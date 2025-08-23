Hogy dönt Marco Rossi? A korábbi gólkirály válaszolt a válogatottságot firtató kérdésre

Marco Rossi részben megnyugodhat. A nyári válogatott meccsek előtti időszakkal ellentétben legalább Varga Barnabás jó formában van. Ugyanakkor továbbra is nagy kérdés, hogy a Fradi támadója mögött ki lesz a cserecsatár; Rossi legutóbb azt a döntést hozta meg, hogy egyetlen további centert sem hívott meg, de ő is tudja, hogy hosszabb távon nem ez az ideális megoldás. Az egyik jelölt a korábbi NB II-es gólkirály, Lukács Dániel lehet, aki a Puskás Akadémia színeiben négy gólnál jár az NB I-ben, a Ferencváros ellen duplázott, legutóbb pedig a Debrecen kapuját is bevette.

Lukács Dániel az FTC elleni győzelem hőse volt, a Debrecen elleni gólja viszont nem ért pontot a Puskás Akadémiának. Fotó: MTI/Purger Tamás

Igaz, a DVSC-vel szemben a Lukács-gól sem volt elég ahhoz, hogy a Puskás Akadémia pontot szerezzen, a felcsútiak elleni győzelemmel Dzsudzsák Balázsék a tabella élére álltak.

Lukács Dániel a magyar válogatottban?

Lukács Dániel a vereség után az újabb gólja ellenére érthetően csalódottan értékelt az M4 Sportnak, majd feltették neki a kérdést, hogy vajon felhívhatta-e magára a szövetségi kapitány figyelmét.