Moszkva figyelmeztet. Peszkov hangsúlyozta, hogy a döntésnek „nagyon komoly következményei” lennének nemcsak államokra, hanem jogi és magánszemélyekre nézve is, írta az Origo.
Retteghet a Nyugat: itt van Moszkva válasza Brüsszel elképesztő lépésére
Az orosz állami eszközök nyugati országok által tervezett lefoglalása nem marad következmények nélkül – figyelmeztetett Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Szavai szerint Moszkva már kidolgozta azokat a lépéseket, amelyekkel egy ilyen döntésre reagálna, miután Vlagyimir Putyin elnök erre külön utasította a kormányt.
Egyre több kérdés az Euroclear körül
A belga Euroclear elszámolóház vezetője, Valérie Urbain korábban arról beszélt, hogy az Ukrajnának nyújtandó úgynevezett „reparációs hitel” fedezetének megteremtése orosz pénzekből eddig feltérképezetlen terület, és akár a globális pénzügyi stabilitást is veszélyeztetheti.
Urbain szerint már más központi bankok is érdeklődnek a náluk elhelyezett tartalékaik biztonsága felől, ami azt mutatja, hogy a kérdés nemcsak Oroszországot érinti.
Zárolt milliárdok Európában
A háborús konfliktus kezdete óta az Európai Unió és a G7 országai mintegy a felét blokkolták az orosz devizatartalékoknak. Több mint kétszázmilliárd euró az EU-ban található, jelentős részben az Euroclear számláin.
Brüsszel ugyan ígéretet tett Ukrajna hosszú távú támogatására, de a könnyen mozgósítható források kimerültek, a tagállamok pedig nem lelkesednek saját költségvetésük további terheléséért. Ezért került előtérbe az orosz eszközök felhasználásának ötlete, amely 185–210 milliárd eurónyi összeget érinthet.
A javaslat szerint Ukrajna a háború lezárása után térítené meg a pénzt, feltéve, hogy Moszkva „kártérítést fizet”.
Moszkva már lépett
Az orosz fél válaszul korlátozásokat vezetett be: a „barátságtalan országokból” származó befektetők eszközei és hozamai úgynevezett „C-típusú” számlákon kerülnek elhelyezésre, amelyekhez csak külön kormányzati döntéssel lehet hozzáférni.
További Külföld híreink
Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP/Sergei Karpukhin)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Az EU a globális biztonságot veszélyezteti
Szijjártó Péter a Türk Államok Szervezetének ülésén vett részt.
Bakondi György: Súlyos közbiztonsági helyzetet idézett elő a migrációs válság Európában
„Jól emlékezhet még mindenki, mi volt a debreceni vagy a bicskei menekülttáborban.”
Brüsszel képtelen az Egyesült Államok helyébe lépni
Ez az év katasztrófa az ukránoknak.
Így nézne ki a háború Oroszországgal
Nagy a baj.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Az EU a globális biztonságot veszélyezteti
Szijjártó Péter a Türk Államok Szervezetének ülésén vett részt.
Bakondi György: Súlyos közbiztonsági helyzetet idézett elő a migrációs válság Európában
„Jól emlékezhet még mindenki, mi volt a debreceni vagy a bicskei menekülttáborban.”
Brüsszel képtelen az Egyesült Államok helyébe lépni
Ez az év katasztrófa az ukránoknak.
Így nézne ki a háború Oroszországgal
Nagy a baj.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!