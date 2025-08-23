Balogh Botond bajban? A Parma új edzője észre sem veszi a magyar védőt

A feje tetejére állt az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A). A szombaton rajtoló topligában mindössze nyolc edző élte túl a nyarat a csapata élén. Ennél már csak az a beszédesebb, hogy mindössze Cesc Fabregas, a Como trénere az egyetlen, aki legalább három éve vezeti a gárdáját. Állandóságról tehát nem beszélhetünk a Serie A kapcsán, ugyanakkor egy magyar válogatott játékost továbbra is hétről hétre figyelhetünk Olaszországban, a kérdés, hogy Balogh Botond a Parma kispadján vagy a pályán lesz-e majd többet.

A Serie A előző idény bajnoka, a Napoli (Fotó: NurPhoto/CIRO DE LUCA)

Antonio Conte maradt egyedül a kispadon a Serie A nagyjainál

A nagy klubok közül egyedül a Napolinál nem volt váltás: Antonio Conte egy éve, 2024 nyarán érkezett Nápolyba, és már az első idényében csúcsra ért. A rutinos olasz vezetőedző lett az első szakember a Serie A történetében, aki három különböző klubbal (a Juventus és az Inter a másik kettő) nyert bajnokságot – ezzel lehagyta a még az 1930-as években az Interrel és a Bolognával bajnokságot nyert Weisz Árpádot is. A címvédő nyáron erősíteni is tudott – azonfelül, hogy Contét sikerült megtartani –, a Manchester Citytől Kevin De Bruyne érkezett a középpályára, míg a télen a PSG-be távozott Hvicsa Kvarachelia helyére a holland Noa Langot igazolták. Emellett a Napolinak volt rendes felkészülése, amit manapság külön ki kell hangsúlyozni, miután a déliek nem vettek részt az amerikai klubvilágbajnokságon. Conte viszont foghatja a fejét, mert Romelu Lukaku, a csapat első számú csatára combsérülés miatt hetekre kidőlt.

Ez a nyugodt, pihenéssel teli nyár a Bajnokok Ligája-döntős Inter esetében már nem mondható el. Noha a fogadóirodáknál a milánói gárdát tartják a legnagyobb favoritnak a bajnokság megnyerésére, efelől azért vannak kétségeink. Simone Inzaghi vezetőedző a BL-döntő a csúfos, 5-0-s elvesztése után egyből Szaúd-Arábiába menekült, a helyére Balogh Botondék edzője, a korábbi Inter-játékos, Cristian Chivu érkezett. A keret egyben maradt, a legnagyobb érkező a Marseille-től a brazil Luis Henrique 23 millió euróért.

Chivu eddigi legnagyobb feladatára készül, a kezdés kulcsfontosságú lesz, a szurkolókat ismerve ez alapján gyorsan ítéletet hoznak a románról. S a BL-szerepléssel is meg kell birkóznia a 44 éves szakembernek.

Újra sikeres lesz a Milan?

Az Inter városi riválisához Massimiliano Allegri érkezett, a hatszoros Scudetto-győztes vezetőedző mellett Luka Modric is az AC Milant választotta, miután elköszönt a Real Madridtól. A szeptemberben már 40 évessé váló horvátnak jól állhat az olasz bajnokság, miután a topligák közül ez mondható a legkevésbé fizikálisnak. A Milan a felkészülés alatt a Liverpoolt is legyőzte, és az európai kupasorozat hiánya miatt minden adott, hogy a klub a BL-helyekért – vagy a bajnoki címért? – harcban legyen, ugyanakkor az szinte biztos, hogy Allegri ezt nem szép, közönségszórakoztató focival szeretné elérni. A kulcskérdés, hogy a védekezés alól mentesülő portugál Rafael Leao milyen formában lesz, hány meccsen lesz bevethető és segíti gólokkal, gólpasszokkal a csapatát.