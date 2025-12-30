LengyelországfegyverbeszerzésDél-Korea

Valami készül: rakéták érkeznek Lengyelországba

Varsó az új beszerzéssel nem csak felvásárlója, hanem gyártója is lesz a dél-koreai rendszernek. A megvásárolt rakéták indító berendezései a lengyel Jelcz teherautóin kapnak majd helyet.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 6:04
Fotó: ARTUR WIDAK Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több mint 10 ezer darab CGR-080 dél-koreai rakéta lengyelországi gyártásáról szóló szerződést írtak alá hétfőn Varsóban a lengyel nemzetvédelmi tárca, valamint lengyel és dél-koreai cégek képviselői. Az új rakéták a dél-koreai indítórendszerekkel együtt lengyel Jelcz teherautókra szerelik majd. 

A rakéták és indító berendezéseik lengyel teherautókra kerülnek majd
A rakéták és indító berendezéseik lengyel teherautókra kerülnek majd 
Fotó: HANDOUT / South Korean Defence Ministry

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter a szerződés aláírásakor kiemelte: Lengyelország a dél-koreai hadfelszerelésnek nemcsak vásárlójává vált, hanem részt vesz ennek gyártásában is.

A rakétákkal a Homar-K nevű, a dél-koreai K239 Chunmoo sorozatvető rendszereken alapuló berendezéseket szerelik fel. A Homar-K rendszerekben a Chunmoo rakétavetőket a lengyel Jelcz teherautókra szerelik fel.

A varsói nemzetvédelmi minisztérium kötelékében működő Fegyverbeszerzési Ügynökség (AU), valamint a lengyel WB Electronics fegyvergyártó csoport és a dél-koreai Hanwha Aerospace Co. cég által kötött szerződés értelmében a CGR-080 rakétákat 2030 és 2033 között szállítják a lengyel hadseregnek. Az ügylet értéke mintegy 14 milliárd zlotyt (1,3 ezer milliárd forint) tesz ki.

Kosiniak-Kamysz hétfőn felidézte: ez már a harmadik szerződés a Homar-K projekt keretében.

A szerződés megvalósítása során Lengyelországban egy rakétagyártó üzemet építenek fel, amelyet a WB Electronics és a Hanwha Aerospace Co. részvételével létrejött közös vállalkozás fog irányítani.

A Homar-K gyártása a lengyel tüzérség egyik legfontosabb korszerűsítési programja.

Borítókép: K239 Chunmoo sorozatvető rendszer egy lengyel katonai bemutatón (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekglobalizmus

Autarkia

Czopf Áron avatarja

A félelem és gyanakvás mégsem elegendő ok arra, hogy figyelmen kívül hagyjuk a klasszikus politikai gondolkodás egyik legfontosabb fogalmát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu