Hogy dönt Marco Rossi? A korábbi gólkirály válaszolt a válogatottságot firtató kérdésre

Szeptemberben Írországban kezdi a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezőjét a magyar válogatott. Marco Rossi jövő kedden hirdet keretet, s az egyik nagy kérdés, hogy ki lesz Varga Barnabás mögött a cserecsatár, ha egyáltalán meghív még a Fradi támadója mellett középcsatárt a szövetségi kapitány. Rossi egyik jelöltje Lukács Dániel lehet, a Puskás Akadémia négy bajnoki gólnál járó támadója reagált is a felvetésre a Debrecen elleni vereség után.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 9:04
Marco Rossi hamarosan keretet hirdet az első két vb-selejtezőre, az egyik legnagyobb kérdés, hogy ki lesz a cserecsatár Varga Barnabás mögött
Marco Rossi hamarosan keretet hirdet az első két vb-selejtezőre, az egyik legnagyobb kérdés, hogy ki lesz a cserecsatár Varga Barnabás mögött Fotó: Ladóczki Balázs
Marco Rossi részben megnyugodhat. A nyári válogatott meccsek előtti időszakkal ellentétben legalább Varga Barnabás jó formában van. Ugyanakkor továbbra is nagy kérdés, hogy a Fradi támadója mögött ki lesz a cserecsatár; Rossi legutóbb azt a döntést hozta meg, hogy egyetlen további centert sem hívott meg, de ő is tudja, hogy hosszabb távon nem ez az ideális megoldás. Az egyik jelölt a korábbi NB II-es gólkirály, Lukács Dániel lehet, aki a Puskás Akadémia színeiben négy gólnál jár az NB I-ben, a Ferencváros ellen duplázott, legutóbb pedig a Debrecen kapuját is bevette.

Budapest, 2025. augusztus 16. Naby Keita, az FTC (b) és Lukács Dániel, a Puskás Akadémia játékosa a labdarúgó Fizz Liga 4. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Puskás Akadémia FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 16-án. MTI/Purger Tamás
Lukács Dániel az FTC elleni győzelem hőse volt, a Debrecen elleni gólja viszont nem ért pontot a Puskás Akadémiának. Fotó: MTI/Purger Tamás

Igaz, a DVSC-vel szemben a Lukács-gól sem volt elég ahhoz, hogy a Puskás Akadémia pontot szerezzen, a felcsútiak elleni győzelemmel Dzsudzsák Balázsék a tabella élére álltak.

 

Lukács Dániel a magyar válogatottban?

Lukács Dániel a vereség után az újabb gólja ellenére érthetően csalódottan értékelt az M4 Sportnak, majd feltették neki a kérdést, hogy vajon felhívhatta-e magára a szövetségi kapitány figyelmét.

– Ilyenre nyilván nem gondolok egy vesztes meccs után. Csinálom a dolgomat, megteszem, amit tudok, aztán lesz, ami lesz – fogalmazott a Puskás Akadémia gólvágója.

Hornyák Zsolt, a felcsútiak vezetőedzője egyébként elismerte, hogy a DVSC volt a jobb csapat a meccsen, még ha a sorsdöntő második debreceni gól szerencsés is volt.

NB I, 5. forduló

péntek:
Puskás Akadémia–Debrecen 1-3 (0-1), Pancho Aréna, 1896 néző, jv.: Zierkelbach. Gólszerzők: Lukács (62.), illetve Dzsudzsák (45.), Szűcs (86.), Kulbacsuk (90.)

szombat:
ZTE–Újpest 17.45
Nyíregyháza–Diósgyőri VTK 20.15

vasárnap:
MTK Budapest–Paksi FC 20.00

A Kazincbarcika–ETO FC és Kisvárda–Ferencváros mérkőzéseket december 3-ára halasztották.

Az NB I aktuális állását itt követheti.

 

 

