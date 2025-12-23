orosz fenyegetésNATOUkrajnaLengyelországorosz-ukrán háború

Hajnali riasztás a NATO-ban: ez már nem gyakorlat

Lengyelország kedd hajnalban rendkívüli védelmi intézkedéseket hajtott végre, miután Oroszország támadást indított Ukrajna nyugati részén, közvetlenül a lengyel határ közelében. A NATO-tagállam repülőgépeket vezényelt a levegőbe, és fokozott készültségbe helyezte légvédelmi rendszereit. Az esemény különösen jelentős a térség biztonsági helyzetét tekintve, hiszen a NATO vezetői már korábban is figyelmeztettek a lehetséges eszkalációra. Mark Rutte, a NATO főtitkára eközben már az európai katonák ukrajnai bevetését tervezi.

Mark Rutte NATO főtitkár Fotó: WOJTEK RADWANSKI Forrás: AFP
Lengyelország rendkívüli lépésre szánta el magát kedd hajnalban, miután Oroszország újabb támadást indított Ukrajna ellen – ezúttal az ország nyugati térségeiben –, közvetlenül a lengyel határ közelében. A kialakult helyzetre a NATO-tagállam Lengyelország hadereje reagált, hogy biztosítsa az ország légterének védelmét – írja a Reuters.

A NATO-tagállam Lengyelország reagált a határ menti fenyegetésre
A NATO-tagállam Lengyelország reagált a határ menti fenyegetésre. Fotó: DPA

A lengyel fegyveres erők tájékoztatása szerint a lépésre a kora reggeli órákban került sor, amikor a lengyel és a szövetséges országok repülőgépei is felszálltak. A művelet célja egyértelműen az volt, hogy garantálják Lengyelország légterének biztonságát. A hadsereg közlése szerint nemcsak repülőgépeket vezényeltek a levegőbe, hanem a földi légvédelmi és radarfelderítő rendszereket is fokozott készültségbe helyezték. Erről a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága számolt be egy X-en közzétett bejegyzésében. A közlemény hangsúlyozza: az intézkedés megelőző jellegű volt. 

A lengyel hadsereg célja nem a közvetlen beavatkozás volt, hanem a lengyel légtér folyamatos ellenőrzése és védelme, különös tekintettel azokra a térségekre, amelyek közvetlenül szomszédosak a fenyegetett régiókkal. 

 

A NATO csak egy indokra vár?

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Mark Rutte már arról beszélt, hogy miként lehetne bevetni az európai katonákat Ukrajnában

Biztosítanunk kell, hogy Ukrajnát soha többé ne támadják meg egy tűzszünet vagy békemegállapodás után. Putyinnak meg kell értenie, hogy egy újabb támadás katasztrofális lenne számára

– fogalmazott. Mark Rutte tehát elismerte, hogy az európai vezetők egy része kész katonákat küldeni Ukrajnába, már csak a részleteket dolgozzák ki, hogy miként nézne ki egy szárazföldi, tengeri vagy légi bevetés.

 A NATO-főtitkár biztos benne, hogy a fiatalok készek lesznek fegyvert fogni.

Rutte németországi felszólalásában korábban kifejtette, hogy Európának fel kell készülnie egy olyan háborúra, amilyet a nagyszüleink is átéltek. Beszédében sürgette a szövetségeseket, hogy növeljék védelmi kiadásaikat és termelési kapacitásukat.

 

Borítókép: Mark Rutte NATO-főtitkár (Fotó: AFP)

