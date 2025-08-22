Rendkívüli

Gellért CampuskollégiumCorvinus

Budapest új arca: a Gellért Campus élettel tölti meg a várost

A Corvinus Egyetem Gellért Campusa új, innovatív egyetemi központként várja a hallgatókat a Gellért-hegy oldalában. A megújult campus modern oktató- és közösségi terekkel, kollégiummal, sportcentrummal és zöld parkkal biztosítja a fiatalok számára a tanulás és közösségi élet ideális környezetét.

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 11:09
Szentkirályi Alexandra sajtótájékoztatója MTI/Máthé Zoltán
Fotó: MTI/Máthé Zoltán
Modern és fenntartható fejlesztés – ezzel a címszóval indított fejlesztést a kormány és az egyetemi alapítvány közösen. Mintegy 17 milliárd forintból – írta Szentkirályi Alexandra a legújabb Facebook-bejegyzésében

Az új campus autómentes megközelíthetőséget, biciklitárolókat, napelemeket és hőszivattyúkat is magában foglal, így a fenntarthatóság és a környezettudatosság szempontjai is érvényesülnek.

Egy új tér a fiataloknak

A Gellért Campus nem csupán épületek sorozata: a hely a fiatalokról szól, akik itt tanulnak, gondolkodnak, barátságokat kötnek és formálják a jövőt. A campus új élettel tölti meg Budapestet, és lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók kreatív közegben fejlődjenek – írta a budapesti Fidesz frakcióvezetője.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
