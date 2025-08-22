Budapest új arca: a Gellért Campus élettel tölti meg a várost

Modern és fenntartható fejlesztés – ezzel a címszóval indított fejlesztést a kormány és az egyetemi alapítvány közösen. Mintegy 17 milliárd forintból – írta Szentkirályi Alexandra a legújabb Facebook-bejegyzésében.

Az új campus autómentes megközelíthetőséget, biciklitárolókat, napelemeket és hőszivattyúkat is magában foglal, így a fenntarthatóság és a környezettudatosság szempontjai is érvényesülnek.

Egy új tér a fiataloknak

A Gellért Campus nem csupán épületek sorozata: a hely a fiatalokról szól, akik itt tanulnak, gondolkodnak, barátságokat kötnek és formálják a jövőt. A campus új élettel tölti meg Budapestet, és lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók kreatív közegben fejlődjenek – írta a budapesti Fidesz frakcióvezetője.