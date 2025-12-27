Mark RutteEurópaEgyesült Államokorosz-ukrán háborúManfred Weber

Weber terve a NATO-főtitkár szerint is veszélyes

Mark Rutte szerint indokolatlan, hogy az Európai Unió az Egyesült Államoktól független védelmi struktúrát építsen ki. A NATO-főtitkár hangsúlyozta: Washington továbbra is teljes mértékben elkötelezett a NATO mellett, még ha el is várja Európától, hogy nagyobb szerepet és nagyobb anyagi terhet vállaljon a közös védelemben. Rutte a kijelentéseivel szembeszállt Manfred Weberrel, aki az EU nagyobb védelmi önállóságáról és egyfajta „európai NATO” kialakításáról beszélt, valamint kijelentette: Németországnak aktívan részt kell vennie az ukrajnai békefolyamatban. Weber uniós zászló alatt vezényelne katonákat a harctérre.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 16:48
Mark Rutte, NATO-főtitkár Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Donald Trump amerikai elnök jelenlegi politikája ellenére Mark Rutte, a NATO főtitkára nem tartja szükségesnek, hogy az EU teljesen függetlenné váljon az Egyesült Államoktól védelmi kérdésekben. Az Egyesült Államok elvárja, hogy Európa nagyobb felelősséget vállaljon és több pénzt költsön védelemre – mondta Rutte a német hírügynökségnek adott interjúban – írja a Berliner Morgenpost.

Mark Rutte NATO-főtitkár
Mark Rutte NATO-főtitkár Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP

A NATO-főtitkár szembement Weberrel

Mark Rutte a DPA-nak adott interjúban hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok Donald Trump elnöksége idején is teljes mértékben elkötelezett a NATO mellett, és Európában marad. Rutte ezzel szembement Manfred Weber elképzelésével, aki az EU nagyobb védelmi önállóságát és egyfajta „európai NATO” kialakítását sürgeti.

Rutte egyértelműen fogalmazott:

Teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Egyesült Államok teljes mértékben támogatja a NATO-t. Ebben nincs kétség

– jelentette ki a főtitkár, aki a nyári hágai NATO-csúcstalálkozóra is kitért, amelyen minden szövetséges kötelezettséget vállalt arra, hogy 2035-re a bruttó hazai termékének öt százalékára emeli védelmi kiadásait. 

Úgy vélem, ez továbbra is Trump elnök egyik legnagyobb külpolitikai eredménye

 – mondta. Rutte azt is kiemelte, hogy a NATO nem csak az Egyesült Államokból és az EU tagállamaiból áll. 

Ami Európát és a NATO-t illeti, az több mint az EU

– mondta, hozzátéve: a teljes bruttó hazai terméket tekintve a NATO-n belüli 23 EU-tagállam a NATO teljes gazdasági termelésének csak körülbelül egynegyedét teszi ki. 

75 százalék az EU-n kívül marad

– mondta Rutte, olyan NATO-tagállamokra utalva, mint az Egyesült Királyság, Norvégia, Kanada és az Egyesült Államok.

Rutte rámutatott az Egyesült Államok és Európa közös érdekeire az Északi-sarkvidék és az Észak-Atlanti-óceán védelmében.

Az Egyesült Államoknak megvannak a saját érdekei a NATO-ban, ami természetesen Európa biztonságát jelenti, de az Északi-sarkot is. Az Északi-sark biztonsága kulcsfontosságú az Egyesült Államok számára, és ezt csak együtt tudjuk megvédeni, az európai és az amerikai NATO-szövetségesek

– hangsúlyozta, hozzátéve: 

Az Északi-sark nagy kérdés. Látjuk, hogy kínai és orosz hajók közlekednek ott. És az Északi-sarkot csak együtt tudjuk megvédeni – az európai és az amerikai NATO-szövetségesek együtt.

Rutte ismét háborúval riogatott és Ukrajna támogatását sürgette

A NATO főtitkára szerint egyes hírszerzési értékelések szerint Oroszország már 2027-ben komoly fenyegetést jelenthet.

Nem fogok spekulálni arról, hogy hol, mikor és pontosan hogyan. Végül is, ha támadás éri a NATO-t, akkor mindannyian támadás alatt állunk – mert ez az 5. cikk, ami azt jelenti, hogy az egyikre mért támadás mindannyiunkra mért támadás

 – mondta Rutte.

Ha ezt a két dolgot megtesszük, akkor elég erősek leszünk ahhoz, hogy megvédjük magunkat, és Putyin soha nem fogja megkísérelni (a támadást)

– jelentette ki, utalva az Ukrajna iránti erős támogatás fenntartására és a NATO védelmi kiadásainak növelésére.

Weber uniós zászló alatt küldene katonákat Ukrajnába

Manfred Weber, az Európai Parlament legnagyobb frakcióját vezető Európai Néppárt (EPP) elnöke régóta amellett érvel, hogy az EU-nak jóval nagyobb önállóságra van szüksége a védelmi politikában, beleértve egy európai hadsereg létrehozását is. Manfred Weber, az Európai Parlament EPP frakciójának vezetője támogatja, hogy német katonák is részt vegyenek az ukrán békefenntartásban. 

Szeretném, ha a katonák egyenruháján az európai zászló lobogna, és ukrán barátainkkal közösen biztosítanák a békét

– mondta Weber a napokban a Funke-Mediengruppe lapcsaládnak adott interjúban, hozzátéve:

Nem várhatjuk el, hogy Trump egyedül az amerikai katonákkal biztosítsa a békés megoldást. És ha európai csapatokról beszélünk, Németország nem maradhat ki.

Magyar Péter szövetségese azt is hangsúlyozta: „Európának felelősséget kell vállalnia Ukrajna biztonságáért.”

Borítókép: Mark Rutte NATO-főtitkár (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Olvasói levél
idezojelekmagyar péter

Soros-bérencek és agyhalottak

Olvasói levél avatarja

Ursula von der Leyen, Bod Péter Ákos, Mark Rutte és Magyar Péter – négy különböző személy, viszont ebben közösek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu