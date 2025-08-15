Nagyon rossz hírt kapott a magyar válogatott futballista, biztosan kihagyja a vb-selejtezőket

A 2024-es Európa-bajnokságon Marco Rossi két középcsatára az aktuálisan két legutóbbi magyar gólkirály, Varga Barnabás és Ádám Martin volt. Varga azóta is kirobbanthatatlan a magyar válogatott keretéből, helyettest viszont nem talál mellé, mögé Rossi, bár legalább a vb-selejtezősorozat szeptemberi rajtja közeledtével a Ferencváros támadója újra biztató formába lendült. Az biztos, hogy Ádám Martin visszatérése a vb-selejtezők során nem lesz aktuális, a Paks támadója vélhetően a naptári évben már nem láthatjuk a pályán.

Ádám Martin, a magyar válogatott korábbi támadója a Paks és a Maribor Kl-selejtezőjén, civilben (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

Az Eb-n még a nemzetközi sajtó figyelme is Ádám Martinra irányult, 2024 októbere óta viszont a keretbe sem hívta meg Rossi, s ezen nem is lehetett csodálkozni. A támadó hazatért Dél-Koreából, de a Paksban Böde Dániel és Tóth Barna is eredményesebb volt nála, igaz, Marco Rossi velük sem számol.

Milyen súlyos Ádám Martin sérülése?

Ádám Martin hullámvölgyében a térdpanaszai kulcsszerepet játszottak. A Kisvárda elleni bajnokin ugyan lehetőséget kapott, de a fájdalma kiújult, s kiderült, hogy műtétre van szükség.