tv: Spíler1)

Liverpool–Aston Villa 15.00 (Tv: Match4)

Arsenal–Manchester United 17.30 (Tv: Spíler1)

Borítókép: Kerkez Milos teljesítményére ezúttal sem lehetett panasz (Fotó: AFP/Getty Images/Henry Browne)