Érdemes figyelni: most az MVM nevét használva próbálkoznak az adathalászok

Újabb adathalász támadások célozzák a magyar fogyasztókat. A csalók az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. nevével visszaélve próbálják megszerezni az ügyfelek bankkártya- és személyes adatait. Aki nem figyel, átverés áldozata lehet – hívta fel a figyelmet a Sonline.

(Fotó: Németh András Péter)

A vállalat több közleményben is figyelmeztetett:

soha nem kérnek ügyfeleiktől ilyen adatokat e-mailben, és nem küldenek automatikus pénzvisszatérítésről szóló üzeneteket.

A leggyakrabban előforduló csalási forma a hamis online földgázszámla-értesítő, amelyet a fogyasztók e-mailben kapnak meg. Ezekben sokszor azzal fenyegetik az érintetteket, hogy amennyiben nem fizetnek azonnal, kikapcsolják a szolgáltatást.

Más esetekben a csalók pénzvisszatérítést ígérnek, és egy kattintható link segítségével próbálják rávenni az ügyfeleket arra, hogy adják meg bankkártyaadataikat.

Az MVM közlése szerint a hamis értesítők legfontosabb ismertetőjegyei: gyanús e-mail-címről érkeznek (nem az MVM hivatalos domainjéről) az üzenetek, a megszólítás sokszor személytelen („Tisztelt Ügyfél”), helyesírási és nyelvhelyességi hibák találhatók bennük, a levélben szereplő linkek nem az MVM hivatalos weboldalára mutatnak, de gyanakvásra adhat okot az is, ha nem a megszokott időszakban érkezik a számlaértesítés.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai segíthetnek a kockázati tényezők kiszűrésében. Azt tanácsolják, hogy soha ne adja ki senki ismeretleneknek – főként ne telefonon, interneten – a bankkártyája és a netbankja belépési adatait. A rendőrség további tanácsait ide kattintva elolvashatják a Sonline cikkében.