Szentkirályi Alexandra: Ötszáz új buszt vehetett volna a főváros a Rákosrendező árából

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője a sorozatos busztüzek kapcsán bírálta a főváros vezetését. Szerinte a Rákosrendezőre elköltött hatalmas összegből több száz új buszt lehetett volna vásárolni, így a BKV járműparkja ma nem lenne életveszélyes állapotban.

2025. 08. 22. 8:24
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI
A fővárosban az elmúlt hetekben több tűzeset is történt BKV-járatokon, ami miatt felmerült a kérdés: miért nem sikerült megújítani a közlekedési vállalat elöregedett buszflottáját? Szentkirályi Alexandra szerint a főpolgármester „főpanaszmesterként” viselkedik, aki a problémákért soha nem vállal felelősséget.

Egy csuklós busz százmillió forint. Rákosrendező árából ötszáz buszt tudott volna venni a főváros

– fogalmazott Szentkirályi. Hozzátette: a városvezetés rosszul rangsorolta a kiadásokat, hiszen a közlekedésbiztonság helyett olyan projektekre költött, amelyek nem hoztak kézzelfogható fejlődést a budapestieknek.

Bírságokból is jutott volna buszokra

Szentkirályi arra is emlékeztetett, hogy a közbeszerzések során kiszabott szabálytalansági bírságok is fedezhették volna új járművek beszerzését. Ehelyett azonban a főváros vezetése máshová irányította a forrásokat, így a BKV ma is sok elavult, műszaki hibákra hajlamos busszal kénytelen működni.

„Vajon további tízmilliárdok fognak valahonnan előkerülni? Vagy marad a felelősséghárítás?” – tette fel a kérdést a budapesti Fidesz-frakció vezetője, aki szerint a városvezetés csak akkor tud valódi változást elérni, ha a pénzt a közlekedés biztonságára és a budapestiek mindennapi életét segítő beruházásokra fordítja.

 

