Hajnali riasztás a NATO-ban: ez már nem gyakorlat

Lengyelország rendkívüli lépésre szánta el magát kedd hajnalban, miután Oroszország újabb támadást indított Ukrajna ellen – ezúttal az ország nyugati térségeiben –, közvetlenül a lengyel határ közelében. A kialakult helyzetre a NATO-tagállam Lengyelország hadereje reagált, hogy biztosítsa az ország légterének védelmét – írja a Reuters.

A NATO-tagállam Lengyelország reagált a határ menti fenyegetésre. Fotó: DPA

A lengyel fegyveres erők tájékoztatása szerint a lépésre a kora reggeli órákban került sor, amikor a lengyel és a szövetséges országok repülőgépei is felszálltak. A művelet célja egyértelműen az volt, hogy garantálják Lengyelország légterének biztonságát. A hadsereg közlése szerint nemcsak repülőgépeket vezényeltek a levegőbe, hanem a földi légvédelmi és radarfelderítő rendszereket is fokozott készültségbe helyezték. Erről a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága számolt be egy X-en közzétett bejegyzésében. A közlemény hangsúlyozza: az intézkedés megelőző jellegű volt.