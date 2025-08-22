Rendkívüli

Trump válaszolt Orbán Viktor levelére a Barátság kőolajvezeték támadása után

balesetüzembentartóbírság

Százezrekbe is kerülhet a be nem csatolt biztonsági öv

Július óta a VÉDA-kamerák is figyelik a biztonsági öv használatát, szeptember 18-tól pedig életbe lép a rendelet, amely meghatározza a mulasztásért kiszabott bírság összegét.

Udvardi Levente
2025. 08. 22. 9:26
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Korábban csak akkor lehetett megbírságolni valakit a biztonsági öv használatának elmulasztásáért, ha a rendőrök személyesen állították meg. Mostantól viszont a VÉDA-kapuk és mobil kamerák is észlelhetik a szabályszegést, és a határozat automatikusan az üzembentartóhoz kerül – írja a Szoljon.hu.

Súlyos összegekkel kell számolni

A rendelet pontosan meghatározza a büntetés mértékét:

  • lakott területen belül: 20 ezer forint/fő,
  • lakott területen kívül: 30 ezer forint/fő,
  • autóúton vagy autópályán: 40 ezer forint/fő.

Ez azt jelenti, hogy akár egyetlen utas mulasztása is százezres költséget jelenthet, ha több útszakaszon is rögzítik a szabályszegést. Egy négyfős társaság Balatonig tartó, öv nélküli útja például 360 ezer forintos bírságot is eredményezhet.

Nincs kibúvó a céges autóknál sem

Vadas Attila, a szolnoki Sprint Autósiskola vezetője szerint az új szabályozás a céges autókat is érinti. Korábban előfordult, hogy a vállalatok arra hivatkoztak: nem tudják bizonyítani, ki vezette az autót, így elkerülték a büntetést. Mostantól ez nem lehetséges, mivel a bírság minden esetben az üzembentartót terheli.

A szakértő hozzátette: 

számos balesetnél bizonyosodott be, hogy a bekapcsolt öv életet mentett volna.

Ha a jogi kötelezettség és a biztonsági szempont eddig nem volt elég indok, a pénzbírság talán rászoktatja az autósokat és utasaikat a szabály betartására.

További részleteket a Szoljon.hu cikkében, ide kattintva olvashat.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekTrump

Elnökök egymás között

Földi László avatarja

Magyarország érdekét nekünk kell definiálni és erős hangon tudtára adni a többieknek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu