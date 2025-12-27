Weber terve a NATO-főtitkár szerint is veszélyes

Rutte egyértelműen fogalmazott:

Teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Egyesült Államok teljes mértékben támogatja a NATO-t. Ebben nincs kétség

– jelentette ki a főtitkár, aki a nyári hágai NATO-csúcstalálkozóra is kitért, amelyen minden szövetséges kötelezettséget vállalt arra, hogy 2035-re a bruttó hazai termékének öt százalékára emeli védelmi kiadásait.

Úgy vélem, ez továbbra is Trump elnök egyik legnagyobb külpolitikai eredménye

– mondta. Rutte azt is kiemelte, hogy a NATO nem csak az Egyesült Államokból és az EU tagállamaiból áll.

Ami Európát és a NATO-t illeti, az több mint az EU

– mondta, hozzátéve: a teljes bruttó hazai terméket tekintve a NATO-n belüli 23 EU-tagállam a NATO teljes gazdasági termelésének csak körülbelül egynegyedét teszi ki.

75 százalék az EU-n kívül marad

– mondta Rutte, olyan NATO-tagállamokra utalva, mint az Egyesült Királyság, Norvégia, Kanada és az Egyesült Államok.

Rutte rámutatott az Egyesült Államok és Európa közös érdekeire az Északi-sarkvidék és az Észak-Atlanti-óceán védelmében.

Az Egyesült Államoknak megvannak a saját érdekei a NATO-ban, ami természetesen Európa biztonságát jelenti, de az Északi-sarkot is. Az Északi-sark biztonsága kulcsfontosságú az Egyesült Államok számára, és ezt csak együtt tudjuk megvédeni, az európai és az amerikai NATO-szövetségesek

– hangsúlyozta, hozzátéve:

Az Északi-sark nagy kérdés. Látjuk, hogy kínai és orosz hajók közlekednek ott. És az Északi-sarkot csak együtt tudjuk megvédeni – az európai és az amerikai NATO-szövetségesek együtt.

Rutte ismét háborúval riogatott és Ukrajna támogatását sürgette

A NATO főtitkára szerint egyes hírszerzési értékelések szerint Oroszország már 2027-ben komoly fenyegetést jelenthet.

Nem fogok spekulálni arról, hogy hol, mikor és pontosan hogyan. Végül is, ha támadás éri a NATO-t, akkor mindannyian támadás alatt állunk – mert ez az 5. cikk, ami azt jelenti, hogy az egyikre mért támadás mindannyiunkra mért támadás

– mondta Rutte.

Ha ezt a két dolgot megtesszük, akkor elég erősek leszünk ahhoz, hogy megvédjük magunkat, és Putyin soha nem fogja megkísérelni (a támadást)

– jelentette ki, utalva az Ukrajna iránti erős támogatás fenntartására és a NATO védelmi kiadásainak növelésére.