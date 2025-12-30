Valami készül: rakéták érkeznek Lengyelországba

Több mint 10 ezer darab CGR-080 dél-koreai rakéta lengyelországi gyártásáról szóló szerződést írtak alá hétfőn Varsóban a lengyel nemzetvédelmi tárca, valamint lengyel és dél-koreai cégek képviselői. Az új rakéták a dél-koreai indítórendszerekkel együtt lengyel Jelcz teherautókra szerelik majd.
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter a szerződés aláírásakor kiemelte: Lengyelország a dél-koreai hadfelszerelésnek nemcsak vásárlójává vált, hanem részt vesz ennek gyártásában is.
A rakétákkal a Homar-K nevű, a dél-koreai K239 Chunmoo sorozatvető rendszereken alapuló berendezéseket szerelik fel. A Homar-K rendszerekben a Chunmoo rakétavetőket a lengyel Jelcz teherautókra szerelik fel.
