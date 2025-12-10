Az Európai Unió még két évig fizetné Ukrajna háborúját

Az Európai Unió nagyon közel áll egy olyan megoldáshoz, amely 2026 és 2027 során pénzügyi lélegeztetőgépen tartaná Ukrajnát, és amelyet az EU háborúpárti országainak nagy többsége támogatna. Erről beszélt António Costa, az Európai Tanács elnöke – számolt be róla a Reuters.
- Az EU vezetői a december 18-i csúcson dönthetnek Ukrajna finanszírozásáról.
- Belgium garanciákat kér a befagyasztott orosz eszközök felhasználásához.
- A G7-országokat arra kérték fel, hogy kövessék az európai példát.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!