Rendkívüli

Elhunyt Balázs Péter

Moszkvafigyelmeztetorosz vagyonDmitrij Peszkovelkobzás

Retteghet a Nyugat: itt van Moszkva válasza Brüsszel elképesztő lépésére

Az orosz állami eszközök nyugati országok által tervezett lefoglalása nem marad következmények nélkül – figyelmeztetett Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Szavai szerint Moszkva már kidolgozta azokat a lépéseket, amelyekkel egy ilyen döntésre reagálna, miután Vlagyimir Putyin elnök erre külön utasította a kormányt.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 12. 10. 9:55
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Fotó: Sergei Karpukhin Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Moszkva figyelmeztet. Peszkov hangsúlyozta, hogy a döntésnek „nagyon komoly következményei” lennének nemcsak államokra, hanem jogi és magánszemélyekre nézve is, írta az Origo.

Moszkva
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP/Sergei Karpukhin)

Egyre több kérdés az Euroclear körül

A belga Euroclear elszámolóház vezetője, Valérie Urbain korábban arról beszélt, hogy az Ukrajnának nyújtandó úgynevezett „reparációs hitel” fedezetének megteremtése orosz pénzekből eddig feltérképezetlen terület, és akár a globális pénzügyi stabilitást is veszélyeztetheti.

Urbain szerint már más központi bankok is érdeklődnek a náluk elhelyezett tartalékaik biztonsága felől, ami azt mutatja, hogy a kérdés nemcsak Oroszországot érinti.

An outside view of the building of the headquarters of the Euroclear Group financial institute in Brussels, Wednesday 09 April 2025. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK (Photo by NICOLAS MAETERLINCK / BELGA MAG / Belga via AFP)
Az Euroclear Group pénzügyi intézet brüsszeli központja (Fotó: Belga/AFP/Nicolas Maeterlinck)

Zárolt milliárdok Európában

A háborús konfliktus kezdete óta az Európai Unió és a G7 országai mintegy a felét blokkolták az orosz devizatartalékoknak. Több mint kétszázmilliárd euró az EU-ban található, jelentős részben az Euroclear számláin.

Brüsszel ugyan ígéretet tett Ukrajna hosszú távú támogatására, de a könnyen mozgósítható források kimerültek, a tagállamok pedig nem lelkesednek saját költségvetésük további terheléséért. Ezért került előtérbe az orosz eszközök felhasználásának ötlete, amely 185–210 milliárd eurónyi összeget érinthet.

A javaslat szerint Ukrajna a háború lezárása után térítené meg a pénzt, feltéve, hogy Moszkva „kártérítést fizet”.

Moszkva már lépett

Az orosz fél válaszul korlátozásokat vezetett be: a „barátságtalan országokból” származó befektetők eszközei és hozamai úgynevezett „C-típusú” számlákon kerülnek elhelyezésre, amelyekhez csak külön kormányzati döntéssel lehet hozzáférni.

Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP/Sergei Karpukhin) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekjog

A jog rabságában

Kondor Katalin avatarja

A jogot tisztelő és komolyan vevő ember csak csodálkozik, s nem érti mi folyik itt. Hogy is értené?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu