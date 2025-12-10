Az Európai Unió még két évig fizetné Ukrajna háborúját

Az EU vezetőinek többsége október 23-án megállapodott abban, hogy a következő két évben finanszírozzák Kijevet, miközben Ukrajnában háború dúl és az amerikai pénzügyi hozzájárulások csökkentek. A december 18-i brüsszeli csúcson dőlhet el, hogyan teljesítik ezt az ígéretet, António Costa újságíróknak elmondta, hogy szükség esetén napokig tárgyalnak majd – amíg megállapodás nem születik.

Mivel a legtöbb EU-s tagországnak jelentős államadóssága van, Ukrajna háborújának finanszírozására leginkább az tűnik járható útnak, hogy a – mintegy 210 milliárd euró értékű – 2022-ben befagyasztott orosz vagyonból finanszírozzák Ukrajnát.

Ennek megvalósítása azonban nem egyszerű, mert Belgium – ahol a befagyasztott orosz állami eszközök többsége található – garanciákat szeretne más EU-tagországoktól arra, hogy megosztják a pénzügyi következményeket, ha Oroszország részére vissza kellene fizetni a pénzt.

Úgy gondolom, nagyon közel állunk a megoldáshoz

– mondta Costa.