Százezrekbe is kerülhet a be nem csatolt biztonsági öv

Korábban csak akkor lehetett megbírságolni valakit a biztonsági öv használatának elmulasztásáért, ha a rendőrök személyesen állították meg. Mostantól viszont a VÉDA-kapuk és mobil kamerák is észlelhetik a szabályszegést, és a határozat automatikusan az üzembentartóhoz kerül – írja a Szoljon.hu.

Súlyos összegekkel kell számolni

A rendelet pontosan meghatározza a büntetés mértékét:

lakott területen belül: 20 ezer forint/fő,

lakott területen kívül: 30 ezer forint/fő,

autóúton vagy autópályán: 40 ezer forint/fő.

Ez azt jelenti, hogy akár egyetlen utas mulasztása is százezres költséget jelenthet, ha több útszakaszon is rögzítik a szabályszegést. Egy négyfős társaság Balatonig tartó, öv nélküli útja például 360 ezer forintos bírságot is eredményezhet.

Nincs kibúvó a céges autóknál sem

Vadas Attila, a szolnoki Sprint Autósiskola vezetője szerint az új szabályozás a céges autókat is érinti. Korábban előfordult, hogy a vállalatok arra hivatkoztak: nem tudják bizonyítani, ki vezette az autót, így elkerülték a büntetést. Mostantól ez nem lehetséges, mivel a bírság minden esetben az üzembentartót terheli.

A szakértő hozzátette:

számos balesetnél bizonyosodott be, hogy a bekapcsolt öv életet mentett volna.

Ha a jogi kötelezettség és a biztonsági szempont eddig nem volt elég indok, a pénzbírság talán rászoktatja az autósokat és utasaikat a szabály betartására.

További részleteket a Szoljon.hu cikkében, ide kattintva olvashat.