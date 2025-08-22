Nem válogatott a betörő: vitte a fagyasztott húst és a láncfűrészt is

Sorozatos lopások, változatos módszerek: ezek jellemzik R. Lajost, ugyanis minden alkalommal más módszert alkalmazott, de célja mindig ugyanaz volt: gyorsan mozdítható, könnyen értékesíthető tárgyakat szerezni. Volt, hogy a hűtőből pakolt ki húsokat, máskor elektromos szerszámokat, motort vagy plazmavágót vitt el. A rendőrök körülbelül 2,5 millió forint értékű zsákmányt megtaláltak és visszaszolgáltatták a jogos tulajdonosoknak – közölte a Police.hu.

A rendőrség gyorsan felderítette az ügyet

A nyomozók tanúk, helyszíni szemlék, térfigyelő kamerák és a gyanúsított mozgását rögzítő jelzőeszközök adatai alapján azonosították és elfogták R. Lajost. A férfi beismerte a tettét, elmondása szerint a bűncselekményeket tartozásai miatt, gyógyszer és alkohol hatása alatt követte el, majd a zsákmány egy részét drogra cserélte.

További jogi következmények

Kiderült, hogy a lopássorozatot a férfi egy másik ügyében elrendelt bűnügyi felügyelet ideje alatt követte el, megszegve annak szabályait. R. Lajos jelenleg letartóztatásban van, ellene a Ráckevei Rendőrkapitányság üzletszerűen elkövetett lopás bűntette miatt folytatja az eljárást.