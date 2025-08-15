magyar labdarúgó válogatottÁdám Martinvb-selejtezőMarco Rossi

Nagyon rossz hírt kapott a magyar válogatott futballista, biztosan kihagyja a vb-selejtezőket

Ádám Martin a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokságon még a nemzetközi sajtó figyelmét is felhívta magára, aztán kikopott a magyar válogatottból. A korábbi magyar gólkirály a télen hazatért Paksra, de a következő hónapokban biztosan nem jelent megoldást sem Bognár György, sem Marco Rossi számára: Ádám Martin térdsérülése miatt hosszú kihagyás előtt áll.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 13:17
Ádám Martin (balról a harmadik) műtétje miatt idén biztosan nem feszíthet a magyar válogatott felszerelésében Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly
A 2024-es Európa-bajnokságon Marco Rossi két középcsatára az aktuálisan két legutóbbi magyar gólkirály, Varga Barnabás és Ádám Martin volt. Varga azóta is kirobbanthatatlan a magyar válogatott keretéből, helyettest viszont nem talál mellé, mögé Rossi, bár legalább a vb-selejtezősorozat szeptemberi rajtja közeledtével a Ferencváros támadója újra biztató formába lendült. Az biztos, hogy Ádám Martin visszatérése a vb-selejtezők során nem lesz aktuális, a Paks támadója vélhetően a naptári évben már nem láthatjuk a pályán.

Ádám Martin, a magyar válogatott korábbi támadója a Paks és a Maribor Kl-selejtezőjén, civilben
Ádám Martin, a magyar válogatott korábbi támadója a Paks és a Maribor Kl-selejtezőjén, civilben (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

Az Eb-n még a nemzetközi sajtó figyelme is Ádám Martinra irányult, 2024 októbere óta viszont a keretbe sem hívta meg Rossi, s ezen nem is lehetett csodálkozni. A támadó hazatért Dél-Koreából, de a Paksban Böde Dániel és Tóth Barna is eredményesebb volt nála, igaz, Marco Rossi velük sem számol.

Milyen súlyos Ádám Martin sérülése?

Ádám Martin hullámvölgyében a térdpanaszai kulcsszerepet játszottak. A Kisvárda elleni bajnokin ugyan lehetőséget kapott, de a fájdalma kiújult, s kiderült, hogy műtétre van szükség.

Ádám Martinra három–öt hónapos kihagyás vár, a legoptimistább becslés szerint is a 2025-ös év vége felé térhet vissza, addigra a magyar válogatott már túl lesz mind a hat vb-selejtezőcsoportos meccsén.

Kit hív meg a keretbe Marco Rossi?

A világbajnoki selejtezők során Portugália, Írország és Örményország lesz a magyar válogatott ellenfele. Varga Barnabás helye garantálható a keretben, de az biztos, hogy a tartalékcsatár problémáját nem Ádám Martin visszatérése fogja megoldani a sorozat alatt.

Még az is elképzelhető, hogy Rossi a szeptemberi vb-selejtezők előtt is úgy dönt, mint a júniusi felkészülési találkozók előtt, s csak egy centert hív meg a válogatottba.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

