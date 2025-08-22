CeglédvonatMÁV

Gázolt a vonat Cegléden

A vonalon megnövekedett menetidővel kell számolni.

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 12:31
illusztráció Fotó: MTVA/Jászai Csaba
A Keleti pályaudvarról 9.10-kor Kolozsvárra tartó Claudiopolis–Fogaras IC (IC 75) jelentős késsel indulhat tovább, mert Cegléden elütött egy embert – közölte péntek délelőtt a Mávinform.

Azt írták, hogy az utasok a Ceglédről 11.17-kor tovább induló Tokaj IC-vel (IC 654) utazhattak Szolnokig.

Mezőtúrról elindult egy pótlóbusz, amely Lökösházáig minden megállási helyet érint, és Szolnokról a Tokaj IC érkezése után három pótlóbusz indul: két közvetlen járat Békéscsabára, ahonnan az egyik tovább közlekedik Lökösházára Kétegyháza érintésével – közölték.

 

