„Konfliktus kopogtat Európa ajtaján”

Rutte kijelentése sokakban ébresztett aggodalmat egy, a kontinens határain túlmutató konfliktus lehetősége miatt. Radulovics szerint a helyzet valóban súlyos.

Kétségtelen – és ez az én álláspontom is –, hogy minden nap egy lépéssel közelebb kerülünk egy nagyobb konfliktushoz. Nem használnám a ’globális’ kifejezést, vagy hogy világháború lesz-e így vagy úgy, de tény, hogy egy olyan konfliktus kopogtat Európa ajtaján, amely bizonyos szempontból az első vagy a második világháborúhoz hasonlítható. Úgy látom, ez a konszenzus, amikor tisztekkel és különböző országok fegyveres erőinek tagjaival beszélünk szerte a világon, nemcsak Európában.

A szakértő arra is rámutat, hogy a növekvő globális feszültségek tovább bonyolítják a biztonsági helyzetet, írja az Origo.

Ha megnézzük a világ egyre érzékenyebb térségeit – Ázsiát, Közép-Ázsiát, Kelet- és Délkelet-Ázsiát, Latin-Amerikát, Kelet-Európát, a Balkánt –, láthatjuk, hogy a konfliktusok száma nő. A fegyverzet és a katonai felszerelés sajátos termékek: amikor ilyen gyárakat hozunk létre, azért tesszük, mert ezekre a termékekre szükség lesz – nem pusztán néhány ember foglalkoztatása miatt.

Radulovics szerint az európai országok tudatosan növelik védelmi kapacitásaikat, készülve a kedvezőtlen forgatókönyvekre.