Valami készül: rakéták érkeznek Lengyelországba

Több mint 10 ezer darab CGR-080 dél-koreai rakéta lengyelországi gyártásáról szóló szerződést írtak alá hétfőn Varsóban a lengyel nemzetvédelmi tárca, valamint lengyel és dél-koreai cégek képviselői. Az új rakéták a dél-koreai indítórendszerekkel együtt lengyel Jelcz teherautókra szerelik majd.

A rakéták és indító berendezéseik lengyel teherautókra kerülnek majd

Fotó: HANDOUT / South Korean Defence Ministry

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter a szerződés aláírásakor kiemelte: Lengyelország a dél-koreai hadfelszerelésnek nemcsak vásárlójává vált, hanem részt vesz ennek gyártásában is.