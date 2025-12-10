orosz-ukrán háborúorosz vagyonUkrajnaAntonio CostaZelenszkij

Az Európai Unió még két évig fizetné Ukrajna háborúját

Az EU vezetői közel állnak ahhoz, hogy megállapodjanak Ukrajna háborús finanszírozásáról a következő két évre. Az aktuális tervek szerint a befagyasztott orosz pénzeszközök felhasználásával biztosítanák a források egy részét. Belgium azonban garanciákat vár az Európai Uniótól, mielőtt rábólint a tervekre és a G7 országokat is szeretné bevonni. A döntés Ukrajna háborús finanszírozásáról várhatóan a december 18-i brüsszeli csúcson születik majd meg.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 12:58
Volodimir Zelenszkij és António Costa Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP
Az Európai Unió nagyon közel áll egy olyan megoldáshoz, amely 2026 és 2027 során pénzügyi lélegeztetőgépen tartaná Ukrajnát, és amelyet az EU háborúpárti országainak nagy többsége támogatna. Erről beszélt António Costa, az Európai Tanács elnöke – számolt be róla a Reuters.

Tovább finanszírozná Ukrajna háborúját az Európai Unió
Fotó: MAGALI COHEN / Hans Lucas
  • Az EU vezetői a december 18-i csúcson dönthetnek Ukrajna finanszírozásáról.
  • Belgium garanciákat kér a befagyasztott orosz eszközök felhasználásához.
  • A G7-országokat arra kérték fel, hogy kövessék az európai példát.

Az EU vezetőinek többsége október 23-án megállapodott abban, hogy a következő két évben finanszírozzák Kijevet, miközben Ukrajnában háború dúl és az amerikai pénzügyi hozzájárulások csökkentek. A december 18-i brüsszeli csúcson dőlhet el, hogyan teljesítik ezt az ígéretet, António Costa újságíróknak elmondta, hogy szükség esetén napokig tárgyalnak majd – amíg megállapodás nem születik. 

Mivel a legtöbb EU-s tagországnak jelentős államadóssága van, Ukrajna háborújának finanszírozására leginkább az tűnik járható útnak, hogy a – mintegy 210 milliárd euró értékű – 2022-ben befagyasztott orosz vagyonból finanszírozzák Ukrajnát.

Ennek megvalósítása azonban nem egyszerű, mert Belgium – ahol a befagyasztott orosz állami eszközök többsége található – garanciákat szeretne más EU-tagországoktól arra, hogy megosztják a pénzügyi következményeket, ha Oroszország részére vissza kellene fizetni a pénzt.

Úgy gondolom, nagyon közel állunk a megoldáshoz

 – mondta Costa.

Biztos, hogy december 18-án döntést hozunk. De ahogy a kollégáimmal is megosztottam, ha szükséges, december 19-én vagy 20-án is folytatjuk – amíg pozitív eredményre nem jutunk

 – tette hozzá.

A Reuters cikke szerint Ukrajna finanszírozása és harcképes állapotban tartása kulcsfontosságú lehet az EU számára, mert a blokk Oroszország ukrajnai invázióját saját biztonságára is fenyegetésnek tekinti. A háborúpárti nyugatiak úgy vélik, hogy amíg Moszkva katonailag Ukrajnában van lekötve, nem támad meg más EU-országokat, így Európa időt kap a saját védelme felkészítésére. 

A bizottság az orosz vagyon terhére tervezi kölcsön felvételét akár 165 milliárd euró értékben.

A pénzt ezután Ukrajna számára részletekben utalnák a következő két év során.

A kockázat megosztása érdekében Belgium szeretné, ha más G7-országok, amelyek orosz állami eszközöket tartanak, például Nagy-Britannia, Kanada vagy Japán, követnék az európai példát. November 25-én a brit miniszterelnök, Keir Starmer kijelentette, hogy London készen áll az EU-val együtt cselekedni Ukrajna támogatása érdekében.

A Guardian című lap hétfőn arról számolt be, hogy London kész lenne nyolcmilliárd font értékű, Nagy-Britanniában befagyasztott orosz eszközt átadni Ukrajna támogatására. Kanada októberben közölte, hogy megvizsgálja a lehetőséget. Japán nem részletezte, milyen lépéseket tenne Ukrajna támogatására, miközben tagadta a sajtóértesülést, miszerint elutasította volna az Európai Unió kérését a befagyasztott orosz eszközök felhasználására vonatkozó tervekről. Írtunk róla, hogy mi Moszkva válasza a Brüsszeli tervekre.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és António Costa (Fotó: AFP)

