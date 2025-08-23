Töltőkábellel mentettek életet a készenléti rendőrök

Súlyos baleset történt az M35-ös autópálya 9-es kilométerénél kedden – idézte fel honlapján a rendőrség.

A találékonyság mentett életet egy súlyos balesetnél. Forrás: Rendőrség

A Készenléti Rendőrség debreceni osztályának öt arra utazó járőre pont arra járt, és azt látták, hogy egy Mitsubishi hátulról belerohant egy Kia gépkocsiba. Mindkét autóban ketten utaztak.

A rendőrök először a Kiához szaladtak. Abból mind a férfi, mind a nő saját lábán ki tudott szállni. Mindkettőt a szalagkorlát mögé kísérték, miközben a forgalmat lassítani kezdték.

Mikor a belső szalagkorlátnak csapódott Mitsubishihez odaléptek, az onnan kiszálló férfi a segítségüket kérte. Jobb alkarja artériásan vérzett, így nyomókötést alkalmaztak. Míg a kormány mögé beszorult idős nőnél szintén artériás vérzést láttak.

Mivel lábfeje annyira roncsolódott, nem akarták megmozdítani. Az erős vérzést azonban muszáj volt csillapítani, így a csomagtartóban talált telefontöltő kábellel szorították el a combját.

Ennek köszönhetően a vérzés csillapodott. Folyamatosan kommunikáltak vele, hogy a tudatát fenntartsák és éber maradjon. Közben a sérült autókat áramtalanították, és a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központján keresztül mentőket és a katasztrófavédelem munkatársait kérték a helyszínre.

Mire az egységek odaértek, mindenki stabil és biztonságos állapotban volt. A sérülteket a mentők kórházba szállították. A Mitsubishi vezetője súlyos sérüléseket szenvedett, míg utasa, illetve a másik autó vezetője könnyű sérülésekkel úszta meg a balesetet, a Kia utasa sértetlenül. A baleset körülményeit a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság vizsgálja.