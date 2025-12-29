RutteEurópaháború

Konfliktus kopogtat Európa ajtaján

Mark Rutte, a NATO főtitkára arra figyelmeztetett, hogy Európának fel kell készülnie egy olyan háborúra, „amilyet nagyszüleink is átéltek”. Nyilatkozata komoly kérdéseket vetett fel a kontinens valós biztonsági helyzetével és a tisztviselők szándékaival kapcsolatban, legyen szó akár egy őszinte helyzetértékelésről, akár a nyilvánosságnak, Moszkvának vagy Washingtonnak szánt politikai üzenetről. Brüsszelben eluralkodott a háborús pszichózis.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 8:59
Mark Rutte, NATO főtitkár Fotó: WOJTEK RADWANSKI Forrás: AFP
Vlade Radulovics katonai elemző a Blic TV-nek elmondta, mi állhat Rutte figyelmeztetései mögött, milyen globális feszültségek húzódnak a háttérben, és miért marad továbbra is meghatározó a NATO és az Egyesült Államok szerepe Európa biztonságában.

Mark Rutte, a NATO főtitkára nemrég arra figyelmeztetett, hogy Európa egy olyan háborúra készülhet, „amilyet nagyszüleink is átéltek (Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP)
Mark Rutte, a NATO főtitkára nemrég arra figyelmeztetett, hogy Európa egy olyan háborúra készülhet, „amilyet nagyszüleink is átéltek” (Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP)

„Konfliktus kopogtat Európa ajtaján”

Rutte kijelentése sokakban ébresztett aggodalmat egy, a kontinens határain túlmutató konfliktus lehetősége miatt. Radulovics szerint a helyzet valóban súlyos.

Kétségtelen – és ez az én álláspontom is –, hogy minden nap egy lépéssel közelebb kerülünk egy nagyobb konfliktushoz. Nem használnám a ’globális’ kifejezést, vagy hogy világháború lesz-e így vagy úgy, de tény, hogy egy olyan konfliktus kopogtat Európa ajtaján, amely bizonyos szempontból az első vagy a második világháborúhoz hasonlítható. Úgy látom, ez a konszenzus, amikor tisztekkel és különböző országok fegyveres erőinek tagjaival beszélünk szerte a világon, nemcsak Európában.

A szakértő arra is rámutat, hogy a növekvő globális feszültségek tovább bonyolítják a biztonsági helyzetet, írja az Origo.

Ha megnézzük a világ egyre érzékenyebb térségeit – Ázsiát, Közép-Ázsiát, Kelet- és Délkelet-Ázsiát, Latin-Amerikát, Kelet-Európát, a Balkánt –, láthatjuk, hogy a konfliktusok száma nő. A fegyverzet és a katonai felszerelés sajátos termékek: amikor ilyen gyárakat hozunk létre, azért tesszük, mert ezekre a termékekre szükség lesz – nem pusztán néhány ember foglalkoztatása miatt.

Radulovics szerint az európai országok tudatosan növelik védelmi kapacitásaikat, készülve a kedvezőtlen forgatókönyvekre.

Kinek szóltak a háborús üzenetek?

Az európai tisztviselők figyelmeztetéseinek több címzettje is lehet.

Ezek az üzenetek minden bizonnyal a saját közvéleménynek szólnak, és ha úgy tetszik, a világ felé is irányulnak. Másrészt Oroszország már háborúban áll, bárminek is nevezzük az ukrajnai háborút – 2022 februárja óta ebben nincs kétség. Aztán ott van az úgynevezett titkos diplomácia: azok a tárgyalások és lépések, amelyeket a kamerák elől elzárva tesznek, és amelyeknek talán jobban kellene aggasztaniuk a közvéleményt, mint az időnként tudatosan megfogalmazott nyilvános nyilatkozatoknak.

NATO- és amerikai támogatás Európának

A biztonsági figyelmeztetések fényében különösen fontos kérdés a NATO stabilitása és az Egyesült Államok szerepe Európa védelmében.

Amerika Európával marad, a NATO pedig stabil marad, függetlenül a belső hangoktól – ebben nincs dilemma. Aki azt várja, hogy a NATO egyik napról a másikra eltűnik, az téved. Az európai védelmi szövetség nem fog szétesni, mert Európának szüksége van egy ilyen szövetségre, különösen a mai időkben.

Ugyanakkor az amerikai szerepvállalás hangsúlyai változhatnak, ezért az európai országok saját védelmi képességeik fejlesztésére helyezik a hangsúlyt.

Már Donald Trump első ciklusa alatt is elhangzottak ilyen jelzések – most is halljuk őket. Ezért érkeznek a védelmi miniszterektől és egyes NATO-tagállamok kormányfőitől olyan üzenetek, hogy Európának határozottabban kell kiállnia saját maga mellett, és be kell fektetnie a védelmi kapacitásaiba

– zárta Radulovics a Blic TV-nek.

Ahogy arról korábban  a Magyar Nemzet beszámolt, Mark Rutte a Bildnek úgy nyilatkozott, több európai vezető már kész lenne katonákat küldeni Ukrajnába, és jelenleg azt dolgozzák ki, hogyan nézne ki egy szárazföldi, tengeri vagy légi bevetés. A NATO-főtitkár szerint a fiatalok készek lesznek fegyvert fogni.

Borítókép: Mark Rutte (Fotó: AFP)

