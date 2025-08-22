Szentlélek térOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághév

Durva baleset: HÉV-vel ütközött össze egy autó

Pótlóbuszok járnak.

2025. 08. 22. 16:20
Fotó: MTI/Máthé Zoltán
Egy menetrend szerint közlekedő HÉV-vel ütközött össze egy személyautó a III. kerületi Zsófia utcánál pénteken délután– közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Azt írták, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók a szerelvényt és az autót is áramtalanították. A balesethez a közösségi közlekedési társaság szakemberei is kiérkeztek.

A BKK pedig azt írta, hogy a H5-ös HÉV 

Békásmegyer és a Szentlélek tér között nem közlekedik,

a kimaradt szakaszon a meghosszabbított útvonalon közlekedő H5-ös pótlóbusszal utazhatnak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

