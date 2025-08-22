Megdöbbentő felfedezés: gyógyszer fordíthatja vissza az autizmus tüneteit

Rendkívüli

Egy epilepszia ellen fejlesztett gyógyszer egyetlen adagja is megszüntette az autizmus tüneteit egérmodellekben – derült ki a Stanford kutatóinak vizsgálatából. Az eredmény új reményt adhat a jövő terápiáira, de embereken még nem tesztelték a készítményt.

2025. 08. 22. 7:04
A Stanford Medicine szakemberei olyan egérmodelleken dolgoztak, amelyek autizmusspektrumzavarral élő emberek állapotát hivatottak szimulálni. A kutatók az agy thalamuszának egy részét, a retikuláris thalamikus magot (RT) azonosították, amely az érzékszervi információk feldolgozásában kulcsszerepet játszik – írja az Origo.

A Z944 meglepő hatása

A Daily Mail beszámolója szerint a Z944 (ulixacaltamid) nevű kísérleti gyógyszer elnyomta ennek az agyterületnek a működését, és ezáltal megszüntette az autisztikus viselkedést az egerekben. Egyetlen adag is elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy csökkenjen a fény- és hangérzékenység, az ismétlődő mozgások, a szociális nehézségek és a rohamkockázat.

Még hosszú út áll előtte

A Z944-et eredetileg epilepsziás rohamok kezelésére fejlesztették, de a mostani eredmények új távlatokat nyitnak az autizmus kutatásában is. Szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az állatkísérletek biztató eredményei még nem jelentik azt, hogy a szer emberek esetében is működni fog. A klinikai vizsgálatok megkezdése előtt további alapos tesztek szükségesek.

 

