Százezrekbe is kerülhet a be nem csatolt biztonsági öv

Korábban csak akkor lehetett megbírságolni valakit a biztonsági öv használatának elmulasztásáért, ha a rendőrök személyesen állították meg. Mostantól viszont a VÉDA-kapuk és mobil kamerák is észlelhetik a szabályszegést, és a határozat automatikusan az üzembentartóhoz kerül – írja a Szoljon.hu.
Súlyos összegekkel kell számolni
A rendelet pontosan meghatározza a büntetés mértékét:
- lakott területen belül: 20 ezer forint/fő,
- lakott területen kívül: 30 ezer forint/fő,
- autóúton vagy autópályán: 40 ezer forint/fő.
Ez azt jelenti, hogy akár egyetlen utas mulasztása is százezres költséget jelenthet, ha több útszakaszon is rögzítik a szabályszegést. Egy négyfős társaság Balatonig tartó, öv nélküli útja például 360 ezer forintos bírságot is eredményezhet.
Nincs kibúvó a céges autóknál sem
Vadas Attila, a szolnoki Sprint Autósiskola vezetője szerint az új szabályozás a céges autókat is érinti. Korábban előfordult, hogy a vállalatok arra hivatkoztak: nem tudják bizonyítani, ki vezette az autót, így elkerülték a büntetést. Mostantól ez nem lehetséges, mivel a bírság minden esetben az üzembentartót terheli.
A szakértő hozzátette:
számos balesetnél bizonyosodott be, hogy a bekapcsolt öv életet mentett volna.
Ha a jogi kötelezettség és a biztonsági szempont eddig nem volt elég indok, a pénzbírság talán rászoktatja az autósokat és utasaikat a szabály betartására.
További részleteket a Szoljon.hu cikkében, ide kattintva olvashat.